Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7 186 35

Президентка Угорщини Новак у Києві: "Відповідальність Путіна за цю війну очевидна"

новак

Президентка Угорщини Каталіна Новак під час візиту до Києва заявила, що відповідальність президента РФ Володимира Путіна за війну проти України очевидна.

Про це вона сказала на брифінгу у Києві після саміту продовольчої безпеки, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Новак сказала, що в Угорщини є "150 тисяч причин зупинити цю війну і досягти миру".

"150 тисяч причин - це 150 тисяч угорців, які мешкають на Закарпатті на території України. Вже чимало етнічних угорців віддали своє життя за захист України. Відповідальність Володимира Путіна за цю війну очевидна і угорці завжди і у всьому виступали проти цього страждання і кровопролиття. Ми є сусідами з Україною і наші сусіди можуть покладатися на нашу допомогу. Сусіди завжди залишатимуться сусідами", - зазначила Новак.

Вона засудила російську агресію та звернула увагу на те, що "війна в Україні є найбільш актуальним і важливим викликом у нашому регіоні". Новак підкреслила, що сторони мають повернутися за стіл переговорів, "мають бути відкриті дипломатичні канали, а кінцевою метою має бути досягнення справедливого миру".

"2022 рік був роком війни, давайте сподіватися, що 2023 рік стане роком відбудови та миру", - додала президентка Угорщини.

Автор: 

Угорщина (2483) путін володимир (24838) Новак Каталіна (16)
+16
угорці завжди і у всьому виступали проти цього страждання і кровопролиття

Гм...
Наче відмінником був у школі...
Піду перечитаю історію, мо щось не так второпав...
показати весь коментар
26.11.2022 18:26 Відповісти
+13
Жаль що вона не прем'єр-міністр Угорщини, а лише президентка(
показати весь коментар
26.11.2022 18:27 Відповісти
+7
Не знав що в Угорщині можна почути якийсь голос, окрім виттяорбана…
показати весь коментар
26.11.2022 18:28 Відповісти
угорці завжди і у всьому виступали проти цього страждання і кровопролиття

Гм...
Наче відмінником був у школі...
Піду перечитаю історію, мо щось не так второпав...
показати весь коментар
26.11.2022 18:26 Відповісти
не всі лебеді білі,
не всі угорці є орбани

правило логіки

респект паті Президентці Каталіні Новак !
показати весь коментар
26.11.2022 20:01 Відповісти
Так,не всі.Але вистачить й одного Орбана,пепебуваючого на посаді Прем'єр мінистра.Так зване,перше офіційне лице держави!
показати весь коментар
26.11.2022 21:14 Відповісти
Жаль що вона не прем'єр-міністр Угорщини, а лише президентка(
показати весь коментар
26.11.2022 18:27 Відповісти
При тому, що Президента Угорщини обирає парламент, де більшість у Орбана.
Але вона робить жорстко анти-російські і про-українські заяви завжди. Якось аж дивно, як Орбан її на ту посаду пропустив . . .
показати весь коментар
26.11.2022 19:35 Відповісти
Ця ничого невирішуюча мадам і є тією самою"ложкою меду" у "бочці дьогтю" Орбана.Тобто офіційна Угорщина заграє з ворогом людства а ця відволікає "невсьотакодназначна"
показати весь коментар
26.11.2022 21:26 Відповісти
ну може хоч жінка у угорців з яйцями
показати весь коментар
26.11.2022 18:27 Відповісти
Не знав що в Угорщині можна почути якийсь голос, окрім виттяорбана…
показати весь коментар
26.11.2022 18:28 Відповісти
А Орбан хто ?
показати весь коментар
26.11.2022 18:28 Відповісти
Прем'єр міністр
показати весь коментар
26.11.2022 19:05 Відповісти
відповід невірна!
Орбан - муд...ак !
показати весь коментар
26.11.2022 20:02 Відповісти
А Орбан шо гоне -- як після мухоморів .
показати весь коментар
26.11.2022 18:29 Відповісти
Без ************** розберемось коли нам сідати за стіл переговорів.
показати весь коментар
26.11.2022 18:30 Відповісти
Президент угорщини, це як радник офісу президента в украіні?
показати весь коментар
26.11.2022 18:33 Відповісти
Скоріше, як старша прибиральниця ОП...
показати весь коментар
26.11.2022 19:17 Відповісти
Переговори не можуть бути на умовах Путлера тому їх і не проводять.
показати весь коментар
26.11.2022 18:34 Відповісти
Отих ''150 тисяч причин" для Европи недостатньо
показати весь коментар
26.11.2022 18:35 Відповісти
рашка теж сусід України і що з того.
показати весь коментар
26.11.2022 18:42 Відповісти
Перемовини можливі, але не за рахунок української території.
показати весь коментар
26.11.2022 18:44 Відповісти
какая тварь! а что, если бы в Украине не было 150 тыс венгров, тогда все ОК, что здесь происходит?? ненавижу венгров
показати весь коментар
26.11.2022 18:50 Відповісти
Лицемірна с@ка....
показати весь коментар
26.11.2022 18:54 Відповісти
Ми є сусідами з Україною і наші сусіди можуть покладатися на нашу допомогу




показати весь коментар
26.11.2022 19:00 Відповісти
у себе на кацапії почтікай !
показати весь коментар
26.11.2022 20:03 Відповісти
Циганам потрібно між собою розібратися а то у них Орбан робить одні заяви а Президент інші, але всі вони з однієї колоди
показати весь коментар
26.11.2022 19:13 Відповісти
пане Онанєвічу, як доктор прописую вам рідше відвідувати туалета
показати весь коментар
26.11.2022 20:04 Відповісти
Вона нічого не каже про перемогу України, а закликає сісти за стіл переговорів. Хто вона?
показати весь коментар
26.11.2022 19:17 Відповісти
шльондра і лайно

треба зробити футболки "орбан }{уйло" і поїхати візейром у бані будапешти
показати весь коментар
26.11.2022 19:19 Відповісти
коли казнь агента фсб і раба путлера обрана?
показати весь коментар
26.11.2022 19:18 Відповісти
прорашистські угорські сусіди орбан і всеріято ,вже довший час доказують і словом і ділом,що вони є співучасники і помічники куйла у його війні .
показати весь коментар
26.11.2022 20:39 Відповісти
З цих заяв видно що вся проблема відносин Угорщини із іншими країнами в диктаторі Орбані.
показати весь коментар
26.11.2022 22:49 Відповісти
Президентка Угорщини Новак у Києві: "Відповідальність Путіна за цю війну очевидна". Фраза якось ... Орбан, напевно, так не вважає...?
показати весь коментар
26.11.2022 22:55 Відповісти
Я думав там, орбан керує разом з сирояті... 🤔 А виходить у них ще президент є.. 🤨 І знову ж таки, курва мать, тематика "Закарпаття" і 150 тисяч "етнічних угорців".. Совість мучить за етнос... 🤔
показати весь коментар
27.11.2022 01:07 Відповісти
Є на світі притомні мадяри...
показати весь коментар
27.11.2022 04:10 Відповісти
 
 