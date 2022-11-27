Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 87 310 осіб, 2 905 танків, 1 897 артсистем, 5 856 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 27 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 87 310 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.11 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 87310 (+600) осіб ліквідовано,

танків - 2905 (+4) од,

бойових броньованих машин - 5856 (+8) од,

артилерійських систем - 1897 (+1) од,

РСЗВ - 395 (+0) од,

засоби ППО - 209 (+0) од,

літаків - 278 (+0) од,

гелікоптерів - 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1555 (+1),

крилаті ракети - 531 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4412 (+6) од,

спеціальна техніка - 163 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються", - додають у Генштабі.