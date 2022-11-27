У деокупованому Ізюмі викрили державного зрадника, який відповідав за комунальні підприємства, - прокуратура

В Ізюмі на Харківщині правоохоронці викрили місцевого жителя, який співпрацював із російськими загарбниками, контролюючи господарську діяльність комунальних підприємств.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомила Харківська обласна прокуратура.

"Правоохоронці викрили ще одного колаборанта на Харківщині. Ним виявився 35-річний мешканець Ізюма. Під час окупації міста він погодився на пропозицію представників рф та обійняв посаду "заступника начальника управління житлово-комунального господарства" так званої "ВГА Изюмского района Харьковской области"", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що колаборант контролював господарську діяльність комунальних підприємств місті.

Чоловікові заочно повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України). Підозрюваного оголошено у розшук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харківщині виявили секретні матеріали наради окупаційної влади з російським мінпросвіти. ВIДЕО+ДОКУМЕНТ