УКР
Новини Війна
1 849 11

У Києві продовжують діяти екстрені відключення світла: перерви в електропостачанні будуть не більше 5 годин, - ДТЕК

світло

Ситуація в енергосистемі лишається надзвичайно складною, тому по всій країні, в тому числі в м. Київ продовжують застосовуватись екстрені відключення електроенергії, повідомляє пресслужба ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, що тривала відсутність світла ускладнює життя мешканців Києва. Тому з 26 листопада ДТЕК Київські електромережі буде почергово вмикати світло всім мешканцям таким чином, щоб перерва в електропостачанні для кожного клієнта складала не більше 5 годин. Стабілізаційні графіки наразі не діють. Такий режим буде діяти поки вдасться знизити дефіцит генерації електроенергії та ситуація в енергосистемі не стабілізується.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 95% будинків Києва вже з теплом, завтра планується вийти на плановий графік відключення світла, - Кличко

Якщо у вашому будинку протягом періоду після атаки рф з 23 листопада і до сьогодні 26 листопада не з’явилось світло, або із 26 листопада світло буде відсутнє більше 5 годин — прохання повідомляти ДТЕК Київські електромережі через онлайн канал: чат-бот у Telegram.

Енергетики всієї країни цілодобово роблять все можливе, щоб якомога швидше у людей з’явилось світло. Після ввімкнення світла просимо не вмикати одночасно всі електроприлади — це може призвести до нової аварії в вашому мікрорайоні або будинку через різке підключення одразу великого навантаження", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Топ коментарі
+3
система совдепии. главное центр,остальные по х*й.
26.11.2022 18:01 Відповісти
+1
Как они за@пали ,честно... У них там какая то хрень... Киев спальный район Теремки 2 , 23 утром выключили свет с 9 до часу дня , где то в 14:15 был удар и свет пропал, как и вода, уже вечером в 20:00 дали свет но на Теремках 1, на вторых - болт, прошла ночь - ни света ,ни воды... В обед следующего дня , клычко вещает что вода уже есть во всем Киеве, это брехня, тонкой струйкой она появилась в 18:00... Света по прежнему нет. Свет дали только на следующее утро 25 числа в 6 утра.
Да он проработал где то 6 часов и было одно отключение и уже В восемь вечера опять рубанули свет и отопление и дали свет только сегодня в 14:00... При этом из окна видно как в других районах свет постоянно есть... мутят сцуки... Я не ною ,я рассказываю как у нас тут, но да, где то ситуация и по хлеще, но я не про это...
26.11.2022 18:22 Відповісти
+1
світло буде почергово вмикатись всім мешканцям

Не всім.
26.11.2022 19:01 Відповісти
Почему не говорите о других областях?
26.11.2022 17:52 Відповісти
хуже другое...
напряжение ниже180 вольт. у меня полетел холодильник,у людей тоже летят бытовые приборы...
и никто не даёт ответа,почему???
26.11.2022 22:11 Відповісти
В Київської області це вже 2 місяць, відключеня щодня триває більше 10 годин в 8 ранку виключають і в 21 годині включають
26.11.2022 19:15 Відповісти
Бориспільський район вимкнули сьогодні о 4 ранку. До сих пір світла нема. Сусіди готовлять їжу у дворі на дровах. З опаленням погано, діти вдягнені у тепле. А ці "позитивщики" тільки дратують
26.11.2022 19:28 Відповісти
За отсутствие света благодарите рашистских мразей, взрывающих украинские объекты энергетики.
А за ремонтом взорванного можно дополнительно обратиться к Ахметову-гудку, который активно спонсировал партию регионов и беглого презика виктора "астанавитесь!" бандюковича.
26.11.2022 19:37 Відповісти
н переймайтеся - в конча заспі всі ресторанти працюють, і світло є скрізь - богема мля...а ви тримайтеся
26.11.2022 20:26 Відповісти
27.11.2022 01:57 Відповісти
27.11.2022 02:13 Відповісти
 
 