УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7649 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
12 084 51

20 країн НАТО вже вичерпали свій потенціал щодо постачання зброї Україні, - NYT

сша,допомога

Малі країни-члени НАТО вичерпали свій потенціал щодо постачання зброї Україні.

Про це повідомило джерело The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

За словами джерела, 20 із 30 держав альянсу "значно вичерпали себе".

Водночас решта 10 все ще може давати більше озброєння. Серед них – Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди.

Як пише NYT, НАТО вже передало Україні зброї на загальну суму $40 млрд, що відповідає річному оборонному бюджету Франції. Зазначається, що Париж передав Києву 18 гаубиць Caesar – приблизно 20% власної артилерії. Крім того, Німеччина раніше заявляла, що майже вичерпала можливості для допомоги Україні. Італія не планує нових поставок, повідомляв на початку листопада міністр оборони Гуїдо Крозетто.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше цього тижня закликав країни альянсу наростити виробництво зброї для підтримки України, оскільки НАТО вичерпало більшу частину запасів зброї та боєприпасів. На його думку, з цією метою кожна держава має до 2024 року збільшити витрати на оборону до 2% ВВП.

Також читайте: Чимало країн постачають зброю Україні, але не хочуть, щоб про них говорили, - Кулеба

Автор: 

НАТО (6835) зброя (7744) допомога (8771)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Тобто, вирощуючи та вирощуючи гнійного російського звірятка, сама Європа та країни НАТО до війни не готувалися.
показати весь коментар
27.11.2022 07:54 Відповісти
+13
Тоді нехай самі і воюють своєю зброєю. Якщо москалі переступлять через нас то війна буде на їхній території. Якщо не хочуть війни на своїй території то нехай топають на наш фронт і там воюють. Чи може вони думають що українці голими руками будуть зупиняти москалів?
показати весь коментар
27.11.2022 07:19 Відповісти
+13
Враховуючи те, що цей персонаж своїми останніми указами помилував генерала Фліна й політтехнолога Манафорта, чия робота на Кремль була доведена у американському суді, навіть не виникає питання - чи обплювали його. Ні, не обплювали - заслужив.
показати весь коментар
27.11.2022 08:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
куесосы
показати весь коментар
27.11.2022 07:01 Відповісти
Угу,вони такі)
показати весь коментар
27.11.2022 07:13 Відповісти
вот и время для ленд-лиза пришло. Байден, аууу!
показати весь коментар
27.11.2022 07:03 Відповісти
Ленд-ліз це механізм бухгалтерського обліку в США. При чому тут Європа?
показати весь коментар
27.11.2022 07:05 Відповісти
Впершу чергу це державший акт, це й дурню зрозуміло, що при постачанні(переміщенні) будь-якого товару ведёться бухоблік....
показати весь коментар
27.11.2022 07:15 Відповісти
Ні. Державний акт - це факт передачі обладнання та припасів. А як буде записано - безоплатна передача (як зараз) чи передача з оплатою невикористаного - це вже внутрішні американські бухгалтерські деталі. Плюс, безоплатно передати має тільки конгрес, а передавати по ленд-лізу може президент одноособово.
показати весь коментар
27.11.2022 07:19 Відповісти
Ага....щас, будет вам и Ленд и Лиз...снова придумают какую нибудь отговорку в стиле " вам и так хватает" и на этом все закончится...никто в Украине не заинтересован, а тем более в ее победе....увы....
показати весь коментар
27.11.2022 09:10 Відповісти
Значиться треба запускати заводи. Не дарма один колишній президент Америки виписував пендюлей європейцям за те що вони нехтують своїми зобов'язаннями виділяти 2% ВВП на оборону, ой не дарма. Президента обплювали всі кому не ліньки, але правда таки своє взяла.
показати весь коментар
27.11.2022 07:04 Відповісти
Враховуючи те, що цей персонаж своїми останніми указами помилував генерала Фліна й політтехнолога Манафорта, чия робота на Кремль була доведена у американському суді, навіть не виникає питання - чи обплювали його. Ні, не обплювали - заслужив.
показати весь коментар
27.11.2022 08:09 Відповісти
То не новина. НАТО це США, США це НАТО. Без американців цей блок не здатен ні на що.
показати весь коментар
27.11.2022 07:05 Відповісти
Я б не був таким категоричним. Останні події в Європі, конкретно в Німеччині та північній частині континенту, подають надію.
показати весь коментар
27.11.2022 07:10 Відповісти
Венгрия себя исчерпала - у Орбана кончились кирпичи, которыми он sral.
показати весь коментар
27.11.2022 07:05 Відповісти
А де ж їхній ВПК? - Наш, то зедебіли і зевороги зруйнували, але у них...?
показати весь коментар
27.11.2022 07:18 Відповісти
Тоді нехай самі і воюють своєю зброєю. Якщо москалі переступлять через нас то війна буде на їхній території. Якщо не хочуть війни на своїй території то нехай топають на наш фронт і там воюють. Чи може вони думають що українці голими руками будуть зупиняти москалів?
показати весь коментар
27.11.2022 07:19 Відповісти
Насрати їм на Україну, принаймні так було до 24 лютого, все було домовлено з куйлом. Кацапи загарбали б Україну, а на НАТО вони точно б не пішли, бо є США... Потім була б Молдова, Казахстан і т. д.
Але щось пішло не так, завдяки ЗСУ.
показати весь коментар
27.11.2022 10:36 Відповісти
Настав час іншого радикального рішення. Має щось змінитися.
показати весь коментар
27.11.2022 07:22 Відповісти
Живуть поруч з озброєною кацапією і сподіваються на ЩО ?
показати весь коментар
27.11.2022 07:34 Відповісти
на сша
показати весь коментар
27.11.2022 17:01 Відповісти
За словами представників Міністерства оборони США та інших осіб, знайомих з оборонними потребами України, близько третини з 350 гаубиць перебувають у неприйнятному для використання стані.
Заміна стволів гаубиць, які можуть досягати шести з гаком метрів і важити тисячі кілограмів, виходить за межі можливостей військ у польових умовах і стала головним пріоритетом для Європейського командування Пентагону, яке створило спеціальний ремонтний завод у Польщі.
Артилерійські установки західного виробництва кинули «рятівний круг» збройним силам, коли в українців закінчилися ********** для власних гаубиць радянських часів. І підтримання їх у робочому стані стало для союзників України таким же важливим, як і забезпечення достатньою кількістю ***********.
показати весь коментар
27.11.2022 07:35 Відповісти
Ну ок. Ремонти - діло прогнозоване.
показати весь коментар
27.11.2022 07:36 Відповісти
НУ ТАК ДАЙТЕ УКРАИНЕ ГИПЕРЗВУКОВЫЕ ЯДЕРНЫЕ РАКЕТЫ !)
показати весь коментар
27.11.2022 07:44 Відповісти
То ***** можна йти на Європу? По Польщі він вже розвідку боєм зробив, наступні Німеччина та Франція.
показати весь коментар
27.11.2022 07:46 Відповісти
Тобто, вирощуючи та вирощуючи гнійного російського звірятка, сама Європа та країни НАТО до війни не готувалися.
показати весь коментар
27.11.2022 07:54 Відповісти
Їм не було коли, вони навипередки фарширували раіську грошима.

До речі, а ***** ж навіть не приховувало, що готується до війни та створює аналоговнетниє ракети. Так, ракети не створив, але ж війну почав, як і вихвалявся.
показати весь коментар
27.11.2022 08:01 Відповісти
З ким же вони збирались воювати з таким обмеженим запасом зброі? З Зімбабве?
показати весь коментар
27.11.2022 08:00 Відповісти
5 статья.
показати весь коментар
27.11.2022 08:15 Відповісти
так у всіх нема зброї - чим тут п'ята стаття зарадить???
показати весь коментар
27.11.2022 10:56 Відповісти
Цікаво виходить... Невже в однієї московії більше зброї, ніж у країн НАТО?..
показати весь коментар
27.11.2022 08:15 Відповісти
в одного ірану більше зброї, аніж у нати
показати весь коментар
27.11.2022 10:57 Відповісти
Знов "складнощі перекладу"?
Може вичерпали залишки чи товар на продаж, чи утілізацію?
показати весь коментар
27.11.2022 08:17 Відповісти
А как они с Рашкой тогда воевать собирались?
показати весь коментар
27.11.2022 08:21 Відповісти
Розслабились по самоє нє могу . Маючи таких дурнуватих сусідів -- треба озброюватись до зубів .
показати весь коментар
27.11.2022 08:23 Відповісти
NYT - лайно
показати весь коментар
27.11.2022 08:24 Відповісти
Менше звертайте увагу на фейки цієї ліво-ліберальної газетки.
показати весь коментар
27.11.2022 08:36 Відповісти
Звичайно, що жадібні німці усю свою зброю не віддадуть та іншим не дозволять.
показати весь коментар
27.11.2022 10:28 Відповісти
звучало так: ми не маємо морального права постачати Україні зброю
показати весь коментар
28.11.2022 03:23 Відповісти
На мутки зернові гроші є, на зброю ні. Слово і діло - дві великі різниці. Бариги не міняються ніколи
показати весь коментар
27.11.2022 09:22 Відповісти
На кого це розраховано? Заводи у Європі запущені для виготовлення зброї і ремонту техніки України. Віддали мнталолом, виготовлення іде новітньої
показати весь коментар
27.11.2022 09:29 Відповісти
Це розраховано на читачів NYT!

Валька із Германії щось знає, що не знає американська розвідка?
показати весь коментар
27.11.2022 10:26 Відповісти
Для вас я не Валька, не будьте як орки, цинічно тупою і поверхневих шарів. А про заводи писали тут, читайте і не переходьте на особистості
показати весь коментар
27.11.2022 11:01 Відповісти
Не бачу особистості, щоб на неї переходити.
До речі, це улюблена кацапська образа: «не переходи на личность».
показати весь коментар
27.11.2022 11:59 Відповісти
оце так драсті! Замордований десятиліттями санкцій та ембаргів іран тисячами шле кацапам дрони та ще балістичні ракети і не виснажується, а країни нато дали одну пушку і самі залишились без половини артилерії... ЙБВШМТЬ !!!
показати весь коментар
27.11.2022 10:51 Відповісти
Не панікуйте! Саюн з Німеччини запустила заводи.

Сьогодні металолом віддали, а завтра забрали танки.
показати весь коментар
27.11.2022 11:57 Відповісти
но дєньгі впєрьот
показати весь коментар
28.11.2022 03:21 Відповісти
Замордовані десятиліттями своїми диктаторськими режимами жителі росії, ірану, північної кореї тримаються в чорному тілі, в той час як диктатори витрачають гроші на палаци, армію, поліцейщину. А країни НАТО витрачають гроші на своїх жителів (медицина, освіта, інфраструктура). Якщо хтось нападе на країну НАТО, то економіка країн НАТО перейде на випуск продукції для армії.
показати весь коментар
27.11.2022 19:23 Відповісти
та вже буде пізно, бо війна триває дуже швидко
показати весь коментар
28.11.2022 03:19 Відповісти
Тут цікавий сам факт масованої появи статей типу "у Заходу закінчується зброя"...
показати весь коментар
27.11.2022 11:46 Відповісти
 
 