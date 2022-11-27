УКР
Російські загарбники прикривають депортацію дітей з Луганщини необхідністю надання їм спеціальної медичної допомоги

діти,жінки,депортація

В окупованій Луганській області російські лікарі проводять поглиблене медичне обстеження дітей від 2 до 17 років. Більшості рекомендоване спеціальна медична допомога.

Про це повідомляє Луганська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, для тисяч дітей від 2 до 17 років вже проведено поглиблені медичні огляди. Завезені з Росії медики зазначили в документах обстеження, що 70% з цих дітей потребують спеціальної медичної допомоги. Саме таким заключенням росіяни прикривають депортацію дітей на територію РФ", - йдеться у повідомленні.

В ОВА додали, що значна частина медоглядів відбувається в школах. Скориставшись приводом, в деяких навчальних закладах з батьків почали збирати гроші на організацію таких заходів.

Читайте: Росіяни готуються вивезти з Луганщини 10,5 тисяч українських дітей, - Центр національного спротиву

Жахіття. Може не треба за них губити цвіт української нації
27.11.2022 09:26 Відповісти
Які можуть бути домовленості про надаваня кацапам продавати свій амміак, коли десятками тисяч крадуть наших дітей ???
27.11.2022 10:08 Відповісти
Гітлерівці те ж саме робили.
27.11.2022 10:03 Відповісти
Це навіть у російських художніх фільмах про війну показано...
27.11.2022 10:40 Відповісти
 
 