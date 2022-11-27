Орбан: "Нам потрібна суверенна Україна, щоб Росія не становила загрози для Європи"
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, заявив, що потрібно подбати про те, аби Україна залишалася суверенною державою, щоб Росія не могла становити загрози для Європи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24.hu, Орбан сказав про це, виступаючи на конгресі учасників Міжнародного об’єднання християнських демократів (CDI), де він є віцепрезидентом.
Говорячи про політичну ситуацію у Європі, Орбан заявив про низку одночасних викликів - війну в Україні, економічну кризу, нелегальну міграцію і "поширення західної неомарксистської ідеології".
Щодо війни Орбан сказав, що Європа об’єднана з приводу того, що є її ціллю і найважливіше, щоби Росія не становила загрози для Європи - "для чого нам потрібна суверенна Україна".
Водночас він продовжив нарікання на європейські санкції проти Росії, зауважуючи, що потрібно уникнути рецесії, а високі ціни на енергоносії через війну та санкції Євросоюзу ускладнюють це завдання для країн Центрально-Східної Європи.
Была бы его воля он бы уже давно сдал Украину, как путлер приказал.
На Орбана в Москве есть компромат про его дела в 90х с Севой Могилевичем- известным бандитом, находящимся в розыске американский спецслужб
РФ - страна террорист.
Кацап - нелюдь, брехливьій раб *********** на швабре.
*****&рф&кацапи - ПНХ!
Але не вірю ні одному його слову.
Американська компанія Raytheon Technologies повернула складальний завод пенсіонерів. Таке рішення пов'язане з планами збільшити розробку зенітних ракетних комплексів Stinger.
Також компанія L3Harris Technologies, яка виконує замовлення на озброєння для України на 200 мільйонів доларів, витягує зі старих радіоприймачів комп'ютерні чіпи. Це потрібно для створення нових засобів зв'язку.
Корпорація Lockheed Martin разом з Raytheon створює протитанкові ракети Javelin. Їхнє виробництво збільшується вдвічі, а виробництво ракетних установок Himars та ракет GMLRS збільшується на 60%.
Компанія Saab на тлі загострення напруженості у відносинах з росією поповнила штат 500 сотрудниками у всьомі світі. Також вона інвестує у нові виробничі технології для підвищення ефективності.
Крім того, німецька компанія Rheinmetall подвоїла річний обсяг виробництва *********** для танків з 70 тисяч до 140 тисяч одиниць на рік. Цьогоріч виготовляють 110 тисяч снарядів для артилерії (торік - 70 тисяч). Також збільшили випуск патронів середнього калібру до 2,2 мільйонів на рік (торік - 1,2 млн).
Цікаво, це останній прозрівший чи ще Сі треба почекати? 🙄
*******угорці підтримують Україну, донатять нам гуманітарку: теплі ковдрочки, туалетний папір і консерви з кукурудзою. Скоріш за все, так насправді і є (щодо простих угрів). Але керують ******-райхом не "прості угорці", а *************, і це проблема
А то, что Украина столько времени сопротивляется агрессии огромного государства, ВСУ «отгружает» «второй армии мира», что уже у самых «говорящих» стран НАТО оружие заканчивается, что даже у Франции два десятка гаубиц составляют 20!!!% от общего числа, доказывает огромный конкурентный потенциал Украины, и если бы все это годы, так называемые политические элиты занимались строительством Государства, а не крысиной возней «кто дорвется к корыту», то думаю европейцы стояли бы в очереди «дружить» с нами, а не поучали свысока!
Хер перенес он наш Херсон....
Заканчивается термин их посла в Украине. И они нам уже приготовили нового - выпускника МГИМО....
Я в шоке просто. Надеюсь наш МИД не допустит агента фсб из венгрии
За додадаткові пару мільйонів для "себе любимого могу в ТРО вступить" жінка хоче брильянтів ну потрібно мене зрозуміти! Я же все можу заради ще кількох мільйонів назовем вулицю в честь Бандери .Хлопці ДЕНЬГИ НЕСИТЕ