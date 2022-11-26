УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини
1 437 9

Зеленський і прем’єр Бельгії підписали декларацію про підтримку вступу України до НАТО

зеленський,кроо

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо на зустрічі в Києві у суботу підписали декларацію щодо підтримки членства України в ЄС і НАТО.

Про це повідомила пресслужба глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Я дякую Бельгії й пану Премʼєр-міністру за підписану сьогодні спільну декларацію. Цей документ засвідчує підтримку Бельгією нашого руху до повноправного членства у Європейському Союзі та НАТО. Ми обов’язково здобудемо цей важливий для нас результат", – заявив Президент України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бельгія поставить в Україну генератори та інше енергообладнання, - Зеленський

Також співрозмовники докладно обговорили взаємодію двох держав в ООН, у структурах Європейського Союзу та на інших міжнародних майданчиках.

Зі свого боку Александр Де Кроо зазначив, що для нього велика честь бути в Україні й засвідчити свою підтримку нашій державі та її громадянам.

"Хочу подякувати вам і кожному українцю від імені народу Бельгії за ваше лідерство в ці дуже складні часи війни. Ви демонструєте всьому світові, за що варто битися – за демократію, за відкрите суспільство, де люди ставляться з повагою одне до одного, засуджують безглузде насилля", – наголосив він.

Автор: 

декларація (1462) Зеленський Володимир (25545) членство в НАТО (1771) Александр Де Кроо (39)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Еще надо с Польшой Словакией Чехией Румынией Турцией и т д
показати весь коментар
26.11.2022 17:13 Відповісти
«Найменше, що ми можемо для них зробити». Зірка Людей Ікс Лієв Шрайбер збирає гроші на генератори для українських лікарень
показати весь коментар
26.11.2022 17:14 Відповісти
У правильному напрямку рухаємось.
"Шлях у тисячу лi починається з першого кроку."
показати весь коментар
26.11.2022 17:15 Відповісти
декларации еще никого ничему не научили? может не принимать законы, которые будут противоречить вступлению. Так будет проще, ась?
показати весь коментар
26.11.2022 17:18 Відповісти
Законы это как фундамент, их должны были принимать и закладывать раньше. Сейчас уже бы и стены возводились
показати весь коментар
26.11.2022 17:28 Відповісти
В США обратили внимание, ни Президент Украины, ни его окружение не вспоминают о Ленд-лизе - каждый день задержки Ленд-лиза - это сотни погибших украинцев и разрушенные города.
Ленд-лиз США , спас Великобританию и Советы , от уничтожения.

Ленд-лиз, для Украины, проголосовали обе Палаты Конгресса, и Байден подписал его 9 мая.
Согласно Ленд-лизу, Президент США обязан представить наступающее оружие (танки, самолеты...) и зенитные комплексы , против уничтожение инфраструктуры и гибели гражданского населения.

Капельное вливание вооружений и игнорирование Ленд-лиза, уничтожает Украину.
На это обратили внимания, военные США, в т.ч. , американский генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог:
,,В настоящее время США не заинтересованы в победе Украины в противостоянии с Россией. Если бы мы хотели, чтобы они победили, мы бы давно уже дали им подходящее вооружение.... ,,

Господин Зеленский, пришло время действовать, а не говорить, действуйте, как Черчилль - после подписания Ленд-лиза, через несколько дней, десятки кораблей и самолетов, были загружены вооружением, для Великобритании!
Для этого Черчилль прилетел в США ....
Господин Президент, действуйте как Премьер Черчилль, необходимое вооружение должно поставляться в Украину

Даже известная статья , генералов Залужного и Забродского, о необходимости увеличения поставок вооружений, не заставила Президента Зеленского, прилететь в США, для серьезного разговора с Байденом.
Слава Украине!
показати весь коментар
26.11.2022 18:09 Відповісти
Рашистская пропаганда играет на невеждах. Возьмём, к примеру, протесты против отключений электричества в Одессе. К кому обращаются протестующие? Неужто к Украине, по которой рашисты бьют ракетами и взрывают электростанции? Какими надо быть дебилами, чтобы обвинять в этом Украину?

Другой пример - ленд-лиз, то есть одалживание вооружений. Невежды даже на 9 месяце войны не догадались до очевидного - нам не дают истребители и дальнобойные ракеты не из-за жадности США, а из-за отсутствия желания рисковать получить удар по своим базам в Европе или своим союзникам по НАТО (Польше, Эстонии, Латвии) ради страны, которая на 5-й год войны выбрала Владимира "надо перестать стрелять" Зеленского и которая только в 2014 начала задумываться о членстве в НАТО.
Раз Украине не дарят F-15, "Абрамс" и ATACMS, то и в ленд-лиз не дадут. Усвойте это наконец-то. Или хочется победы трампистов, которые вместо помощи призывают к переговорам?
показати весь коментар
26.11.2022 19:28 Відповісти
Маячня москаля ...
показати весь коментар
27.11.2022 00:41 Відповісти
Така критика Байдена і є маячнею москальських тролів. Настобіса вимагати давати зброю в оренду по ленд-лізу, коли її зараз дарують безкоштовно? І ще раз - не дадуть нам ATACMS, оскільки не хочуть так ризикувати, так, вони не хочуть Третю світову війну з мільйонами жертв серед свого населення заради України, яка не в НАТО! Хто альтернатива Байдену, невже шльондра Трамп?
показати весь коментар
27.11.2022 00:57 Відповісти
 
 