Україна до кінця року підпише низку декларацій про підтримку вступу до НАТО, - ОП

Після підписання у суботу декларації щодо підтримки членства України в ЄС і НАТО з прем’єр-міністром Бельгії в Офісі президента України анонсували підписання аналогічних документів з ще декількома державами Альянсу до кінця року.

Про це розповів дипрадник президента з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, заступник глави ОПУ Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"До кінця року плануємо підписання ще декількох аналогічних декларацій з лідерами держав НАТО", - зауважив Жовква.

Дипрадник окремо наголосив, що Бельгія стала другою країною, яка підписала з Україною спільну декларацію і задекларувала готовність надавати практичну підтримку для досягненя Україною прогресу у запровадженні стандартів ЄС і НАТО та інтеграції України до цих міжнародних організацій. Першою країною стала Чехія.

"Це є дуже важливим міжнародним політичним сигналом у контексті досягнення прогресу України на євроінтеграційному напрямі, адже наша країна успішно просувається в імплементації семи рекомендацій Європейської комісії, необхідних для вступу до ЄС. А стандарти НАТО та взаємосумісність ми успішно опановуємо на полі бою. Голос Бельгії відіграє одну з провідних ролей у європейській спільноті і ми дуже вдячні бельгійським партнерам за цю підтримку", - зауважив Жовква.

Спільною декларацією Бельгія також підтримала подальше виділення Європейським Союзом військової допомоги Україні й просування довгострокових програм підтримки України у безпековій сфері.