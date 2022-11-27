У Кремлі створюють нову ПВК для протидії зростанню впливу Пригожина, - ISW
За даними американських аналітиків, російські посадовці, імовірно, намагаються послабити вплив фінансиста групи "Вагнера" і так званого "кухаря Путіна" Євгена Пригожина.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Створенням нового бойового угруповання доручили Армену Саркісяну. Він є власником холдингової компанії "Ташир", давнього субпідрядника російської державної енергетичної компанії "Газпром".
Ймовірно, що високопосадовці схвалили зусилля Саркісяна, оскільки приватні військові компанії в Росії заборонені законом, нагадали аналітики.
Своєю чергою глава Чечні Рамзан Кадиров регулярно просуває свої зусилля щодо створення паралельних військових структур на базі Чечні.
Нещодавно Кадиров зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним і заявив, що вони обговорювали створення нових підрозділів російської армії та Росгвардії, що складаються з чеченського персоналу.
"Російські офіційні особи можуть сприяти подальшому просуванню наявних паралельних військових структур Кадирова і зусиль Саркісяна щодо створення приватної військової компанії для протидії зростанню впливу Пригожина, який використовує свої структури, щоб зарекомендувати себе як центральна фігура в російській політиці", - зазначають аналітики.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
кем-то стать.
Сама расея начала расползаться. При наличии армии, МВД и Росгвардии создали военизированную структуру, которая сильнее этих трех контор. Теперь структуры №1 испугались и создают дополнительную структуру, №2, которая должна нейтрализовать структуру первую. И тоже с оружием и тоже с полномочиями. А там и Кадырка со своими вооруженными бригадами подтянется. И начнут рвать расею по кускам
1) Переб"ють один одного
2) Хтось зжере слабіших і стане "фюрером"
Обидва варіанти у якомусь сенсі та короткочасній перспективі нам "на руку" Що буде далі - побачимо Однак і в тому і в іншому випадку кацапи будуть розгублені що відобразиться на інтенсивності бойових дій в Україні!
За "голову" власника приватної військової компанії "Вагнер" обіцяють винагороду у розмірі до 250 тисяч доларів. Ці гроші будуть передані особі, котра надасть інформацію про пригожина, яка в подальшому допоможе притягнути його до відповідальності та арешту.
Чи не легше пригожина якимось новачком пригостити?
Кримінальна раіся рулить, як завжди це і робила.
А мі з цікавістю спостерігатимемо, як мокшанске і інше нелюдство буде гризти один одному горлянку, до повного розпаду цього монстра.