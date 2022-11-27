20 країн НАТО вже вичерпали свій потенціал щодо постачання зброї Україні, - NYT
Малі країни-члени НАТО вичерпали свій потенціал щодо постачання зброї Україні.
Про це повідомило джерело The New York Times, передає Цензор.НЕТ.
За словами джерела, 20 із 30 держав альянсу "значно вичерпали себе".
Водночас решта 10 все ще може давати більше озброєння. Серед них – Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди.
Як пише NYT, НАТО вже передало Україні зброї на загальну суму $40 млрд, що відповідає річному оборонному бюджету Франції. Зазначається, що Париж передав Києву 18 гаубиць Caesar – приблизно 20% власної артилерії. Крім того, Німеччина раніше заявляла, що майже вичерпала можливості для допомоги Україні. Італія не планує нових поставок, повідомляв на початку листопада міністр оборони Гуїдо Крозетто.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше цього тижня закликав країни альянсу наростити виробництво зброї для підтримки України, оскільки НАТО вичерпало більшу частину запасів зброї та боєприпасів. На його думку, з цією метою кожна держава має до 2024 року збільшити витрати на оборону до 2% ВВП.
