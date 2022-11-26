УКР
У Мелітополі російські окупанти вибивають у цивільних громадян зізнання у тероризмі та нацизмі, - мер Федоров

В окупованому Мелітополі (Запорізька область) росіяни масово викрадають цивільних та вибивають зізнання у тероризмі та нацизмі.

Про це заявив Мелітопольський міський голова Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Рашисти організовують катівні і місця несвободи в кожному населеному пункті, який захопили. В Мелітополі викрадених містян і жителів району тримають в гаражах та приміщеннях численних комендатур і поліції. З цивільних громадян тортурами і погрозами вибивають зізнання у тероризмі та нацизмі на догоду пропагандистам кремля. Таке ж місце утримання полонених, за даними Генштабу, виявлено в Пологах. Тут окупанти тримали військовослужбовців Сил оборони та цивільних громадян, яких звинувачували у співпраці з силовими структурами України. Як бачимо, катувати, вбивати і красти - ось головні задачі "спецоперації" рф", - заявив Федоров.

это напоминание тем кто готов продаться за пенсию которым грн мало... и на нашем форуме такими гнидами кишит
26.11.2022 23:52 Відповісти
Їбонуте мокшанське плем"я. На всю голову.
26.11.2022 23:53 Відповісти
Тут уже и Мордор нервно курит в углу.
26.11.2022 23:55 Відповісти
27.11.2022 03:15 Відповісти
Освобождение Мелитополя будет главным шагом к разгрому орды орков.
27.11.2022 08:23 Відповісти
 
 