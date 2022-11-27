УКР
У Кремлі створюють нову ПВК для протидії зростанню впливу Пригожина, - ISW

пригожин

За даними американських аналітиків, російські посадовці, імовірно, намагаються послабити вплив фінансиста групи "Вагнера" і так званого "кухаря Путіна" Євгена Пригожина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Створенням нового бойового угруповання доручили Армену Саркісяну. Він є власником холдингової компанії "Ташир", давнього субпідрядника російської державної енергетичної компанії "Газпром".

Ймовірно, що високопосадовці схвалили зусилля Саркісяна, оскільки приватні військові компанії в Росії заборонені законом, нагадали аналітики.

Своєю чергою глава Чечні Рамзан Кадиров регулярно просуває свої зусилля щодо створення паралельних військових структур на базі Чечні.

Нещодавно Кадиров зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним і заявив, що вони обговорювали створення нових підрозділів російської армії та Росгвардії, що складаються з чеченського персоналу.

"Російські офіційні особи можуть сприяти подальшому просуванню наявних паралельних військових структур Кадирова і зусиль Саркісяна щодо створення приватної військової компанії для протидії зростанню впливу Пригожина, який використовує свої структури, щоб зарекомендувати себе як центральна фігура в російській політиці", - зазначають аналітики.

Також читайте: Пригожин утверджується в РФ як центральна фігура серед прихильників війни проти України, - ISW

Автор: 

армія рф (18832) росія (68027) Пригожин Євген (522) ISW (653)
27.11.2022 07:16 Відповісти
Не только *****.
Сама расея начала расползаться. При наличии армии, МВД и Росгвардии создали военизированную структуру, которая сильнее этих трех контор. Теперь структуры №1 испугались и создают дополнительную структуру, №2, которая должна нейтрализовать структуру первую. И тоже с оружием и тоже с полномочиями. А там и Кадырка со своими вооруженными бригадами подтянется. И начнут рвать расею по кускам
27.11.2022 07:20 Відповісти
Так всегда. Закрытая банка полная пауков... Снаружи только шевеление какое-то невнятное заметно. Но приходит срок, пауков становится так много, что они не могут уже тихонько жрать друг дружку тихо и скрытно. Пригожин, Кадыров, Саркисян... Это только те которые на слуху. Это-ж попкорна столько не съесть, чтобы посмотреть все серии этой чумовой черной комедии...
27.11.2022 07:18 Відповісти
Пригожин учуял, что хйуло идёт в утиль, и пытается быстренько
кем-то стать.
27.11.2022 07:10 Відповісти
Не только *****.
Сама расея начала расползаться. При наличии армии, МВД и Росгвардии создали военизированную структуру, которая сильнее этих трех контор. Теперь структуры №1 испугались и создают дополнительную структуру, №2, которая должна нейтрализовать структуру первую. И тоже с оружием и тоже с полномочиями. А там и Кадырка со своими вооруженными бригадами подтянется. И начнут рвать расею по кускам
27.11.2022 07:20 Відповісти
Вони спочатку спробують зжерти одна одну Два варіанти:
1) Переб"ють один одного
2) Хтось зжере слабіших і стане "фюрером"
Обидва варіанти у якомусь сенсі та короткочасній перспективі нам "на руку" Що буде далі - побачимо Однак і в тому і в іншому випадку кацапи будуть розгублені що відобразиться на інтенсивності бойових дій в Україні!
27.11.2022 10:03 Відповісти
Виходжу з того, що Імперія існувала 200 років, Союз 73 роки, а нинішня Пердерація, слабка та хвороблива, нежиттєздатна від народження, проіснує менше за них. Розпад та гниття держави ми бачимо вже з тієї простої причини, що держава делегувала своє монопольне право на насильство у руки ПВК Вагнер. Насильство - абсолютний привілей держави, решті це найсуворіше заборонено. Так заведено у здоровій державі. А якщо держава передає право на насильство в приватні руки, то означає, що ця держава слабка і дні цієї держави закінчуються.
27.11.2022 10:21 Відповісти
Згоден!
27.11.2022 10:34 Відповісти
27.11.2022 07:16 Відповісти
Fill - молодец!
27.11.2022 07:19 Відповісти
Так всегда. Закрытая банка полная пауков... Снаружи только шевеление какое-то невнятное заметно. Но приходит срок, пауков становится так много, что они не могут уже тихонько жрать друг дружку тихо и скрытно. Пригожин, Кадыров, Саркисян... Это только те которые на слуху. Это-ж попкорна столько не съесть, чтобы посмотреть все серии этой чумовой черной комедии...
27.11.2022 07:18 Відповісти
НЕТ ЧТОБ СРАЗУ СДЕЛАТЬ И @БАШИЛИСЬ БЫ МЕЖДУ СОБОЙ !!!
27.11.2022 07:52 Відповісти
Щось мені підказує, що весною в Росії почнеться бродіння, що переходить в заміс між кланами.
27.11.2022 07:52 Відповісти
Правильно, пора начинать в росии гражданскую войну.
27.11.2022 07:53 Відповісти
Кто на поезд не успел, тому нех...й торопится, гопота пригожина быстро устранит конкурентов.
27.11.2022 07:55 Відповісти
Гопота так же устранима, как и перхоть.
27.11.2022 08:12 Відповісти
Конкурентів під ніготь .
27.11.2022 08:29 Відповісти
27.11.2022 08:38 Відповісти
ФБР оголосило у розшук пригожина.
За "голову" власника приватної військової компанії "Вагнер" обіцяють винагороду у розмірі до 250 тисяч доларів. Ці гроші будуть передані особі, котра надасть інформацію про пригожина, яка в подальшому допоможе притягнути його до відповідальності та арешту.

27.11.2022 08:39 Відповісти
Для кухара 250.000 - це як приниження. Молодці ФБР, що встановили на зека звичайну ціну, яку встановлюють на маніяків та вбивць. Бо сума з шістьма нулями зробила б з цього покидька у кримінальному світі дуже важливу персону. То наступною вже б була не кувалда, а чиясь відрізана голова у Раді Європи.
27.11.2022 09:42 Відповісти
Пацюки починають жерти один одного😁 Це добре, в цьому біля головне почати, - потираємо потихеньку рученята і тихенько радіємо... І де танець вільного Єнота
27.11.2022 09:09 Відповісти
А мені смішно
Чи не легше пригожина якимось новачком пригостити?
27.11.2022 09:30 Відповісти
Скоро чвк Пригожина будет воевать с чвк Патрушева, и в перерыве с остатками армии и нацгвардии. Есть один логичный вопрос, кому поставлять вооружение?
27.11.2022 09:32 Відповісти
Дам зброї вистачить ще років на 100 воєн.....
27.11.2022 09:49 Відповісти
Треба діять по-махновськи: "Бий "червоних" - щоб побіліли і бий "білих" - щоб почервоніли!"
27.11.2022 10:06 Відповісти
У кремблі створюють не протидію, а ще одну армію.

Кримінальна раіся рулить, як завжди це і робила.
27.11.2022 09:46 Відповісти
Там "два в одному" У Кремлі надіються ці дві структури зіткнуть між собою щоб дві "кавказькі мавпи) задавили Пригожина Коли вони це зроблять, то "пригожинці, без "хазяїна", будуть підім"яті під себе або Кадировим, або Саркісяном На них "кремлівські" надіються зберегти сильніший вплив Бо вплив на Пригожина вони почали втрачать
27.11.2022 10:13 Відповісти
цікаво було б поспостерігати гризню шакалів
27.11.2022 09:48 Відповісти
Якщо ти став на граблі,і тебе ***...ло по галові,дуже тупо класти поряд другі,для противаги.
27.11.2022 10:35 Відповісти
Був рекет стали військові банди, вірю що вони після війни в Україні прекрасно справляться в середині Росії
27.11.2022 10:58 Відповісти
думаю в это ЧВК будут нанимась с ныне имеющихся гос.структур, ибо пригожин свой контингент уже выгреб отовсюду
27.11.2022 12:21 Відповісти
Все залежить від бюджету для нового ЧВК,у Пригожина кошилек общака 15ярдів,він платить своїм в 2раза більше чим у чмобиків,а ще як відіжме різні *бізнеси*.
27.11.2022 13:48 Відповісти
Кожній рос.губернії і республіці по власній армії! Поперше - це зміцнить заїхист від Пригожина, подруге-від "укронациків " при "нападі України" таке "ополчение" на місцях захистить.
А мі з цікавістю спостерігатимемо, як мокшанске і інше нелюдство буде гризти один одному горлянку, до повного розпаду цього монстра.
27.11.2022 15:34 Відповісти
О, ще одна армія бандитів, яка буде з конкурентами ділити те, що залишиться від Рашки
27.11.2022 19:39 Відповісти
 
 