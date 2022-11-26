Польща має намір розширити прикордонну з Україною інфраструктуру для експорту зерна, - Моравецький
Польща має намір розширити прикордонну з Україною інфраструктуру для експорту українського зерна і вже виділяє для цього "чималу кількість коштів".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький.
За його словами, через російську блокаду експорту українського зерна і продовольчої продукції в акваторії Чорного моря Польща готує облаштування нових пунктів перетину на кордоні з Україною.
"Це необхідно, щоб забезпечити транзитний експорт (зерна з України - ред) через Польщу до наших портів на Балтійському морі - на підтримку подальшого відновлення України і також для підтримки подолання сьогоднішніх викликів", - заявив Моравецький на пресконференції за підсумками міжнародного саміту з продовольчої безпеки в Києві в суботу.
Зараз, за словами польського прем'єр-міністра, Польща спрямує доволі багато фінансів для того, щоб розширити прикордонну інфраструктуру між країнами, а також для розширення торгівлі.
це для тролячих тундряних алєнєй
Желаю Вам тёплой и сытой зимы, яркого и светлого Нового года.
я вже є Громадянином Речі Посполитої 2 - конфедеративної Держави поляків, українців, литовців та... примкнувших білорусів
а ви будете присягати СССР-2 ?
цьому ******** хутіна ?
конфедеративна Держава трьох самих злих народів Європи - поляків, українців та литовців !
ми разом закопаємо рашку !
в мацковському ********** буде сидіти Сигизмунд Другий !
значить, НАТЕ в Украине быть !
нам чужого не треба, але Кубань, Курщину та Білгородщину не віддамо !
роду Украине нужны не те земли, которые были в прошлом наши-
ми, а те земли, которые являются лучшими и обеспечат
каждого Украинца на столетия вперед - не больше и не
меньше.
підійди та подивись у дзеркало
нєфть-матушка та газ-батюшка жмуть ?
а ручками працювати не пробував ?
вітаю, тундряний алень, ти нажерся мухоморів та обсрався!
на більше цей говнюшник не тягне !
