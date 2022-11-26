Зеленський закликав світ визнати Голодомор геноцидом українського народу: "Це буде виявом солідарності з Україною у ці складні для неї часи"
Президент Володимир Зеленський закликав світ визнати Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу, як це вже зробили загалом понад 20 держав.
Про це він заявив під час Міжнародного саміту ініціативи "Grain from Ukraine", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"На тлі триваючої російської агресії не менш важливо визнати Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу. Це вже зробили США, Канада, Австралія, Польща - загалом 17 держав. А у 2022 році це зробили Бразилія та Чехія. Напередодні я закликав до цього держави та міжнародні організації, які це ще не зробили. 23 листопада відповідне рішення ухвалила Румунія, 24 листопада - Ірландія, 25-го - Молдова. Ми закликаємо долучитись інших заради цієї важливої історичної правди", - зазначив Зеленський.
Він наголосив, що це буде виявом солідарності з Україною у ці складні для неї часи.
"Сьогодні Україна проводить загальнонаціональну хвилину мовчання. Ми запалимо у своїх вікнах свічку пам’яті і закликаємо приєднатись усі країни та народи, як доказ того, що ми всі пам’ятаємо про минуле і готові разом будувати інше справедливе майбутнє", - сказав Президент.
На завершення він запросив усіх до України за рік на наступний саміт, щоб оцінити спільні зусилля та окреслити подальші плани.
"Ми зможемо подолати всі загрози лише об’єднано. Лише разом зможемо перемогти і будувати цивілізований світ без війни, без тероризму, без голоду", - підсумував Зеленський.
Что и у кого отсудила Украина? на другой ветке был пост, что нью йорк таймс опубликовала статью в 33 году, что Украина жиреет от еды, и голода нет.
У нас есть сейчас решение всего лишь 17 стран.
Мы можем подать в суд на эту газету и слегка восстановить справедливость?
Меня мало интересуют высокопарные слова о справедливости, моральности и тп. Ими сыт не будешь. Закрыть рот говнюкам можно только судебными исками. Что сс*сь также, как и евреев.
У номері «Нью-Йорк Таймс» від 24 червня 1931 року Дюранті писав, що колективізація - «прогресивне явище». Противники колгоспного ладу, на думку Дюранті, «мусили бути ліквідовані або перекуті на пролетарську масу у вогні таборів та примусової праці».
1932 року британські журналісти Гарет Джонс з лондонської «Таймс» і Малкольм Маггеридж з газети «Ґардіан» почали розповідати про голод в Україні. Попри заборону подорожувати вони потайки їздили туди, щоб на власні очі пересвідчитися у трагедії українського села. Що ж до Дюранті, то він у своїх репортажах заперечував Голодомор і намагався спростовувати повідомлення колег.
У номері «Нью-Йорк Таймс» від 21 серпня 1933 року Дюранті писав про Голодомор в Україні: «Будь-які повідомлення про голод - перебільшення або злісна пропаганда». 31 березня 1933 року у статті в «Нью-Йорк Таймс» під заголовком «Росіяни голодні, але не голодують» Дюранті висміював «страшні розповіді в американській пресі про голод у Радянському Союзі, де нібито тисячі вже вмерли, а мільйонам загрожує голодна смерть». Маггеридж назвав Дюранті «найбільшим брехуном... у журналістиці».
Між іншим, Дюранті є лауреатом Пулітцерівської премії. Кілька років тому постало питання про позбавлення Дюранті цієї премії. Але газета навіть після виявлення правди про брехню Дюранті відмовилася позбавляти його нагороди. Отака от справедливість.
Як бачимо, «Нью-Йорк Таймс» як була лівацькою газєтьонкою, так нею і залишилася.
Це, коли суд тебе начебто й не визнав винним, але при зустрічі руку тобі чомусь ніхто не подає.
А, ще є таке слово, - обструкція. Це, коли тебе всі вважають винним навіть без рішення суду..
І це може бути навіть гіршим за юридичні наслідки...
Засудження злочинної політики СССР та її правонаступниці росії щодо народу України!
Отак от із Рашенрейхом. Цілий світ, нарешті, має зрозуміти, хто такі кацапи.
Старанно вибудовуваний міф про "загадошную руцкую душу", і про "вєлікую расєйскую культуру" нівелюється прямо у нас на очах.
Він і вибори 2019 виграв на брехні та маніпуляціях. Причому на таких примітивних, що це зайшло виключно недорозвинутій частині населення.
Можу розказати те, що я сам бачив на власні очі. Синагогу у селі на Херсонщині більшовики після "революції" 1917 перетворили на сільськогосподарський склад. Будівля і досі є.
Якби більшовики були справжніми євреями, вони б такого нізащо не зробили!
Розповім також одну історію. Лазарь Каганович у сталінські часи займав дуже вагому посаду. До нього прийшла єврейська делегація з проханням, щоб совєцька влада не гнобила єврейську культуру і релігію. Вони звернулися до нього за допомогою, як до свого одноплемінця-єврея.
Але Каганович відповів їм так, - "Я не єврей! Я комуніст!"
Оце вам правда про "жидобільшовизм". То були такі тварюки, які не мали національності.
Стара синагога, перетворена на склад більшовиками після "революції" 1917. Село Калинівське на Херсонщині.