У вікні Президентського палацу у Варшаві запалили свічку за жертвами Голодомору

В одному з вікон Президентського палацу у Варшаві запалили свічку пам’яті про жертви Голодомору в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє канцелярія президента РП.

"На знак пам’яті про страждання і трагедію мільйонів жертв Великого голоду 1932-1933 років в Україні у вікні Президентського палацу запалили свічку. Пам'ятаймо жертв радянського геноциду!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: в Україні сьогодні вшановують пам'ять жертв Голодоморів. Цей День пам'яті відзначають щороку у четверту суботу листопада на підставі указів Президента 1998 та 2007 років. За традицією, цього дня українці запалюють у своїх оселях свічку пам'яті на вшанування загиблих від штучного голоду.

