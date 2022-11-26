На Запоріжжі попрощалися з немовлям, яке загинуло від російської ракети, що влучила у пологовий будинок у Вільнянську. ФОТО

На Запоріжжі прощалися з маленьким Сергієм, який загинув від російської ракети, що влучила у пологовий будинок у Вільнянську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Букви.

Сергію було лише 2 дні.

