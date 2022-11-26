УКР
Новини
Україна до кінця року підпише низку декларацій про підтримку вступу до НАТО, - ОП

нато

Після підписання у суботу декларації щодо підтримки членства України в ЄС і НАТО з прем’єр-міністром Бельгії в Офісі президента України анонсували підписання аналогічних документів з ще декількома державами Альянсу до кінця року.

Про це розповів дипрадник президента з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, заступник глави ОПУ Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"До кінця року плануємо підписання ще декількох аналогічних декларацій з лідерами держав НАТО", - зауважив Жовква.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генсек НАТО отримав заявку України. Тепер її мають розглянути посли країн Альянсу, - ОП

Дипрадник окремо наголосив, що Бельгія стала другою країною, яка підписала з Україною спільну декларацію і задекларувала готовність надавати практичну підтримку для досягненя Україною прогресу у запровадженні стандартів ЄС і НАТО та інтеграції України до цих міжнародних організацій. Першою країною стала Чехія.

"Це є дуже важливим міжнародним політичним сигналом у контексті досягнення прогресу України на євроінтеграційному напрямі, адже наша країна успішно просувається в імплементації семи рекомендацій Європейської комісії, необхідних для вступу до ЄС. А стандарти НАТО та взаємосумісність ми успішно опановуємо на полі бою. Голос Бельгії відіграє одну з провідних ролей у європейській спільноті і ми дуже вдячні бельгійським партнерам за цю підтримку", - зауважив Жовква.

Спільною декларацією Бельгія також підтримала подальше виділення Європейським Союзом військової допомоги Україні й просування довгострокових програм підтримки України у безпековій сфері.

декларація (1462) членство в НАТО (1771) Офіс Президента (2060) Жовква Ігор (170)
Показуха та імітація діяльності.
показати весь коментар
26.11.2022 22:47 Відповісти
Що за орган влади дерьмакова ОПа?
показати весь коментар
26.11.2022 22:47 Відповісти
новости с пометкой ОП это давно уже зашквар...
показати весь коментар
26.11.2022 22:50 Відповісти
в НАТО жить - спокойным быть...
показати весь коментар
26.11.2022 22:51 Відповісти
Скільки країн членів НАТО дали згоду? Що робить Стефанчук, Шмигаль, Резніков, Данілов, Zеленськай, в цьому напрямку???
показати весь коментар
26.11.2022 22:55 Відповісти
Деклараций? ОП - такие клоуны, позорище просто.
показати весь коментар
26.11.2022 22:56 Відповісти
Знову імітація буйної діяльності від кабаре артистів. Не декларації потрібні! А виконувати вимоги для вступу!
показати весь коментар
26.11.2022 22:59 Відповісти
бурхливої, коцап необізнаний?
показати весь коментар
26.11.2022 23:36 Відповісти
Вчи українську. Якщо вона рідна, звичайно.
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9
показати весь коментар
27.11.2022 18:30 Відповісти
только "имитация бурной деятельности" это устоявшееся выражение, и бурной != буйной, а именно бурхливої. ну ещё есть более редко используемое буРно, но никак не буЙно. хреново вас в школе кгб готовят
показати весь коментар
27.11.2022 19:27 Відповісти
Це ти, троляка з обмеженим словарним запасом, мене на рідній мові повчати зібрався? З якої кацапня використовує наші слова, типу сирники, Колобок, прапорщик, і т.д. Неуч, з тобою розмовляти зась. Най тя шляк трафить!
показати весь коментар
27.11.2022 20:05 Відповісти
если ты тугодум, сходи в гугл, он тебя поправит... и нефиг коверкать язык своими "нововведениями"
показати весь коментар
28.11.2022 01:22 Відповісти
Ніхто твій язик не чіпає. Я спілкуюсь виключно на рідній мові, і декількох іноземних мовах. А свій язик, тримай при собі. І не навчай нікого на кацапському, як потрібно говорити по українськи посилаючись на Гугл, невіглас. Тема вичерпана, троляка.
показати весь коментар
28.11.2022 12:45 Відповісти
тебя надо учить, потому что буйно(укр) означает большое количество, размер, например буйная растительность. а бурно(укр), бурхливо(укр) - интенсивность, например кипение, что подходит для нашего случая, если ты этого не понимаешь, то тебе никто уже не поможет
показати весь коментар
28.11.2022 18:42 Відповісти
показати весь коментар
28.11.2022 12:56 Відповісти
Тобі з Канади видніше.
показати весь коментар
26.11.2022 23:17 Відповісти
ОП это зашквар Дермака, гниды...
показати весь коментар
26.11.2022 23:01 Відповісти
передайте тим дебілам із банкової, що єдине чого від нас чекають країни НАТО - це судової реформи і боротьби з корупцією. декларації нікого в Брюсселі не цікавлять, коли президент країни краде тільки із одного нафтогазу 50 млрд. А ще є бальшиє стройкі, тєлємарафони, митниці з пройопом 15 млрд на місяць тощо.
показати весь коментар
26.11.2022 23:10 Відповісти
Байден, ты нам НАТУ должен.
показати весь коментар
26.11.2022 23:15 Відповісти
Україна до кінця року підпише низку декларацій про підтримку вступу до НАТО.

Таким чином, рік 2022 не стане роком НЕДОсолнєнія планів по деклараціях? Чого, чого а декларацій...
показати весь коментар
26.11.2022 23:18 Відповісти
У 2019 між Зеленським та 73% мудрим нарідом були підписані низки декларацій такі як про підтримку кінця епохи бідності; підвищення зарплат до 4000$; закінчення війни; про гідну пенсію бабці замість інфаркту від рахунку за комуналку; про здешевлення цибулі ...
показати весь коментар
26.11.2022 23:18 Відповісти
Мені тільки здається, що НАТО потрібні не папірці, а боротьба з корупцією та впевненість, що у владі нема ворогів НАТО?

Що з Татаровим, Єрмаком, Трухіним, Тимошенко, ОПЗЖ у повному складі, мародерами з СН?
показати весь коментар
26.11.2022 23:34 Відповісти
ОПа - це протокольна служба.Все, про що ляпають язиком її працівники, не варте виїденого яйця. Бо вони - звичайні писарчуки, а не офіційні особи.
показати весь коментар
27.11.2022 00:13 Відповісти
Було б сказано... Ми вже бачимо, як зелена партія регіонів виконує умови до вступу у ЄС...
показати весь коментар
29.11.2022 18:06 Відповісти
 
 