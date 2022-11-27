У Кремлі створюють нову ПВК для протидії зростанню впливу Пригожина, - ISW

За даними американських аналітиків, російські посадовці, імовірно, намагаються послабити вплив фінансиста групи "Вагнера" і так званого "кухаря Путіна" Євгена Пригожина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Створенням нового бойового угруповання доручили Армену Саркісяну. Він є власником холдингової компанії "Ташир", давнього субпідрядника російської державної енергетичної компанії "Газпром".

Ймовірно, що високопосадовці схвалили зусилля Саркісяна, оскільки приватні військові компанії в Росії заборонені законом, нагадали аналітики.

Своєю чергою глава Чечні Рамзан Кадиров регулярно просуває свої зусилля щодо створення паралельних військових структур на базі Чечні.

Нещодавно Кадиров зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним і заявив, що вони обговорювали створення нових підрозділів російської армії та Росгвардії, що складаються з чеченського персоналу.

"Російські офіційні особи можуть сприяти подальшому просуванню наявних паралельних військових структур Кадирова і зусиль Саркісяна щодо створення приватної військової компанії для протидії зростанню впливу Пригожина, який використовує свої структури, щоб зарекомендувати себе як центральна фігура в російській політиці", - зазначають аналітики.

Також читайте: Пригожин утверджується в РФ як центральна фігура серед прихильників війни проти України, - ISW