День війни в Україні дорівнює місяцю в Афганістані за кількістю артилерійських пострілів, - NYT

Україна робить тисячі пострілів з артилерії на день, обороняючись від російських загарбників. Водночас сили НАТО в Афганістані випускали по 300 снарядів за добу.

Як інформує Цензор.НЕТ, Про це повідомляє The New York Times.

За словами представників НАТО, кількість використовуваної артилерії в Україні приголомшує. В Афганістані сили Північноатлантичного альянсу могли випускати по 300 артилерійських пострілів на день і не турбуватися щодо протиповітряної оборони.

Але Україна може робити тисячі пострілів на день та відчайдушно потребувати систем ППО від російських ракет та безпілотників іранського виробництва.

"День в Україні - це місяць або більше в Афганістані", — сказала експерт з оборони в Європейській раді з міжнародних відносин Камілла Гранд.

+8
этот очевидный факт никак не противоречит и не меняет сказанное в статье
27.11.2022 01:01 Відповісти
+6
Якщо країни з сумарно 60% світової економіки не можуть виграти економічну війну з країною-терористом 1,5% економіки - то це тому що вони цього не хочуть.
27.11.2022 01:46 Відповісти
+3
Як не крути а ЗСУ дає кізди. В Афганістані то друга тема.
27.11.2022 01:04 Відповісти
она либо дебилка либо дебилам рассказывает. В Украине воюют две армии, а в Афганистане война шла с террористами вооруженными стрелковым оружием и затрофееными совковыми броневиками.
27.11.2022 00:58 Відповісти
27.11.2022 01:01 Відповісти
ну это как сравнивать грузовик и мотоцикл ( и то и другое средства для передвижения )
27.11.2022 01:11 Відповісти
многие там думают что в Украине не грузовик и не мотоцикл, а велосипед так что все правильно они сказали
27.11.2022 01:48 Відповісти
терористами там були якраз радянські військові, а афганці боронили рідну землю (так, стрілецькою зброєю) і перемогли
27.11.2022 01:17 Відповісти
27.11.2022 01:04 Відповісти
Одни считают по-еврейски, другие по-молдавски, дикари - по-руССки..
27.11.2022 01:07 Відповісти
тьотя не вміє рахувати! якщо 1000 розділити на 300 то вийде трохи більше 3, а не 30
27.11.2022 01:25 Відповісти
Підрахуй)
27.11.2022 02:29 Відповісти
27.11.2022 01:46 Відповісти
Спати наконечний)
27.11.2022 02:27 Відповісти
Подяка нашим захисникам!!! Піндячити треба москальську недолугу орду! До останнього недобитого рашиста!!!
27.11.2022 02:21 Відповісти
 
 