Російські загарбники прикривають депортацію дітей з Луганщини необхідністю надання їм спеціальної медичної допомоги
В окупованій Луганській області російські лікарі проводять поглиблене медичне обстеження дітей від 2 до 17 років. Більшості рекомендоване спеціальна медична допомога.
Про це повідомляє Луганська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Так, для тисяч дітей від 2 до 17 років вже проведено поглиблені медичні огляди. Завезені з Росії медики зазначили в документах обстеження, що 70% з цих дітей потребують спеціальної медичної допомоги. Саме таким заключенням росіяни прикривають депортацію дітей на територію РФ", - йдеться у повідомленні.
В ОВА додали, що значна частина медоглядів відбувається в школах. Скориставшись приводом, в деяких навчальних закладах з батьків почали збирати гроші на організацію таких заходів.
