УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7823 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
19 236 89

Орбан: "Нам потрібна суверенна Україна, щоб Росія не становила загрози для Європи"

орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, заявив, що потрібно подбати про те, аби Україна залишалася суверенною державою, щоб Росія не могла становити загрози для Європи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24.hu, Орбан сказав про це, виступаючи на конгресі учасників Міжнародного об’єднання християнських демократів (CDI), де він є віцепрезидентом.

Говорячи про політичну ситуацію у Європі, Орбан заявив про низку одночасних викликів - війну в Україні, економічну кризу, нелегальну міграцію і "поширення західної неомарксистської ідеології".

Щодо війни Орбан сказав, що Європа об’єднана з приводу того, що є її ціллю і найважливіше, щоби Росія не становила загрози для Європи - "для чого нам потрібна суверенна Україна".

Водночас він продовжив нарікання на європейські санкції проти Росії, зауважуючи, що потрібно уникнути рецесії, а високі ціни на енергоносії через війну та санкції Євросоюзу ускладнюють це завдання для країн Центрально-Східної Європи.

Також читайте: Угорщина не підтримає новий план ЄС щодо надання допомоги Україні у його нинішній версії, - Орбан

Автор: 

Угорщина (2505) росія (68027) Орбан Віктор (639)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+52
Урсула фон Дерляйн сказала що грошей не дасть
показати весь коментар
27.11.2022 09:17 Відповісти
+48
О! А шо з ******* трапилось?
показати весь коментар
27.11.2022 09:08 Відповісти
+39
Російський півник заспівав по іншому бо зернятка не дали.
показати весь коментар
27.11.2022 09:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О! А шо з ******* трапилось?
показати весь коментар
27.11.2022 09:08 Відповісти
нічого не трапилось, але РИЛО перекошене....Бугага
показати весь коментар
27.11.2022 09:13 Відповісти
Урсула фон Дерляйн сказала що грошей не дасть
показати весь коментар
27.11.2022 09:17 Відповісти
Тобиш корито все таке має значення
показати весь коментар
27.11.2022 09:21 Відповісти
Ну а, як по іншому? Всидіти на двох стільцях фінансування судячи з усього не вдалося...
показати весь коментар
27.11.2022 09:42 Відповісти
Що він курить? Мабуть траву поміняв раз так поперло.😁
показати весь коментар
27.11.2022 09:44 Відповісти
Це чарівна, животворна субвенція
показати весь коментар
27.11.2022 09:15 Відповісти
Ааааааа... Ну то тепер зрозуміло...
показати весь коментар
27.11.2022 09:19 Відповісти
...так дотація, чи субвенція - шось я заплутавсь
показати весь коментар
27.11.2022 09:24 Відповісти
Для міжбюджетних трансфертів вживається термін субвенція
показати весь коментар
27.11.2022 11:49 Відповісти
...та я в курсі... , просто ******* ще й дотаційні
показати весь коментар
27.11.2022 12:16 Відповісти
Денег не дали, вот и песню сменил
показати весь коментар
27.11.2022 09:23 Відповісти
Хто дЄвушку кормит тот єйо і танцуєт
показати весь коментар
27.11.2022 09:24 Відповісти
Як тільки отримає гроші, то відразу увімкне стару пластинку. До гадалки не ходи.
показати весь коментар
27.11.2022 09:37 Відповісти
Відповідь очевидна. Зупинка Дружби через блекаут.
показати весь коментар
27.11.2022 09:54 Відповісти
либо у пуйла баблишко заканчивается, либо обран не хочет сидеть с путиным в гааге
показати весь коментар
27.11.2022 13:42 Відповісти
Хитро&опая морда прогибается, понимая тренд в Европе.

Была бы его воля он бы уже давно сдал Украину, как путлер приказал.

На Орбана в Москве есть компромат про его дела в 90х с Севой Могилевичем- известным бандитом, находящимся в розыске американский спецслужб
показати весь коментар
27.11.2022 15:38 Відповісти
Може йому не той папiрець дали?
показати весь коментар
27.11.2022 09:09 Відповісти
Російський півник заспівав по іншому бо зернятка не дали.
показати весь коментар
27.11.2022 09:10 Відповісти
путин-*****.
РФ - страна террорист.
Кацап - нелюдь, брехливьій раб *********** на швабре.
*****&рф&кацапи - ПНХ!
показати весь коментар
27.11.2022 09:13 Відповісти
З такими заявами свіжоспеченому форумчанину тут буде не затишно.
показати весь коментар
27.11.2022 09:16 Відповісти
..не затишно
показати весь коментар
27.11.2022 09:44 Відповісти
Шось мутить. Риторика змінилася кардинально, не варто вірити цьому лайну!
показати весь коментар
27.11.2022 09:11 Відповісти
Мабуть добре під зябра дістав, фінансування Євросоюзу надійніше ніж москальське
показати весь коментар
27.11.2022 09:11 Відповісти
Ти диви як заспівав, коли виникла загроза значного зменшення фінансування Угорщини з боку ЄС
Але не вірю ні одному його слову.
показати весь коментар
27.11.2022 09:12 Відповісти
Півню сеазали, що хєр тобі, а не ботації з ЄС, то по новому закукорікав
показати весь коментар
27.11.2022 09:12 Відповісти
8 лярдів притримали....оооось, ну шо, гуляшник грьобаний, хотів і вашим і нашим? Сідор-підор
показати весь коментар
27.11.2022 09:12 Відповісти
******* птєродахтель, з нього може порчу зняли, чи шо?
показати весь коментар
27.11.2022 09:15 Відповісти
Найкраще зняття порчі - махання євриком перед носом.
показати весь коментар
27.11.2022 09:24 Відповісти
Або буком по голій сраці... 😁
показати весь коментар
27.11.2022 15:22 Відповісти
Хлопу хтось дуже серйозний його ******* прищемив?)))
показати весь коментар
27.11.2022 09:15 Відповісти
Орбан - европейский Лукашенко , такое же лицемерное прокацапское гуано .
показати весь коментар
27.11.2022 09:15 Відповісти
Європа хоче відгородитись Україною від їбонутих як щитом.
показати весь коментар
27.11.2022 09:19 Відповісти
Хто такий Орбан ? Щоб такі космічні заяви робити ? На кшталт : Україна хоче ,щоб у Венгрії було море Лаптєвих ...Вони будуть непроти ,але це нереально
показати весь коментар
27.11.2022 09:24 Відповісти
Так завжди було принаймі останніх 800 років, з часів спалення Києва військами хана Батия ...
показати весь коментар
27.11.2022 09:49 Відповісти
Низка західних компаній почали розширювати свої потужності та збільшувати виробництво зброї. Повідомляє https://www.wsj.com/articles/ukraine-war-spurs-arms-makers-to-boost-production-11669250356?mod=Searchresults_pos1&page=1 The Wall Street Journal .

Американська компанія Raytheon Technologies повернула складальний завод пенсіонерів. Таке рішення пов'язане з планами збільшити розробку зенітних ракетних комплексів Stinger.

Також компанія L3Harris Technologies, яка виконує замовлення на озброєння для України на 200 мільйонів доларів, витягує зі старих радіоприймачів комп'ютерні чіпи. Це потрібно для створення нових засобів зв'язку.

Корпорація Lockheed Martin разом з Raytheon створює протитанкові ракети Javelin. Їхнє виробництво збільшується вдвічі, а виробництво ракетних установок Himars та ракет GMLRS збільшується на 60%.

Компанія Saab на тлі загострення напруженості у відносинах з росією поповнила штат 500 сотрудниками у всьомі світі. Також вона інвестує у нові виробничі технології для підвищення ефективності.

Крім того, німецька компанія Rheinmetall подвоїла річний обсяг виробництва *********** для танків з 70 тисяч до 140 тисяч одиниць на рік. Цьогоріч виготовляють 110 тисяч снарядів для артилерії (торік - 70 тисяч). Також збільшили випуск патронів середнього калібру до 2,2 мільйонів на рік (торік - 1,2 млн).
показати весь коментар
27.11.2022 09:51 Відповісти
Я щось не зрозумів, його біла гарячка на мить відпустила, чи хтось по макітрі настучав з ранку, що цей нелюдь так заспівав?
показати весь коментар
27.11.2022 09:19 Відповісти
Якщо не чіпати гімно воно присохне і перестане смердіти. Варто зробити це саме з орбаном
показати весь коментар
27.11.2022 10:05 Відповісти
Орбан, а що з хлебалом? Чи вже скоро Євросоюз буде затверджувати спільний бюджет на наступний рік, з якого ти плануєш отримати мільярдні дотації? А потім, після затвердження євробюджету, знову попрешся до буенкерної молі клянчити скидки на газ та нафту? А отримавши їх, знову станеш відвертим ворогом України і будеш співати осану мордору? Ніхто вже давно не вірить твоїм брехливим заявам.
показати весь коментар
27.11.2022 09:20 Відповісти
Диви, як воно заговорило, а що сі стало, вуйцю Орбан 🤔🧐😁 Ось що пропіздон животворящій, від посольства США в Будапешті творить Певне цю практику треба пафффтаріть і з деякими іншими любителями пізнання глибин загадачнай рюзьгай душі серед інших керівників країн не тільки Європи
показати весь коментар
27.11.2022 09:21 Відповісти
Я не разделяю оптимизма комментаторов! Ничего нового Орбан не сказал. Ему нужна Украина не интегрированная ни в ЕС ни в НАТО! Ему нужна Украина буфер между дикой кацапней и сытым существованием, которое сейчас украинцы и другие не равнодушные граждане оплачивают своими жизнями!
показати весь коментар
27.11.2022 09:22 Відповісти
перед ним презеденткиня, теперь цей долбік )) случайность?
показати весь коментар
27.11.2022 09:22 Відповісти
пнх...
показати весь коментар
27.11.2022 09:24 Відповісти
Орбана наркотики "отпустили" походу
показати весь коментар
27.11.2022 09:24 Відповісти
А где шарфик ? Съел ?
показати весь коментар
27.11.2022 09:25 Відповісти
в кордонах 1991р + репарації і скажи пу... ху.ло
показати весь коментар
27.11.2022 09:26 Відповісти
ЗСУ творять дива, спочатку понтифіка від вікової деменції вилікували тепер Орбана від хронічної жадібності. 👍
Цікаво, це останній прозрівший чи ще Сі треба почекати? 🙄
показати весь коментар
27.11.2022 09:28 Відповісти
Не факт, що римського папіка вилікували, ой не факт
показати весь коментар
27.11.2022 09:44 Відповісти
Зрозуміло, що грошей не дали, тому і перевзувся різко, але ж яким дурником він зараз виглядає ! Зробили з Орбана посміховисько, і заслужено.
показати весь коментар
27.11.2022 09:36 Відповісти
Та ні. Нафтопровід зупинявся.
показати весь коментар
27.11.2022 09:52 Відповісти
на пару днів всього
показати весь коментар
27.11.2022 09:53 Відповісти
одно слово-****!
показати весь коментар
27.11.2022 09:38 Відповісти
Шо, криваві гроші скінчилися?
показати весь коментар
27.11.2022 09:39 Відповісти
Яке миле ***********. При першій-ліпшій загрозі, що його рот відірвуть від смачного пеніса кремлефюрера - вона засучило ніжками і почало підлещуватись. Вчора на ЦН було інтерв'ю з мером Будапешта (до речі, опозиційному до уряду Орбана), який переконував, що угорці роз'єднані у власній оцінці війни України проти рашистів. Що прокацапські мадяри нєуінауати, то фсьо урядова пропаганда, а в основі своїй прості ******* угорці підтримують Україну, донатять нам гуманітарку: теплі ковдрочки, туалетний папір і консерви з кукурудзою. Скоріш за все, так насправді і є (щодо простих угрів). Але керують ******-райхом не "прості угорці", а *************, і це проблема
показати весь коментар
27.11.2022 09:41 Відповісти
Щоб мордор не становив загрози-мордор має зникнути. Принаймі в такому вигляді неповинен існувати!
показати весь коментар
27.11.2022 09:41 Відповісти
орбан ты ли это?не узнаю вас без грима
показати весь коментар
27.11.2022 09:43 Відповісти
Як дієво впливає зупинка нафтопроводу Дружба на гандона! І пані президент відразу прискакала.
показати весь коментар
27.11.2022 09:51 Відповісти
В Украине всегда видели конкурента, особенно европейские страны так называемого восточного блока. Не смотря на тотальное воровство ресурсов и оставшегося от СССР наследия, украинцы как то «барахтались» и жили по меркам пост советского пространства не плохо. Помню, когда 7 лет назад я попал в Польшу то был очень удивлен состоянием их ЖД инфраструктуры! У них она выглядела лет на 20 хуже, чем в Украине. И сейчас, кто оказался за пределами Украины отмечают, что у нас очень хорошо развиты онлайн услуги в банковской сфере, да и медицина первичного уровня в некоторых вопросах опережает европейскую! Еще много мелочей, которые обычно не замечаешь когда у тебя дома они стали привычные и, оказывается, их нет в более развитых странах.

А то, что Украина столько времени сопротивляется агрессии огромного государства, ВСУ «отгружает» «второй армии мира», что уже у самых «говорящих» стран НАТО оружие заканчивается, что даже у Франции два десятка гаубиц составляют 20!!!% от общего числа, доказывает огромный конкурентный потенциал Украины, и если бы все это годы, так называемые политические элиты занимались строительством Государства, а не крысиной возней «кто дорвется к корыту», то думаю европейцы стояли бы в очереди «дружить» с нами, а не поучали свысока!
показати весь коментар
27.11.2022 09:52 Відповісти
👍💯потенциал Украины, и если бы все это годы, так называемые политические элиты занимались строительством Государства, а не крысиной возней «кто дорвется к корыту»
показати весь коментар
27.11.2022 14:28 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2022 10:08 Відповісти
Та чого б ні? Звісно помолимося))))))))))))))))))
показати весь коментар
27.11.2022 12:45 Відповісти
за упокой))
показати весь коментар
27.11.2022 16:33 Відповісти
До відома Z- пенсіонерів! Патологічна ненависть до України негативно впливає на стан вашого здоров'я, підвищує ризик летальних інфарктів та інсультів!
показати весь коментар
27.11.2022 13:04 Відповісти
Не вмер Даніло(Нікіта),його хером(Херсоном)задавило🤣
показати весь коментар
27.11.2022 15:57 Відповісти
Никита слабым был на сердце
Хер перенес он наш Херсон....
показати весь коментар
27.11.2022 16:08 Відповісти
Органу бы каску надеть, ну вылетая свинособака с карты Deep state
показати весь коментар
27.11.2022 10:29 Відповісти
наша пісня гарна й нова,заспіваєм її знову.орбан,як многоженець-люблю лисуватого і миршавого ,а зеленого терплю.а більше всього люблю прекрасне Бабло,аж до нестями.душу за нього ввідам кому хочете.а нехай його.
показати весь коментар
27.11.2022 10:31 Відповісти
А ГБ-РОБОЧА ГНИДА НАГРЕБНИЙ Б. І ДАЛІ ГДЕСЬ ГНИДИТЬ
показати весь коментар
27.11.2022 10:34 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2022 10:58 Відповісти
іншими словами, виявляючи сутність: ЄВРОПІ ПОТРІБНА УКРАЇНА В ЯКОСТІ БУФЕРНОЇ ЗОНИ
показати весь коментар
27.11.2022 10:59 Відповісти
орбан і землячки, що з **..лом?
показати весь коментар
27.11.2022 11:05 Відповісти
Это называется переобуться в воздухе🤡🤡
показати весь коментар
27.11.2022 11:37 Відповісти
переобулся только на одной ноге туфлей, а вторая осталась в сапоге.
показати весь коментар
27.11.2022 11:47 Відповісти
Взяли угорського фашиста за яйця?
показати весь коментар
27.11.2022 11:37 Відповісти
Бовтається як лайно в ополонці. Наш Зеля такий же !
показати весь коментар
27.11.2022 11:59 Відповісти
Президентка "ми за Україну", мер Будапешта "більшість угорців за Україну" тепер прем'єр-міністр гарно заспівав. Не вірте угорцям, вони брешуть.
показати весь коментар
27.11.2022 12:01 Відповісти
Та понятно уже третья новость про мадьяр. На кону вопрос о финансировании этого ряженого и сразу пошел отлизывать на весь язык. Хорошо, что ведется, значит его так и нужно дрессировать, регулярно намекая, что заберем бабки. Значит, компромат у кацапов относительной слабый, раз прогнулся.
показати весь коментар
27.11.2022 12:03 Відповісти
А шо сі стало цигане?
показати весь коментар
27.11.2022 13:06 Відповісти
Угорки прикольні!Ніфуя не понятно,шо мичать,та в жопу дают отмєнно)
показати весь коментар
27.11.2022 15:29 Відповісти
не возбуждайтесь.
Заканчивается термин их посла в Украине. И они нам уже приготовили нового - выпускника МГИМО....
Я в шоке просто. Надеюсь наш МИД не допустит агента фсб из венгрии
показати весь коментар
27.11.2022 16:35 Відповісти
Он як після пі...лей забалакав. Треба частіше вставляти.
показати весь коментар
27.11.2022 17:40 Відповісти
А гроші де？ Я скажу щось хорошее а денег дадите чы не ？Дайте грошей и я повязку з Правым Сектором надену и буду спиваты батько наш бандера .
За додадаткові пару мільйонів для "себе любимого могу в ТРО вступить" жінка хоче брильянтів ну потрібно мене зрозуміти! Я же все можу заради ще кількох мільйонів назовем вулицю в честь Бандери .Хлопці ДЕНЬГИ НЕСИТЕ
показати весь коментар
27.11.2022 18:34 Відповісти
Одне з двох - або у Орбана біполярний розлад, або в Угорщині два прем`єр-міністри близнюки Орбани з протилежною політичною позицією. Є ще третій варіант, фантастичний, що Орбан - політична шльондра, яка буде лизати будь-яку жопу, аби лише платили гроші. Але такого, звичайно ж, не може бути...
показати весь коментар
27.11.2022 22:42 Відповісти
 
 