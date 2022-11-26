УКР
Новини Голодомор. День пам’яті
Трюдо з нагоди роковин Голодомору: Українці ніколи не відмовляться від свободи

Сьогодні українці платять високу ціну за незалежність своєї держави, але не відмовляться від свободи, як і під час Голодомору-геноциду.

Про це у своєму зверненні з нагоди роковин Голодомору заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Українці витривалі. Сьогодні нас знову надихає їхня сила та хоробрість перед жорстоким та невиправданим вторгненням російського режиму до їх країни. Як і покоління перед ними, народ України не відмовиться від свого багатовікового бачення вільної та незалежної держави", - сказав Трюдо.

Він наголосив, що Канада продовжуватиме підтримувати Україну у її боротьбі із російською агресією.

"Уряд Канади продовжить непохитну підтримку українського народу, який обороняє свою державу, а також наших спільних цінностей демократії та поваги до прав людини. Ми завжди відстоюватимемо те, що є правильним, й будуватимемо кращий світ для усіх", - зазначив прем’єр-міністр.

голодомор (402) Канада (2267) Трюдо Джастін (355)
Топ коментарі
+4
Ми вже п'ять століть за свободу воюємо.
26.11.2022 19:39 Відповісти
+2
Якби українська діаспора не колола тебе у дупу, то ти б таких слів не сказав. Політик
А канадським українцям - величезна повага.
26.11.2022 19:38 Відповісти
+1
.
26.11.2022 19:49 Відповісти
Таке солодке слово Свобода .
26.11.2022 19:37 Відповісти
Якби українська діаспора не колола тебе у дупу, то ти б таких слів не сказав. Політик
А канадським українцям - величезна повага.
26.11.2022 19:38 Відповісти
о курррррва.. Маєш докази того, як написано на папірці про українців? Маєш? Як ні, то не ***** лишнього!
26.11.2022 20:18 Відповісти
Я знаю, що канадським українцям багато доводиться витримувати. Але вони - красені!
26.11.2022 20:21 Відповісти
Ми вже п'ять століть за свободу воюємо.
26.11.2022 19:39 Відповісти
.
26.11.2022 19:49 Відповісти
Кого вважаєш найкращими Президентом та Прем'єром України?
26.11.2022 20:31 Відповісти
Тимошенко та Зеленський....принаймні відверто.
26.11.2022 20:58 Відповісти
Українці ніколи не відмовляться від наміру знищити імперію зла.
26.11.2022 20:10 Відповісти
26.11.2022 21:09 Відповісти
 
 