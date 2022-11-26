Зеленський закликав світ визнати Голодомор геноцидом українського народу: "Це буде виявом солідарності з Україною у ці складні для неї часи"

Президент Володимир Зеленський закликав світ визнати Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу, як це вже зробили загалом понад 20 держав.

Про це він заявив під час Міжнародного саміту ініціативи "Grain from Ukraine", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На тлі триваючої російської агресії не менш важливо визнати Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу. Це вже зробили США, Канада, Австралія, Польща - загалом 17 держав. А у 2022 році це зробили Бразилія та Чехія. Напередодні я закликав до цього держави та міжнародні організації, які це ще не зробили. 23 листопада відповідне рішення ухвалила Румунія, 24 листопада - Ірландія, 25-го - Молдова. Ми закликаємо долучитись інших заради цієї важливої історичної правди", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що це буде виявом солідарності з Україною у ці складні для неї часи.

"Сьогодні Україна проводить загальнонаціональну хвилину мовчання. Ми запалимо у своїх вікнах свічку пам’яті і закликаємо приєднатись усі країни та народи, як доказ того, що ми всі пам’ятаємо про минуле і готові разом будувати інше справедливе майбутнє", - сказав Президент.

На завершення він запросив усіх до України за рік на наступний саміт, щоб оцінити спільні зусилля та окреслити подальші плани.

"Ми зможемо подолати всі загрози лише об’єднано. Лише разом зможемо перемогти і будувати цивілізований світ без війни, без тероризму, без голоду", - підсумував Зеленський.