Понад 100 окупантів поранено, знищено приблизно 10 одиниць військової техніки та 2 склади боєприпасів на Запоріжжі, - Генштаб ЗСУ

Два склади боєприпасів ворога та понад 100 окупантів були ліквідовані Силами оборони в тимчасово окупованих Мелітополі, Пологах та Михайлівці Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 27 листопада щодо російського вторгнення.

"Підтверджено вогневе ураження 25 листопада районів зосередження живої сили противника в районах населених пунктів Мелітополь, Пологи та Михайлівка Запорізької області. Втрати окупантів склали понад 100 осіб пораненими, знищено близько 10 одиниць військової техніки різних типів та 2 склади боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

