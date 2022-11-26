Зеленський і прем’єр Бельгії підписали декларацію про підтримку вступу України до НАТО

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо на зустрічі в Києві у суботу підписали декларацію щодо підтримки членства України в ЄС і НАТО.

Про це повідомила пресслужба глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Я дякую Бельгії й пану Премʼєр-міністру за підписану сьогодні спільну декларацію. Цей документ засвідчує підтримку Бельгією нашого руху до повноправного членства у Європейському Союзі та НАТО. Ми обов’язково здобудемо цей важливий для нас результат", – заявив Президент України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бельгія поставить в Україну генератори та інше енергообладнання, - Зеленський

Також співрозмовники докладно обговорили взаємодію двох держав в ООН, у структурах Європейського Союзу та на інших міжнародних майданчиках.

Зі свого боку Александр Де Кроо зазначив, що для нього велика честь бути в Україні й засвідчити свою підтримку нашій державі та її громадянам.

"Хочу подякувати вам і кожному українцю від імені народу Бельгії за ваше лідерство в ці дуже складні часи війни. Ви демонструєте всьому світові, за що варто битися – за демократію, за відкрите суспільство, де люди ставляться з повагою одне до одного, засуджують безглузде насилля", – наголосив він.