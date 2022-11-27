За смертю керівника білоруського МСЗ Макея можливо стоїть ФСБ, - опозиційний політик Латушко

Павло Латушко, колишній білоруський дипломат і міністр, який знав Макея особисто, поділився своєю версією смерті керівника МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі для NEXTA.

За словами політика, Макей знав про Лукашенка та його плани надто багато — більше, ніж будь-хто інший.

Але тут показовим є інший момент: раніше за подібними дивними ситуаціями напередодні важливих візитів (Макей планував відвідати саміт ОБСЄ у Польщі) - було помічено слід ФСБ.

