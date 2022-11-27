Понад 100 окупантів поранено, знищено приблизно 10 одиниць військової техніки та 2 склади боєприпасів на Запоріжжі, - Генштаб ЗСУ
Два склади боєприпасів ворога та понад 100 окупантів були ліквідовані Силами оборони в тимчасово окупованих Мелітополі, Пологах та Михайлівці Запорізької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 27 листопада щодо російського вторгнення.
"Підтверджено вогневе ураження 25 листопада районів зосередження живої сили противника в районах населених пунктів Мелітополь, Пологи та Михайлівка Запорізької області. Втрати окупантів склали понад 100 осіб пораненими, знищено близько 10 одиниць військової техніки різних типів та 2 склади боєприпасів", - йдеться в повідомленні.
Sophia-Maria Duglass
27.11.2022 08:56
Tetiana Koliesnikova
27.11.2022 12:50
