У Росії та на тимчасово окупованих територіях України окупанти готують нову хвилю прихованої мобілізації, - Генштаб
У Росії та на тимчасово окупованих територіях України готується нова хвиля прихованої мобілізації.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"За наявною інформацією, в Російській Федерації та на тимчасово окупованих територіях України тривають підготовчі заходи щодо проведення з 10 грудня поточного року чергової хвилі прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.
Именно мобилизованные и станут движущей силой будущих потрясений в мордоре. Это классика.
Империи должны воевать исключительно проффесиональными армиями или вообще не воевать.
Мобилизация в мордоре - это идиотизм в 10 степени. Мозги и деньги сбежали и будут бежать из страны.
На улице 21 век и реальные войны ведутся в экономике. А победу в них обеспечивают технологии. А технологии создают мозги.
Вот и получается, что в 21 веке и далее высшей ценностью на земле являются не территории и идиотские адеи возрождения покойников в виде ымперии или совка, а являются мозги.
Мозги создают технологии, технологии создают мощнейшие экономики, которые как гравитация являются притяжением для других государств.
Центрами таких гравитаций есть США, Германия, собравшая вокруг себя ЕС, и Китай.
Оружием в 21 веке воюют только пещерные люди без мозгов. И даже те кто еще был среди неразвившихся эволюционно, даже те сбегут при первой опасности. Опасности в виде мобилизации.
Путлер ведёт войну на уничтожение Раши. Без мозгов она есть пустое место и по законам гравитации не может ни кого к себе притягивать.
Это изначально утопия
Вот он бомбит, убивает каждый день, а "цивилизованный" мыр делает вид, что не замечает смертей третьесортных украинцев.
Уже 10 месяц открыто убивает, а запад ссытся и прикрывает свой страх какими то бумажками о НАТО.
Получается, что всё что за зонтиком НАТО - не его, а агрессора?