Україна робить тисячі пострілів з артилерії на день, обороняючись від російських загарбників. Водночас сили НАТО в Афганістані випускали по 300 снарядів за добу.

Як інформує Цензор.НЕТ, Про це повідомляє The New York Times.

За словами представників НАТО, кількість використовуваної артилерії в Україні приголомшує. В Афганістані сили Північноатлантичного альянсу могли випускати по 300 артилерійських пострілів на день і не турбуватися щодо протиповітряної оборони.

Але Україна може робити тисячі пострілів на день та відчайдушно потребувати систем ППО від російських ракет та безпілотників іранського виробництва.

"День в Україні - це місяць або більше в Афганістані", — сказала експерт з оборони в Європейській раді з міжнародних відносин Камілла Гранд.

