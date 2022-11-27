У Росії та на тимчасово окупованих територіях України окупанти готують нову хвилю прихованої мобілізації, - Генштаб

У Росії та на тимчасово окупованих територіях України готується нова хвиля прихованої мобілізації.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"За наявною інформацією, в Російській Федерації та на тимчасово окупованих територіях України тривають підготовчі заходи щодо проведення з 10 грудня поточного року чергової хвилі прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 100 тис. мобілізованих росіян будуть вбиті чи поранені до весни, чекають у Кремлі, - ЗМІ