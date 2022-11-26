УКР
Польща має намір розширити прикордонну з Україною інфраструктуру для експорту зерна, - Моравецький

Польща має намір розширити прикордонну з Україною інфраструктуру для експорту українського зерна і вже виділяє для цього "чималу кількість коштів".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький.

За його словами, через російську блокаду експорту українського зерна і продовольчої продукції в акваторії Чорного моря Польща готує облаштування нових пунктів перетину на кордоні з Україною.

"Це необхідно, щоб забезпечити транзитний експорт (зерна з України - ред) через Польщу до наших портів на Балтійському морі - на підтримку подальшого відновлення України і також для підтримки подолання сьогоднішніх викликів", - заявив Моравецький на пресконференції за підсумками міжнародного саміту з продовольчої безпеки в Києві в суботу.

Зараз, за словами польського прем'єр-міністра, Польща спрямує доволі багато фінансів для того, щоб розширити прикордонну інфраструктуру між країнами, а також для розширення торгівлі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія розуміє, що програє війну, тому підвищує рівень звірства, - Моравецький

Топ коментарі
+4
Только у меня такое ощущение, что в итоге экспортируют всё зерно и весь урожай в нуждающиеся страны, а нас оставят с пустыми хранилищами?
26.11.2022 19:05 Відповісти
+3
узбагойся, в Україні будуть бази НАТО із військовиками США, Польщі та інших європейських країн!
це для тролячих тундряних алєнєй
26.11.2022 19:22 Відповісти
+2
Хай живе Річ Посполита 2 !
конфедеративна Держава трьох самих злих народів Європи - поляків, українців та литовців !
ми разом закопаємо рашку !
в мацковському ********** буде сидіти Сигизмунд Другий !
26.11.2022 19:14 Відповісти
Только у меня такое ощущение, что в итоге экспортируют всё зерно и весь урожай в нуждающиеся страны, а нас оставят с пустыми хранилищами?
26.11.2022 19:05 Відповісти
так і буде, но головне, щоб полякам не захотілося ввести своi війска до Львова, типу для прискорення просування зерна до голодноi Африки
показати весь коментар
26.11.2022 19:19 Відповісти
узбагойся, в Україні будуть бази НАТО із військовиками США, Польщі та інших європейських країн!
це для тролячих тундряних алєнєй
26.11.2022 19:22 Відповісти
узбагойся, Україна з "пустыми хранилищами" єто ощущєніє тіко тролячих тундряних алєнєй
26.11.2022 19:19 Відповісти
Та ты шо))) Сам ты тролячий Алёшка))
Желаю Вам тёплой и сытой зимы, яркого и светлого Нового года.
26.11.2022 19:20 Відповісти
а Ржече Посполитій присягу приймеш якщо попросить Дуда?
26.11.2022 19:30 Відповісти
Річ Посполита 2 - (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Rzeczpospolita, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лит. Žečpospolita, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 біл. Рэч Паспалі́тая, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 ст.-укр. Рѣчъ Посполита)

я вже є Громадянином Речі Посполитої 2 - конфедеративної Держави поляків, українців, литовців та... примкнувших білорусів

а ви будете присягати СССР-2 ?
цьому ******** хутіна ?
26.11.2022 19:35 Відповісти
Рѣчъ Посполите надо было столицу перенести в Киев и она существовало до сих пор...
26.11.2022 20:35 Відповісти
Таке відчуття у всіх, хто на зарплаті в Ольгіно.
26.11.2022 20:50 Відповісти
Хай живе Річ Посполита 2 !
конфедеративна Держава трьох самих злих народів Європи - поляків, українців та литовців !
ми разом закопаємо рашку !
в мацковському ********** буде сидіти Сигизмунд Другий !
26.11.2022 19:14 Відповісти
Досить нести дічь. Всім цим країнам не вигідно виходити із ЄС заради химерного вялічія рп2. До речі, за рп1 Україна ніхєра не процвітала, а була як колонія. Так само і при рп2 Україна стане колонією польщі.
26.11.2022 20:01 Відповісти
Сигизмунд 🤣
26.11.2022 19:22 Відповісти
нє іпьот, чи то Сигизмунд, чи то Владіслав, але ви кацапури у наших шершавих руках пшекати будете !
26.11.2022 19:31 Відповісти
что делать, родненький, буряты обещали быть в Киеве за три дня в дембельских мундирах с галунами из бельевой верьовки, но не "срослось", бежали гнаные сцаными тряпками Киевской ТРО

значить, НАТЕ в Украине быть !
26.11.2022 19:42 Відповісти
успокойся вся россия это Украина)
26.11.2022 19:45 Відповісти
ідітє, ідітє нахєр з своїми бурят-монголами!

нам чужого не треба, але Кубань, Курщину та Білгородщину не віддамо !
26.11.2022 19:52 Відповісти
что нашему на-
роду Украине нужны не те земли, которые были в прошлом наши-
ми, а те земли, которые являются лучшими и обеспечат
каждого Украинца на столетия вперед - не больше и не
меньше.
26.11.2022 20:11 Відповісти
ну ти й кацап !
підійди та подивись у дзеркало

те земли, которые являются лучшими и обеспечат
каждого Украинца на столетия вперед - не больше и не
меньше.

нєфть-матушка та газ-батюшка жмуть ?
а ручками працювати не пробував ?
26.11.2022 20:20 Відповісти
хайтэк наше всё )
26.11.2022 20:23 Відповісти
іди посьорбай чорної жижи, алєнь !
26.11.2022 20:40 Відповісти
кацап иди лесом )
26.11.2022 20:42 Відповісти
26.11.2022 19:57 Відповісти
"польська гніда", коли Польща прийняла міліони українців це шедеврально!

вітаю, тундряний алень, ти нажерся мухоморів та обсрався!
26.11.2022 19:45 Відповісти
Шось тут кацапських тролів ******* стало...
26.11.2022 19:57 Відповісти
Передайте усім тим грамотєям, що залізницею і фурами неможливо вивезти навіть половину врожаю. Море, тільки морем.
26.11.2022 19:58 Відповісти
26.11.2022 19:59 Відповісти
"Площа "М" та "Ж"

на більше цей говнюшник не тягне !
26.11.2022 20:22 Відповісти
в мавзолее согласен )
26.11.2022 20:27 Відповісти
26.11.2022 20:01 Відповісти
что нашему на-
роду Украине нужны не те земли, которые были в прошлом наши-
ми, а те земли, которые являются лучшими и обеспечат
каждого украинца на столетия вперед - не больше и не
меньше.
26.11.2022 20:05 Відповісти
высокие технологии......
26.11.2022 20:26 Відповісти
 
 