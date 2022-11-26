УКР
Голодомор. День пам'яті
У вікні Президентського палацу у Варшаві запалили свічку за жертвами Голодомору

голодомор,польща

В одному з вікон Президентського палацу у Варшаві запалили свічку пам’яті про жертви Голодомору в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє канцелярія президента РП.

"На знак пам’яті про страждання і трагедію мільйонів жертв Великого голоду 1932-1933 років в Україні у вікні Президентського палацу запалили свічку. Пам'ятаймо жертв радянського геноциду!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: в Україні сьогодні вшановують пам'ять жертв Голодоморів. Цей День пам'яті відзначають щороку у четверту суботу листопада на підставі указів Президента 1998 та 2007 років. За традицією, цього дня українці запалюють у своїх оселях свічку пам'яті на вшанування загиблих від штучного голоду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ у Варшаві розпочалося у темряві на знак солідарності з українцями. ВIДЕО

голодомор (402) Польща (8994)
Топ коментарі
+14
Наша подяка польським братам.
+9
Дякуємо брати поляки! Ми разом переможемо орду, яка вирішила, що вони "ашвабадітєлі".
+8
В ні одному з вікон Президентського палацу у Київі не запалили свічку пам'яті про жертви Голодомору в Україні.
В ні одному з вікон Президентського палацу у Київі не запалили свічку пам'яті про жертви Голодомору в Україні.
мудило, почему не зажгли в оп. а мариинский палац это что
а мариинский палац это что
Наша подяка польським братам.
Дякуємо брати поляки! Ми разом переможемо орду, яка вирішила, що вони "ашвабадітєлі".
Дякуємо!!!
Брати поляки, розкажіть чи є у вас поминальні дати по розстріляним офіцерам, Катинь, Харків?
13 kwietnia Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
Dzięki, teraz będę wiedział. Widziałem, że Polacy przyjeżdżają na miejsce pochówku w Charkowie w kwietniu, ale nie znałem dokładnej daty.
Поляки молодцы... стараются... исправляются...
Щира подяка справжнім нашим друзям , полякам 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
