Війська РФ перегруповуються на Донбасі. ЗСУ за добу уразили пункт управління та 9 районів зосередження російських окупантів, - Генштаб

За добу противник завдав 2 ракетних обстріли по цивільних об’єктах міста Дніпро та здійснив 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00 26.11.2022, передає Цензор.НЕТ.

"Триває двісті сімдесят шоста доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.

Противник не припиняє завдавати ударів по цивільній об’єктах. Зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони, проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, на окремих напрямках продовжує наступальні дії. Намагається поповнювати втрати в особовому складі, озброєнні, боєприпасах, техніці та паливно-мастильних матеріалах. Ворог продовжує перегрупування військ з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За добу противник завдав 2 ракетних обстріли по цивільних об’єктах міста Дніпро та здійснив 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ били по острову Зміїний з САУ "Caesar" на баржах, - The New York Times

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області противник продовжує утримувати угруповання своїх військ. Неподалік Кудіївки Харківської області противник задіяв ударний БпЛА.

На Куп’янському напрямку окупанти ведуть активну оборону. На Лиманському напрямку зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій, здійснюють обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Зокрема, по районах населених пунктів Берестове, Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині та Терни і Райгородок Донецької області. Біля Берестового противник застосував ударний БпЛА.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник намагається продовжувати ведення наступальних дій. Здійснив обстріли з артилерії різних типів по районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Завдав удару силами армійської авіації в районі населеного пункту Авдіївка. В районі ж Нью-Йорка задіяно ворожий ударний БпЛА.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборонні дії. Обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Времівка Донецької області та Дорожнянка, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів, Мала Токмачка, Щербаки, Кам’янське і Зелений Гай на Запоріжжі. Завдав авіаударів по районах Времівки Донецької області та Чарівне - Запорізької.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник продовжує удосконалювати фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів та позицій. Не припиняє артилерійські обстріли підрозділів наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Задіяв увесь спектр артилерії для обстрілів населених пунктів Качкарівка, Червоний Маяк, Костирка, Зміївка, Берислав, Микільське, Придніпровське, Антонівка, Зеленівка, Музиківка, Чорнобаївка Херсонської області та міста Херсон.

Триває підготовка новоприбулих мобілізованих військовослужбовців збройних сил російської федерації, зокрема й на тимчасово зайнятій території України. В населеному пункті Новопетриківка Великоновосілківського району Донецької області зафіксовано проведення з мобілізованими окупантами тактичних навчань та виконання вправ зі стрілецькою зброєю. Разом з тим, у період з 22 по 23 листопада поточного року, в населеному пункті Старомлинівка всі цивільні будинки були заселені мобілізованими загарбниками.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни влучили у багатоквартирний будинок у Часовому Ярі: троє поранених. ФОТОрепортаж

В місті Пологи, що на тимчасово зайнятій території Запорізької області, виявлено місце утримання полонених військовослужбовців Сил оборони та цивільних громадян, яких затримано за звинуваченнями у співпраці з силовими структурами України.

За наявною інформацією, в тимчасово окупованому місті Джанкой, що у Криму, окупанти облаштували полігон для проведення стрільб на території Калинівського регіонального ландшафтного парку.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили пункт управління, 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також ще один важливий об’єкт окупантів.

Підтримуємо Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!" - йдеться у зведені Генштабу.