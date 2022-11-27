УКР
За смертю керівника білоруського МСЗ Макея можливо стоїть ФСБ, - опозиційний політик Латушко

макей

Павло Латушко, колишній білоруський дипломат і міністр, який знав Макея особисто, поділився своєю версією смерті керівника МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі для NEXTA.

 За словами політика, Макей знав про Лукашенка та його плани надто багато — більше, ніж будь-хто інший.

Але тут показовим є інший момент: раніше за подібними дивними ситуаціями напередодні важливих візитів (Макей планував відвідати саміт ОБСЄ у Польщі) - було помічено слід ФСБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помер голова МЗС Білорусі Макей, - БелТА

Автор: 

Білорусь (8085) Макей Володимир (45)
+22
27.11.2022 02:06 Відповісти
+14
луашенко, если б был не дурак, провел бы переговоры с Западом и предоставил Беларусь для помощи Украине. Жил бы долго и счастливо. Но поставил не на ту лошадь и закончит плохо.
27.11.2022 01:22 Відповісти
+13
схоже, ********* попруть, бо навіть абристович втік закордон
хто слухав фєйгіна, абристович заявив що поїхав за кордон "по натівським ділам"! цікаво, які "натівські діла" можуть бути у позаштатного пі#здабола?
27.11.2022 03:52 Відповісти
таке кашуть, шо кремляді лукашенку міняти хочуть...бо викручується всіляко.і боїться в Україну війська вести...на днях казали, шо якийсь рейс приватним літаком у невідомому напрямку рванув..казали шо до арабів.бо лукадрищ там вже давно поховав гроші в банках ще до 2020 року.
27.11.2022 01:48 Відповісти
схоже, ********* попруть, бо навіть абристович втік закордон
хто слухав фєйгіна, абристович заявив що поїхав за кордон "по натівським ділам"! цікаво, які "натівські діла" можуть бути у позаштатного пі#здабола?
27.11.2022 03:52 Відповісти
27.11.2022 12:39 Відповісти
Сейчас, наверное, уже поздно - страна по сути окупирована.
27.11.2022 01:49 Відповісти
так білоруси добровільно і згодились на окупацію..
27.11.2022 01:57 Відповісти
Не всі.
27.11.2022 04:04 Відповісти
В 2010 індюковича-бандюковича також не всі вибирали.
27.11.2022 05:28 Відповісти
Да главдраныкоед и без лошади плохо кончит(за самозванство).
27.11.2022 05:37 Відповісти
А конкретней - новичок, или его какой-то родственник..
27.11.2022 01:43 Відповісти
Топ новина боліт, одна з жабок здохла. Яке горе у жабок. А нам своє робить.
27.11.2022 01:47 Відповісти
Сайтам головних лукашенківських засобів масової інформації повідомлення про https://charter97.org/ru/news/2022/11/26/525821/ смерть міністра закордонних справ Білорусії Володимира Макея важливим не видалося. ...
шол...поскользнулся...упал..потєрял сознание...нєочнулся
27.11.2022 01:54 Відповісти
Драники с новичком были второй свежести.
27.11.2022 01:58 Відповісти
ПЕРШИЙ - ПІШОВ....!!!
Цікаво чи дожеве до нового року фюрер-сашик, бо він ніяк не вписується в плани скрєпоносних підоросів...???!!!
Він думав, що цілий час буде косити під ПОПАДОПАЛА і усе буде в шоколаді...!!!
А тут йому прилетіла ЧОРНА КАРТА з підоросії з останнім попередженням...!!!

У САШИКА є тільки одна можливість вийти живим з цієї ПАТОВОЇ ситуації....!!!
Негайно напасти на країну НАТО (Прибалтика-Польша) та НЕГАЙНО КАПІТУЛЮВАТИ і здати усю зброю і територію...!!! Тоді хочаб в ТЮРМІ ГААГИ доживе до своєї кончини...!!!
Або звичайний кінець, як закінчували усі лідери підоросії, ; вечеря келих вина і кишки перетворюються в решето-кремація і вічне забуття...!!!

А тоді при чому тут СТРАЖДАННЯ БІЛОРУСЬКОГО НАРОДУ...!!!
Підороси пожинуть іх на війну, як БАРАНІВ НА БОЙНЮ, а в тилу будуть стояти загороджувальні загони з фсбешників, так, як вони це робили у 1939-1945 роках і повбивали мільйони содат списавши усе на втрати у боях з фашистами....!!!
Усе майно Білорусів піде на мародерство і на вивіз у скрєпостанську підоросію....!!!
НЕВЖЕЖ ІСТОРІЯ НІЧОГО НЕ ВЧИТЬ ЛЮДЕЙ...!!!

Кацапоморді підороси це мерзота, яку треба знищувати МЕЧЕМ ТА ВОГНЕМ до останньої скрєпостанської мерзоти...!!!

Л.К. Толстой писав

"Московия - русь тайги,

монгольская, дикая, зверинная".

"Народишка, которой блуждает

по Европе и ищет,

что можно разрушить, уничтожить

ради развлечения.
27.11.2022 02:00 Відповісти
27.11.2022 02:06 Відповісти
)(уйло і лукадрищ--змагаються -хто кого довше ,переживе..
згідно історії Муссоліні першого повісили.
27.11.2022 02:13 Відповісти
у пюрера шансов меньше - у нег ассортимент ядов совсем скудный. Разве что соланин из позеленевшего картофеля.
27.11.2022 02:17 Відповісти
Так, навскидку....Кого из беларуских политиков, вы до этого времени знали (не считая самого Луки, оппозиционных Бабарыки, Тихановской и первого президента Шушкевича)?

Конечно это МАКЕЙ...Поэтому, это никакое ФСБ, а скорее КГБ по заказу Лукашенки. Это его стиль... Лука должен быть всегда окружен покорными НОУНЕЙМАМИ...Как только, в окружении бульбофюрера, набирает политического веса какая-то случайная фигура, которая в дальнейшем может составить конкуренцию и быть опасна режиму, его тут же устраняют...часто физически....
27.11.2022 02:24 Відповісти
может быть но без лаптей вряд ли обошлось. может цапы ему предложили "президенство" или "присоединение земель". а то новый год скоро, скрепный праздник, Хйлу нечего говорить. могилизация, всех кацапов в рай и т.п. они ж "политикой не интересуются", а тут вдруг Хйло ляпнул правду.
27.11.2022 03:10 Відповісти
👍👍👍Тоже сразу про это подумал... Старый, белорусский конь всегда очень портил русскую борозду
Вот русаки и придумали ход...поменять, по их версии, неадекватного Лукашенко на вменяемого для них Макея... Лукашенковские спецслужбы(старший сын Луки) проведали про это и прихлопнул "паршивую овцу" в лукашенковском стаде политических барановичей😁😁😁...
27.11.2022 08:38 Відповісти
"Опозиційні політики" бабарика, тіхановська? Ви жартуєте? Це звичайні пуйлівські аватари на зміну непогодливому лукашеску.
27.11.2022 09:30 Відповісти
Опозиційні до Лукашенко, а не до Росії....І Бабарика і чоловік Тихановської сидять в Білорусі...
27.11.2022 10:00 Відповісти
Это сигнал пукашенку : не нападешь на Украину - будешь следующим! Вот тебе и старший братан! Вот так и союз собирался… с насилием, убийствами миллионов людей. Путин никак не отцепится от соседей.жизни не даёт плешивый со своим союзом!
27.11.2022 02:28 Відповісти
Да, Макей - это вам не Маккейн.
27.11.2022 03:08 Відповісти
Вот так - чтото не то скажешь на ОДКБ и кармическая взаимообусловленность ничего не прощает и не забывает)
27.11.2022 03:33 Відповісти
Чем больше они друг дружку поубивают тем меньше нам работы...то что эти два режима(усатой Бульбы и пуйла) оставлять возле границ Украины нельзя ,понятно всем.
27.11.2022 04:04 Відповісти
Латушко: аташе, консул, начальник відділу інформації, речник МЗС, посол, міністр культури, але щось накосячив, у 2019р року звільнили та.. призначили директором театру, тобто такий жарт Бацьки, дружина розлучилася одразу. Та вiн одразу став "опозиційний".
27.11.2022 04:23 Відповісти
промашка или предупреждение?
27.11.2022 04:38 Відповісти
Помер білоруський "Лавров" Співробітник ГРУ, можливо, ніби найдовіреніший слуга Лукашенка... агент ФСБ... "в лице Макея Александр Лукашенко потерял одно из самых преданных лично ему, верных режиму, готовых оправдывать любой террор представителей челяди. Кто его заменит - неизвестно. Да хоть из ОМОНа кто-нибудь. Потому что единственное отличие Владимира Макея от карателей из ОМОНа или КГБ - это знание иностранных языков. Во всем остальном - сколько ни ищи десять отличий, как на картинке, все равно не найдешь. Теперь уже и незачем.
...https://novayagazeta.eu/articles/2022/11/26/umer-ranshe-grazhdanskogo-obshchestva
27.11.2022 05:18 Відповісти
Не Макей, так другой прихвостень... Шо-та, крысы в банке не на шутку начали свирепеть.
27.11.2022 05:43 Відповісти
Прихвостень кремляди.
27.11.2022 05:44 Відповісти
Тільки чомусь Шеремета вбили наші учасники АТО.
27.11.2022 06:57 Відповісти
Так хто він, керівник МСЗ, МВС, чи все таки МЗС?
27.11.2022 07:07 Відповісти
Подсыпали конечно же усатому,но он как то ухитрился поменять стаканы,теперь у него два пути,ждать следующую порцию яда либо отправить армию погибать в Украине.
27.11.2022 07:36 Відповісти
Х..йло вже незнає як натякати Крохмалпаші.
27.11.2022 07:54 Відповісти
попил чайка с лавровым.....
27.11.2022 09:43 Відповісти
Так всегда с тоталеторизмом , сначала, ****** народ, а потом начинают жрать друг друга
27.11.2022 10:36 Відповісти
 
 