Зеленський і прем’єр Бельгії підписали декларацію про підтримку вступу України до НАТО
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо на зустрічі в Києві у суботу підписали декларацію щодо підтримки членства України в ЄС і НАТО.
Про це повідомила пресслужба глави держави, передає Цензор.НЕТ.
"Я дякую Бельгії й пану Премʼєр-міністру за підписану сьогодні спільну декларацію. Цей документ засвідчує підтримку Бельгією нашого руху до повноправного членства у Європейському Союзі та НАТО. Ми обов’язково здобудемо цей важливий для нас результат", – заявив Президент України.
Також співрозмовники докладно обговорили взаємодію двох держав в ООН, у структурах Європейського Союзу та на інших міжнародних майданчиках.
Зі свого боку Александр Де Кроо зазначив, що для нього велика честь бути в Україні й засвідчити свою підтримку нашій державі та її громадянам.
"Хочу подякувати вам і кожному українцю від імені народу Бельгії за ваше лідерство в ці дуже складні часи війни. Ви демонструєте всьому світові, за що варто битися – за демократію, за відкрите суспільство, де люди ставляться з повагою одне до одного, засуджують безглузде насилля", – наголосив він.
"Шлях у тисячу лi починається з першого кроку."
Ленд-лиз США , спас Великобританию и Советы , от уничтожения.
Ленд-лиз, для Украины, проголосовали обе Палаты Конгресса, и Байден подписал его 9 мая.
Согласно Ленд-лизу, Президент США обязан представить наступающее оружие (танки, самолеты...) и зенитные комплексы , против уничтожение инфраструктуры и гибели гражданского населения.
Капельное вливание вооружений и игнорирование Ленд-лиза, уничтожает Украину.
На это обратили внимания, военные США, в т.ч. , американский генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог:
,,В настоящее время США не заинтересованы в победе Украины в противостоянии с Россией. Если бы мы хотели, чтобы они победили, мы бы давно уже дали им подходящее вооружение.... ,,
Господин Зеленский, пришло время действовать, а не говорить, действуйте, как Черчилль - после подписания Ленд-лиза, через несколько дней, десятки кораблей и самолетов, были загружены вооружением, для Великобритании!
Для этого Черчилль прилетел в США ....
Господин Президент, действуйте как Премьер Черчилль, необходимое вооружение должно поставляться в Украину
Даже известная статья , генералов Залужного и Забродского, о необходимости увеличения поставок вооружений, не заставила Президента Зеленского, прилететь в США, для серьезного разговора с Байденом.
Слава Украине!
Другой пример - ленд-лиз, то есть одалживание вооружений. Невежды даже на 9 месяце войны не догадались до очевидного - нам не дают истребители и дальнобойные ракеты не из-за жадности США, а из-за отсутствия желания рисковать получить удар по своим базам в Европе или своим союзникам по НАТО (Польше, Эстонии, Латвии) ради страны, которая на 5-й год войны выбрала Владимира "надо перестать стрелять" Зеленского и которая только в 2014 начала задумываться о членстве в НАТО.
Раз Украине не дарят F-15, "Абрамс" и ATACMS, то и в ленд-лиз не дадут. Усвойте это наконец-то. Или хочется победы трампистов, которые вместо помощи призывают к переговорам?