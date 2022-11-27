УКР
У Росії та на тимчасово окупованих територіях України окупанти готують нову хвилю прихованої мобілізації, - Генштаб

мобілізація

У Росії та на тимчасово окупованих територіях України готується нова хвиля прихованої мобілізації.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"За наявною інформацією, в Російській Федерації та на тимчасово окупованих територіях України тривають підготовчі заходи щодо проведення з 10 грудня поточного року чергової хвилі прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 100 тис. мобілізованих росіян будуть вбиті чи поранені до весни, чекають у Кремлі, - ЗМІ

Одевать будут в ватники и выдавать трехлинейки?Тут и так чмобики от голода и нищеты кругом воют на Ютубах.
Кремль , мобилизует , всех особ мужского пола , до кого сможет дотянуться ,поэтому не теште себя, иллюзиями и бегите , если не хотите здохнуть за ***** . В жизни есть на много больше интересных вещей, чем воевать за *****
У мордора тоже проблемы с мозгами.
Именно мобилизованные и станут движущей силой будущих потрясений в мордоре. Это классика.
Империи должны воевать исключительно проффесиональными армиями или вообще не воевать.
Мобилизация в мордоре - это идиотизм в 10 степени. Мозги и деньги сбежали и будут бежать из страны.
На улице 21 век и реальные войны ведутся в экономике. А победу в них обеспечивают технологии. А технологии создают мозги.
Вот и получается, что в 21 веке и далее высшей ценностью на земле являются не территории и идиотские адеи возрождения покойников в виде ымперии или совка, а являются мозги.
Мозги создают технологии, технологии создают мощнейшие экономики, которые как гравитация являются притяжением для других государств.
Центрами таких гравитаций есть США, Германия, собравшая вокруг себя ЕС, и Китай.
Оружием в 21 веке воюют только пещерные люди без мозгов. И даже те кто еще был среди неразвившихся эволюционно, даже те сбегут при первой опасности. Опасности в виде мобилизации.
Путлер ведёт войну на уничтожение Раши. Без мозгов она есть пустое место и по законам гравитации не может ни кого к себе притягивать.
Это изначально утопия
Х#йло загнане у глухий кут. Поразками, санкціями, зневагою від усього світу. Воно вважає, що перемога над Україною-це усе, що у нього залишилося. Будь-якою ціною. Втрачанням десятків, сотень тисяч життів орків-йому на це зараз абсолютно наплювати. Йому не цікаво, що буде з рашкою надалі, йому важливо, що є зараз. А покірне зомбостадо хоч і не хоче йти помирати, але ж боїться хоч щось вголос сказати.
Вы не представляете какое наслаждение может давать факт, что весь "цивилизованный" мир трусится от страха перед Путлером.
Вот он бомбит, убивает каждый день, а "цивилизованный" мыр делает вид, что не замечает смертей третьесортных украинцев.
Уже 10 месяц открыто убивает, а запад ссытся и прикрывает свой страх какими то бумажками о НАТО.
Получается, что всё что за зонтиком НАТО - не его, а агрессора?
