Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 87 310 осіб, 2 905 танків, 1 897 артсистем, 5 856 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 27 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 87 310 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.11 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 87310 (+600) осіб ліквідовано,
танків - 2905 (+4) од,
бойових броньованих машин - 5856 (+8) од,
артилерійських систем - 1897 (+1) од,
РСЗВ - 395 (+0) од,
засоби ППО - 209 (+0) од,
літаків - 278 (+0) од,
гелікоптерів - 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1555 (+1),
крилаті ракети - 531 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4412 (+6) од,
спеціальна техніка - 163 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
https://t.me/generalsvr2/360
Воскресенье, 27.11.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 90138 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 25 ноября это 26917 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 2 декабря. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5621 убитыми и пропавшими безвести.
--------
*******:
90 138 + 26 917 + 5 621 = 122 676 безвозвратні рашисти (без ЛДНР)
рахуємо, що поранених - втричі більше, ніж загиблих
Тоді сумарно (без ЛДНР) - 122 676 + (122 676 * 3)= 490 704
--------
Була більше 7 тижнів назад інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз вже 25 000. Тоді ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*3) = 100 000
=====
Загалом з пораненими тоді (з ЛДНР): 490 704 + 100 000 = 590 704