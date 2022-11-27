Артилерія ЗСУ протягом 26 листопада уразила 1 пункт управління та 9 районів зосередження військ противника, - Генштаб

Генеральний штаб оприлюднив результати ударів артилерії ЗСУ по ворогу протягом 26 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили пункт управління, 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також ще один важливий об’єкт окупантів".

Читайте також: Протягом 25 листопада авіація та артилерія ЗСУ уразили 14 районів зосередження ворога, 3 позиції ЗРК та пункт управління, - Генштаб