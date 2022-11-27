Українські захисники відбили атаки ворога в районах 5 населених пунктів на Луганщині й Донеччині, - Генштаб ЗСУ

Минулої доби Сили оборони відбили атаки окупантів у районах 4 населених пунктів у Донецькій області та 1 – у Луганській.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 27 листопада щодо російського вторгнення.

Так, розпочалася двісті сімдесят сьома доба російського широкомасштабного вторгнення.

Ворог продовжує перегрупування військ з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Мар’їнка, Верхньокам’янське та Спірне Донецької області.

Ворог завдав 2 ракетних удари по цивільних об’єктах міста Дніпро

та здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільних об’єктах, зокрема, міста Херсон.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку, у прикордонних районах Брянської та Курської областей, ворожі підрозділи виконують завдання з прикриття ділянки російсько-українського кордону та ведення демонстраційних і провокаційних дій.

На Слобожанському напрямку окупанти обстріляли з танків, мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Чугунівка, Ізбицьке, Огірцеве, Бочкове, Бударки та Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. На Лиманському напрямку - веде оборону. Здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Берестове, Куп’янськ, Курилівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області; Невське Луганської області та Ямполівка і Торське на Донеччині. В районі населеного пункту Стельмахівка російські окупанти застосували важкі вогнеметні системи ТОС-1А.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Андріївка, Спірне, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях Сил оборони та районах населених пунктів Новоукраїнка, Вугледар, Времівка, Новосілка і Новопіль Донецької області та Полтавка, Малинівка, Червоне, Залізничне, Дорожнянка, Новоданилівка і Плавні на Запоріжжі.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник задіяв міномети, танки, ствольну та реактивну артилерію для ураження населених пунктів Республіканець, Придніпровське, Антонівка Херсонської області та міста Херсон.

Підтверджено вогневе ураження 25 листопада районів зосередження живої сили противника в районах населених пунктів Мелітополь, Пологи та Михайлівка Запорізької області. Втрати окупантів склали понад 100 осіб пораненими, знищено близько 10 одиниць військової техніки різних типів та 2 склади боєприпасів.

За наявною інформацією, в Російській Федерації та на тимчасово окупованих територіях України тривають підготовчі заходи щодо проведення, з 10 грудня поточного року, чергової хвилі прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ.

Українські ракетники та артилеристи за минулу добу уразили 2 пункти управління, 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також один інший важливий об’єкт противника.