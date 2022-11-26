Президентка Угорщини Новак у Києві: "Відповідальність Путіна за цю війну очевидна"

Президентка Угорщини Каталіна Новак під час візиту до Києва заявила, що відповідальність президента РФ Володимира Путіна за війну проти України очевидна.

Про це вона сказала на брифінгу у Києві після саміту продовольчої безпеки, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Новак сказала, що в Угорщини є "150 тисяч причин зупинити цю війну і досягти миру".

"150 тисяч причин - це 150 тисяч угорців, які мешкають на Закарпатті на території України. Вже чимало етнічних угорців віддали своє життя за захист України. Відповідальність Володимира Путіна за цю війну очевидна і угорці завжди і у всьому виступали проти цього страждання і кровопролиття. Ми є сусідами з Україною і наші сусіди можуть покладатися на нашу допомогу. Сусіди завжди залишатимуться сусідами", - зазначила Новак.

Вона засудила російську агресію та звернула увагу на те, що "війна в Україні є найбільш актуальним і важливим викликом у нашому регіоні". Новак підкреслила, що сторони мають повернутися за стіл переговорів, "мають бути відкриті дипломатичні канали, а кінцевою метою має бути досягнення справедливого миру".

"2022 рік був роком війни, давайте сподіватися, що 2023 рік стане роком відбудови та миру", - додала президентка Угорщини.