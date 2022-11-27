День війни в Україні дорівнює місяцю в Афганістані за кількістю артилерійських пострілів, - NYT
Україна робить тисячі пострілів з артилерії на день, обороняючись від російських загарбників. Водночас сили НАТО в Афганістані випускали по 300 снарядів за добу.
Як інформує Цензор.НЕТ, Про це повідомляє The New York Times.
За словами представників НАТО, кількість використовуваної артилерії в Україні приголомшує. В Афганістані сили Північноатлантичного альянсу могли випускати по 300 артилерійських пострілів на день і не турбуватися щодо протиповітряної оборони.
Але Україна може робити тисячі пострілів на день та відчайдушно потребувати систем ППО від російських ракет та безпілотників іранського виробництва.
"День в Україні - це місяць або більше в Афганістані", — сказала експерт з оборони в Європейській раді з міжнародних відносин Камілла Гранд.
