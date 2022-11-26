У звільненій Макіївці не залишилось цілих будинків, а люди живуть у підвалах, - Гайдай

У звільненій Макіївці (Луганська область) не залишилось жодного вцілілого будинку. Там зараз залишаються понад 30 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Вони постійно живуть у підвалах. Тому що село постійно обстрілюється", - заявив Гайдай.

За його словами, людей евакуюють у більш безпечні регіони України, де забезпечують людей житлом, продуктами харчування та медичною допомогою.

"Для людей така критична мотивація - це коли вони виходять з погреба та бачать зруйнований будинок. Саме тоді вони погоджуються виїжджати", - пояснив очільник області.

У Невському, за інформацією Гайдая, залишаються 150 людей. Це село також перебуває під обстрілами окупантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В деокупованій Макіївці Луганської області залишилось до пів сотні людей.