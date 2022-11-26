УКР
Новини Голодомор. День пам’яті
Зеленський закликав світ визнати Голодомор геноцидом українського народу: "Це буде виявом солідарності з Україною у ці складні для неї часи"

Президент Володимир Зеленський закликав світ визнати Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу, як це вже зробили загалом понад 20 держав.

Про це він заявив під час Міжнародного саміту ініціативи "Grain from Ukraine", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На тлі триваючої російської агресії не менш важливо визнати Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу. Це вже зробили США, Канада, Австралія, Польща - загалом 17 держав. А у 2022 році це зробили Бразилія та Чехія. Напередодні я закликав до цього держави та міжнародні організації, які це ще не зробили. 23 листопада відповідне рішення ухвалила Румунія, 24 листопада - Ірландія, 25-го - Молдова. Ми закликаємо долучитись інших заради цієї важливої історичної правди", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що це буде виявом солідарності з Україною у ці складні для неї часи.

"Сьогодні Україна проводить загальнонаціональну хвилину мовчання. Ми запалимо у своїх вікнах свічку пам’яті і закликаємо приєднатись усі країни та народи, як доказ того, що ми всі пам’ятаємо про минуле і готові разом будувати інше справедливе майбутнє", - сказав Президент.

На завершення він запросив усіх до України за рік на наступний саміт, щоб оцінити спільні зусилля та окреслити подальші плани.

"Ми зможемо подолати всі загрози лише об’єднано. Лише разом зможемо перемогти і будувати цивілізований світ без війни, без тероризму, без голоду", - підсумував Зеленський.

Топ коментарі
+17
Та невже? А як же "сеньор Голодомор"?
26.11.2022 19:03 Відповісти
+12
ЗЕньойор Голодомор.
26.11.2022 19:11 Відповісти
+11
Клоуняра, чому не хохмиш на цій темі як раніш? Вже перевзувся? Нікчемний пристосуванець.
26.11.2022 19:26 Відповісти
Стільки украінського цвіту погубили --- вожді хренові .
26.11.2022 18:52 Відповісти
кто-то в курсе, что нам это дает в юр. плане? подать на рф в суд - до печки, они все равно ничего не признают....что еще?
26.11.2022 18:54 Відповісти
А що євреям дає Холокост?
26.11.2022 19:01 Відповісти
евреи везде активно подают в суд, на все что могут подать. Вот например на Швецарию. За дело о коронках с узников концлагерей, которая эта "прекрасная нейтральная" страна принимала от фашистов. Они отсудили несколько миллиардов.
Что и у кого отсудила Украина? на другой ветке был пост, что нью йорк таймс опубликовала статью в 33 году, что Украина жиреет от еды, и голода нет.
У нас есть сейчас решение всего лишь 17 стран.
Мы можем подать в суд на эту газету и слегка восстановить справедливость?
Меня мало интересуют высокопарные слова о справедливости, моральности и тп. Ими сыт не будешь. Закрыть рот говнюкам можно только судебными исками. Что сс*сь также, как и евреев.
26.11.2022 20:58 Відповісти
Волтер Дюранті.

У номері «Нью-Йорк Таймс» від 24 червня 1931 року Дюранті писав, що колективізація - «прогресивне явище». Противники колгоспного ладу, на думку Дюранті, «мусили бути ліквідовані або перекуті на пролетарську масу у вогні таборів та примусової праці».

1932 року британські журналісти Гарет Джонс з лондонської «Таймс» і Малкольм Маггеридж з газети «Ґардіан» почали розповідати про голод в Україні. Попри заборону подорожувати вони потайки їздили туди, щоб на власні очі пересвідчитися у трагедії українського села. Що ж до Дюранті, то він у своїх репортажах заперечував Голодомор і намагався спростовувати повідомлення колег.

У номері «Нью-Йорк Таймс» від 21 серпня 1933 року Дюранті писав про Голодомор в Україні: «Будь-які повідомлення про голод - перебільшення або злісна пропаганда». 31 березня 1933 року у статті в «Нью-Йорк Таймс» під заголовком «Росіяни голодні, але не голодують» Дюранті висміював «страшні розповіді в американській пресі про голод у Радянському Союзі, де нібито тисячі вже вмерли, а мільйонам загрожує голодна смерть». Маггеридж назвав Дюранті «найбільшим брехуном... у журналістиці».

Між іншим, Дюранті є лауреатом Пулітцерівської премії. Кілька років тому постало питання про позбавлення Дюранті цієї премії. Але газета навіть після виявлення правди про брехню Дюранті відмовилася позбавляти його нагороди. Отака от справедливість.
Як бачимо, «Нью-Йорк Таймс» як була лівацькою газєтьонкою, так нею і залишилася.
26.11.2022 21:08 Відповісти
ну вот и карты в руки юристам-международникам. Иначе эти признания - дорога в никуда. Все должно иметь реальное практическое применение.
26.11.2022 21:15 Відповісти
Крім юридичної відповідальності є ще моральна відповідальність.
Це, коли суд тебе начебто й не визнав винним, але при зустрічі руку тобі чомусь ніхто не подає.
А, ще є таке слово, - обструкція. Це, коли тебе всі вважають винним навіть без рішення суду..
І це може бути навіть гіршим за юридичні наслідки...
26.11.2022 19:11 Відповісти
Справедливість!!! Хіба це мало?
Засудження злочинної політики СССР та її правонаступниці росії щодо народу України!
26.11.2022 19:14 Відповісти
Карочє, - коли всі вважають тебе гівнюком, ніяке рішення суду цього не змінить.
Отак от із Рашенрейхом. Цілий світ, нарешті, має зрозуміти, хто такі кацапи.
Старанно вибудовуваний міф про "загадошную руцкую душу", і про "вєлікую расєйскую культуру" нівелюється прямо у нас на очах.
26.11.2022 19:18 Відповісти
Як на мене, це може дати розуміння іноземцям, чому рашка в один день "прокинулася" і почала нас бомбили. Вони ж усі вважали, що ми брати (як ще й не одне й те ж!), а тут треба історію знати... знищення козацтва, голодомор, Розстріляне Відродження. Весь світ повинен знати, що це не (уйло зробило рашистів такими, а що це вони й були такими, просто обрали собі подібного
26.11.2022 19:28 Відповісти
Зеленський , ти зільонський чи ЗЕЛЕНСЬКИЙ ??:?
26.11.2022 18:55 Відповісти
малороський
26.11.2022 21:33 Відповісти
Йому б цьому несенйору вибачення попросити у Ющенка! У Пороха за томас ! У України за Баканова та Херсон , аааа я забула він же ВИРОК..
26.11.2022 21:55 Відповісти
Та невже? А як же "сеньор Голодомор"?
26.11.2022 19:03 Відповісти
ЗЕньойор Голодомор.
26.11.2022 19:11 Відповісти
Ще рік тому він був сіньйором ковідомором, коли замість вакцин і обладнання для ковідних лікарень він будував дороги на цвинтарі
26.11.2022 19:48 Відповісти
Ща всё зерно продадут и у а-ля!Кто продолжил гололодомор!!!во время войны?!
26.11.2022 19:20 Відповісти
Звідки вас таких дурних набирають?! Україна споживає 5-8% того, що вирощує. Все інше іде на експорт. Чи ти думаєш комбайни по ціні ламборждині - це від того що хлібина коштує 0.50 доллара в Україні?!
26.11.2022 19:51 Відповісти
Клоуняра, чому не хохмиш на цій темі як раніш? Вже перевзувся? Нікчемний пристосуванець.
26.11.2022 19:26 Відповісти
Воно не може без примітивних спекуляцій, огидно від цього дешевого клована.
26.11.2022 19:41 Відповісти
Так ЗЄ на хайпі всю свою кар'єру робив. Нічого реального та відвертого - тільки хайп, маніпуляції, спекуляції та брехня.

Він і вибори 2019 виграв на брехні та маніпуляціях. Причому на таких примітивних, що це зайшло виключно недорозвинутій частині населення.
26.11.2022 21:00 Відповісти
Сеньор Голодомор !
27.11.2022 11:28 Відповісти
Як на рахунок звернутися до своєї родіни - ісраїлю і запитати у них, чому вони не визнають геноциду українців?
26.11.2022 19:52 Відповісти
Мова вже не про солідарність, а про історичну справедливість - визнання спланованого геноциду українців жидобільшовиками.
26.11.2022 20:55 Відповісти
"Жидобільшовики", - це теза одного рівня із "жидобандерівцями". Таке саме кацапське лайно.
Можу розказати те, що я сам бачив на власні очі. Синагогу у селі на Херсонщині більшовики після "революції" 1917 перетворили на сільськогосподарський склад. Будівля і досі є.
Якби більшовики були справжніми євреями, вони б такого нізащо не зробили!
Розповім також одну історію. Лазарь Каганович у сталінські часи займав дуже вагому посаду. До нього прийшла єврейська делегація з проханням, щоб совєцька влада не гнобила єврейську культуру і релігію. Вони звернулися до нього за допомогою, як до свого одноплемінця-єврея.
Але Каганович відповів їм так, - "Я не єврей! Я комуніст!"
Оце вам правда про "жидобільшовизм". То були такі тварюки, які не мали національності.

Стара синагога, перетворена на склад більшовиками після "революції" 1917. Село Калинівське на Херсонщині.

26.11.2022 21:29 Відповісти
Я сам не єврей. Знайомі євреї розповіли усе те, про що я написав. Фотографував я особисто.
26.11.2022 21:36 Відповісти
У якості реклами до цього виступу потрібно крутити скетч Зеленського про "Сеньйора-голодомора".
26.11.2022 20:57 Відповісти
Просто чудово... від "какая разніца" до "армії, мови,віри" .... і навіть до вимог визнати на світовому рівні Голодомор - як геноцид українського народу!!! Такими темпами ми точно повернемо мосКВу в її "історічіскіє болота", бо саме там її місце ... Слава ЗСУ, Слава Нації!
26.11.2022 22:04 Відповісти
 
 