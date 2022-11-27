За минулу добу військові РФ убили 5 мирних жителів Донеччини, 4 особи зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
Окупаційні війська РФ за минулу добу убили 5 цивільних жителів у Донецькій області.
Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"За 26 листопада росіяни вбили 5 цивільних на Донеччині: 3 у Рідкодубі, 1 у Часовому Яру та 1 у Бахмуті.
Ще 4 людини в області дістали поранення ", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
