За смертю керівника білоруського МСЗ Макея можливо стоїть ФСБ, - опозиційний політик Латушко
Павло Латушко, колишній білоруський дипломат і міністр, який знав Макея особисто, поділився своєю версією смерті керівника МВС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі для NEXTA.
За словами політика, Макей знав про Лукашенка та його плани надто багато — більше, ніж будь-хто інший.
Але тут показовим є інший момент: раніше за подібними дивними ситуаціями напередодні важливих візитів (Макей планував відвідати саміт ОБСЄ у Польщі) - було помічено слід ФСБ.
Топ коментарі
+22 Urs
показати весь коментар27.11.2022 02:06 Відповісти Посилання
+14 Женя-Женя
показати весь коментар27.11.2022 01:22 Відповісти Посилання
+13 Борменталь Незабаром
показати весь коментар27.11.2022 03:52 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хто слухав фєйгіна, абристович заявив що поїхав за кордон "по натівським ділам"! цікаво, які "натівські діла" можуть бути у позаштатного пі#здабола?
шол...поскользнулся...упал..потєрял сознание...нєочнулся
Цікаво чи дожеве до нового року фюрер-сашик, бо він ніяк не вписується в плани скрєпоносних підоросів...???!!!
Він думав, що цілий час буде косити під ПОПАДОПАЛА і усе буде в шоколаді...!!!
А тут йому прилетіла ЧОРНА КАРТА з підоросії з останнім попередженням...!!!
У САШИКА є тільки одна можливість вийти живим з цієї ПАТОВОЇ ситуації....!!!
Негайно напасти на країну НАТО (Прибалтика-Польша) та НЕГАЙНО КАПІТУЛЮВАТИ і здати усю зброю і територію...!!! Тоді хочаб в ТЮРМІ ГААГИ доживе до своєї кончини...!!!
Або звичайний кінець, як закінчували усі лідери підоросії, ; вечеря келих вина і кишки перетворюються в решето-кремація і вічне забуття...!!!
А тоді при чому тут СТРАЖДАННЯ БІЛОРУСЬКОГО НАРОДУ...!!!
Підороси пожинуть іх на війну, як БАРАНІВ НА БОЙНЮ, а в тилу будуть стояти загороджувальні загони з фсбешників, так, як вони це робили у 1939-1945 роках і повбивали мільйони содат списавши усе на втрати у боях з фашистами....!!!
Усе майно Білорусів піде на мародерство і на вивіз у скрєпостанську підоросію....!!!
НЕВЖЕЖ ІСТОРІЯ НІЧОГО НЕ ВЧИТЬ ЛЮДЕЙ...!!!
Кацапоморді підороси це мерзота, яку треба знищувати МЕЧЕМ ТА ВОГНЕМ до останньої скрєпостанської мерзоти...!!!
Л.К. Толстой писав
"Московия - русь тайги,
монгольская, дикая, зверинная".
"Народишка, которой блуждает
по Европе и ищет,
что можно разрушить, уничтожить
ради развлечения.
згідно історії Муссоліні першого повісили.
Конечно это МАКЕЙ...Поэтому, это никакое ФСБ, а скорее КГБ по заказу Лукашенки. Это его стиль... Лука должен быть всегда окружен покорными НОУНЕЙМАМИ...Как только, в окружении бульбофюрера, набирает политического веса какая-то случайная фигура, которая в дальнейшем может составить конкуренцию и быть опасна режиму, его тут же устраняют...часто физически....
Вот русаки и придумали ход...поменять, по их версии, неадекватного Лукашенко на вменяемого для них Макея... Лукашенковские спецслужбы(старший сын Луки) проведали про это и прихлопнул "паршивую овцу" в лукашенковском стаде политических барановичей😁😁😁...
...https://novayagazeta.eu/articles/2022/11/26/umer-ranshe-grazhdanskogo-obshchestva