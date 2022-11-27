УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7530 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 937 9

У деокупованому Ізюмі викрили державного зрадника, який відповідав за комунальні підприємства, - прокуратура

ізюм

В Ізюмі на Харківщині правоохоронці викрили місцевого жителя, який співпрацював із російськими загарбниками, контролюючи господарську діяльність комунальних підприємств.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомила Харківська обласна прокуратура.

"Правоохоронці викрили ще одного колаборанта на Харківщині. Ним виявився 35-річний мешканець Ізюма. Під час окупації міста він погодився на пропозицію представників рф та обійняв посаду "заступника начальника управління житлово-комунального господарства" так званої "ВГА Изюмского района Харьковской области"", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що колаборант контролював господарську діяльність комунальних підприємств місті.

Чоловікові заочно повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України). Підозрюваного оголошено у розшук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харківщині виявили секретні матеріали наради окупаційної влади з російським мінпросвіти. ВIДЕО+ДОКУМЕНТ

Автор: 

прокуратура (3754) Ізюм (350)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
местные до приезда полиции не успели мочконуть. Видно только пенсионеры остались, а пенсионер без короткоствола - ни разу не мститель.
показати весь коментар
27.11.2022 02:04 Відповісти
якщо ви його мочканьотє вас з великою імовірністю посадять, правова система охлократій захищає покидьків від нормальних людей, а ні навпаки
показати весь коментар
27.11.2022 02:17 Відповісти
теперь-то да. Я ж о чем и говорю - мочить надо было пока серая зона была.
показати весь коментар
27.11.2022 02:19 Відповісти
Завалиш скотину, посадять за людину.
показати весь коментар
27.11.2022 03:28 Відповісти
На жаль, це "викриття" в Ізюмі стосується одного з десяти. Купу колаборантів просто відпустили після розмови бо не знайшли складу злочину... Дивні діла твої, Служба Божа У;країни... Може скинутись миром їм на окуляри, бо, ой не чує баба зрадоньки?...
показати весь коментар
27.11.2022 07:39 Відповісти
Бахмут. Пункт Незламності.
показати весь коментар
27.11.2022 03:29 Відповісти
Тут не місце пафосу, тому владі то не цікаво. Вона певно замислює якийсь "цирк мужності" або "балаган мудрості"
показати весь коментар
27.11.2022 07:42 Відповісти
Чем Голодомор 90-летней давности отличается от нынешнего? Тем, что тогда у ВСУ не было HIMARS.
показати весь коментар
27.11.2022 06:23 Відповісти
Тим що тоді (в двадцяті роки) пішли на мир з москалями повіривши в тези накшталт "одінарот", "хуженєбудєт" і "какаяразніца", черговий раз продали свою мову, куьтуру і історію. Голодомор отримали як наслідок. У принципі, як і ми цю війну...
показати весь коментар
27.11.2022 07:49 Відповісти
 
 