За минулу добу військові РФ убили 5 мирних жителів Донеччини, 4 особи зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Окупаційні війська РФ за минулу добу убили 5 цивільних жителів у Донецькій області.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 26 листопада росіяни вбили 5 цивільних на Донеччині: 3 у Рідкодубі, 1 у Часовому Яру та 1 у Бахмуті.



Ще 4 людини в області дістали поранення ", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

