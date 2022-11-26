У Мелітополі російські окупанти вибивають у цивільних громадян зізнання у тероризмі та нацизмі, - мер Федоров
В окупованому Мелітополі (Запорізька область) росіяни масово викрадають цивільних та вибивають зізнання у тероризмі та нацизмі.
Про це заявив Мелітопольський міський голова Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Рашисти організовують катівні і місця несвободи в кожному населеному пункті, який захопили. В Мелітополі викрадених містян і жителів району тримають в гаражах та приміщеннях численних комендатур і поліції. З цивільних громадян тортурами і погрозами вибивають зізнання у тероризмі та нацизмі на догоду пропагандистам кремля. Таке ж місце утримання полонених, за даними Генштабу, виявлено в Пологах. Тут окупанти тримали військовослужбовців Сил оборони та цивільних громадян, яких звинувачували у співпраці з силовими структурами України. Як бачимо, катувати, вбивати і красти - ось головні задачі "спецоперації" рф", - заявив Федоров.
