У звільненій Макіївці не залишилось цілих будинків, а люди живуть у підвалах, - Гайдай
У звільненій Макіївці (Луганська область) не залишилось жодного вцілілого будинку. Там зараз залишаються понад 30 людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Вони постійно живуть у підвалах. Тому що село постійно обстрілюється", - заявив Гайдай.
За його словами, людей евакуюють у більш безпечні регіони України, де забезпечують людей житлом, продуктами харчування та медичною допомогою.
"Для людей така критична мотивація - це коли вони виходять з погреба та бачать зруйнований будинок. Саме тоді вони погоджуються виїжджати", - пояснив очільник області.
У Невському, за інформацією Гайдая, залишаються 150 людей. Це село також перебуває під обстрілами окупантів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Алекс Ков
показати весь коментар26.11.2022 21:58 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
5 копійок
показати весь коментар26.11.2022 22:04 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Володимир Д
показати весь коментар26.11.2022 23:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Рахиль Кошман
показати весь коментар27.11.2022 06:40 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Юрій Лам
показати весь коментар27.11.2022 08:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль