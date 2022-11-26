Польща має намір розширити прикордонну з Україною інфраструктуру для експорту зерна, - Моравецький

Польща має намір розширити прикордонну з Україною інфраструктуру для експорту українського зерна і вже виділяє для цього "чималу кількість коштів".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький.

За його словами, через російську блокаду експорту українського зерна і продовольчої продукції в акваторії Чорного моря Польща готує облаштування нових пунктів перетину на кордоні з Україною.

"Це необхідно, щоб забезпечити транзитний експорт (зерна з України - ред) через Польщу до наших портів на Балтійському морі - на підтримку подальшого відновлення України і також для підтримки подолання сьогоднішніх викликів", - заявив Моравецький на пресконференції за підсумками міжнародного саміту з продовольчої безпеки в Києві в суботу.

Зараз, за словами польського прем'єр-міністра, Польща спрямує доволі багато фінансів для того, щоб розширити прикордонну інфраструктуру між країнами, а також для розширення торгівлі.

