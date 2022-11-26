УКР
2 861 5

У звільненій Макіївці не залишилось цілих будинків, а люди живуть у підвалах, - Гайдай

гайдай

У звільненій Макіївці (Луганська область) не залишилось жодного вцілілого будинку. Там зараз залишаються понад 30 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Вони постійно живуть у підвалах. Тому що село постійно обстрілюється", - заявив Гайдай.

За його словами, людей евакуюють у більш безпечні регіони України, де забезпечують людей житлом, продуктами харчування та медичною допомогою.

"Для людей така критична мотивація - це коли вони виходять з погреба та бачать зруйнований будинок. Саме тоді вони погоджуються виїжджати", - пояснив очільник області.

У Невському, за інформацією Гайдая, залишаються 150 людей. Це село також перебуває під обстрілами окупантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В деокупованій Макіївці Луганської області залишилось до пів сотні людей.

Гайдай ЛОГА (930) Луганська область (4938)
А яке село у окупантів під обстрілами??
26.11.2022 21:58 Відповісти
26.11.2022 22:04 Відповісти
Ні забудім, нв прастім.
26.11.2022 23:00 Відповісти
За ********** надо платить. Пусть сидят.
27.11.2022 06:40 Відповісти
Не називайте їх людьти-це тупий скот. Люди, а саме українці давно з відти вїхали.
27.11.2022 08:40 Відповісти
 
 