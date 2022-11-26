У Києві продовжують діяти екстрені відключення світла: перерви в електропостачанні будуть не більше 5 годин, - ДТЕК
У Києві продовжують діяти екстрені відключення: світло буде почергово вмикатись всім мешканцям до стабілізації ситуації.
Ситуація в енергосистемі лишається надзвичайно складною, тому по всій країні, в тому числі в м. Київ продовжують застосовуватись екстрені відключення електроенергії, повідомляє пресслужба ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.
"Ми розуміємо, що тривала відсутність світла ускладнює життя мешканців Києва. Тому з 26 листопада ДТЕК Київські електромережі буде почергово вмикати світло всім мешканцям таким чином, щоб перерва в електропостачанні для кожного клієнта складала не більше 5 годин. Стабілізаційні графіки наразі не діють. Такий режим буде діяти поки вдасться знизити дефіцит генерації електроенергії та ситуація в енергосистемі не стабілізується.
Якщо у вашому будинку протягом періоду після атаки рф з 23 листопада і до сьогодні 26 листопада не з’явилось світло, або із 26 листопада світло буде відсутнє більше 5 годин — прохання повідомляти ДТЕК Київські електромережі через онлайн канал: чат-бот у Telegram.
Енергетики всієї країни цілодобово роблять все можливе, щоб якомога швидше у людей з’явилось світло. Після ввімкнення світла просимо не вмикати одночасно всі електроприлади — це може призвести до нової аварії в вашому мікрорайоні або будинку через різке підключення одразу великого навантаження", - йдеться у повідомленні.
Да он проработал где то 6 часов и было одно отключение и уже В восемь вечера опять рубанули свет и отопление и дали свет только сегодня в 14:00... При этом из окна видно как в других районах свет постоянно есть... мутят сцуки... Я не ною ,я рассказываю как у нас тут, но да, где то ситуация и по хлеще, но я не про это...
напряжение ниже180 вольт. у меня полетел холодильник,у людей тоже летят бытовые приборы...
и никто не даёт ответа,почему???
Не всім.
А за ремонтом взорванного можно дополнительно обратиться к Ахметову-гудку, который активно спонсировал партию регионов и беглого презика виктора "астанавитесь!" бандюковича.