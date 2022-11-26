Трюдо з нагоди роковин Голодомору: Українці ніколи не відмовляться від свободи

Сьогодні українці платять високу ціну за незалежність своєї держави, але не відмовляться від свободи, як і під час Голодомору-геноциду.

Про це у своєму зверненні з нагоди роковин Голодомору заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Українці витривалі. Сьогодні нас знову надихає їхня сила та хоробрість перед жорстоким та невиправданим вторгненням російського режиму до їх країни. Як і покоління перед ними, народ України не відмовиться від свого багатовікового бачення вільної та незалежної держави", - сказав Трюдо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада випустила держоблігації на підтримку України

Він наголосив, що Канада продовжуватиме підтримувати Україну у її боротьбі із російською агресією.

"Уряд Канади продовжить непохитну підтримку українського народу, який обороняє свою державу, а також наших спільних цінностей демократії та поваги до прав людини. Ми завжди відстоюватимемо те, що є правильним, й будуватимемо кращий світ для усіх", - зазначив прем’єр-міністр.