У районі Павлівки та Вугледара на Донеччині тривають інтенсивні бої, - британська розвідка

У районі Павлівки та Вугледара Донецької області тривають інтенсивні бої. Росія хоче захопити цю ділянку фронту, аби продовжити наступ на північ регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони Британії у Twitter.

"Район навколо міст Павлівка та Вугледар у південно-центральній частині Донецької області був ареною інтенсивних бойових дій протягом останніх двох тижнів, хоча частина території перейшла з рук у руки", - йдеться в повідомленні.

У британській розвідці зазначили, що і Україна, і Росія зосередили на цій ділянці фронту значні сили. При цьому російські морпіхи зазнали великих втрат.

"Ця територія залишається запеклою, ймовірно, частково тому, що Росія вважає, що ця територія може стати стартовою точкою для майбутнього великого наступу на північ, щоб захопити решту контрольованої Україною Донецької області", - вважає розвідка.

Проте британські розвідники зазначають, що Росії навряд чи вдасться сконцентрувати достатньо професійних військ для оперативного прориву.

Топ коментарі
+9
Вірю в ЗСУ!
Дай вам Бог сил, шановні. Бийте ту нечисть у хвіст і в рило!
27.11.2022 09:55 Відповісти
+5
Чоловіче, як можна з такого міста, як Горлівка, розкиданого на десятки кілометрів, зрозуміти за канонадою, що твориться на таких відстанях? За 5 км другий раз не зрозуміло, хто в кого стріляє.
27.11.2022 11:32 Відповісти
+4
Мда,Павлівка у червоному Вугледар тримається. Мар'їнка не зрозуміло, орки знайшли шпаринку. Сватове воює,хоча орки хотіли проявити ініціативу. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
27.11.2022 09:36 Відповісти
А где наши резервы? На левобережье тишина,на косе тишина а на донетчине наши в меньшинстве отбиваются?
Не пахнет ли зрадой ?) не сильно понял действия ЗСУ в последние полторы недели.Хотя столько неиспользованных резервов было после Херсона.....
27.11.2022 10:16 Відповісти
Ви читали чи тільки написали? ЗСУ мають і основний склад і резерви.
27.11.2022 10:23 Відповісти
Мне не нравится полное молчание о ситуации на фронте уже недели как полторы....как говорится если не заполняеш инфопространтство ты,заполнит твой враг фейками,зрадами и прочим шлаком.
27.11.2022 11:05 Відповісти
Все буде добре,не панікуйте.
Все йде по плану: русні кронти...треба
набратися терпіння,допомагати,чим можем
щоб наблизити нашу перемогу.
27.11.2022 11:09 Відповісти
Виктор Павлов 986ba9d7, iди на прутень,ботяра кацапський...разом з тою "зрадою",яку ти мусолиш по всiм темам...
27.11.2022 12:26 Відповісти
Uncle Rügnar

@uncle_ru

Новини з Горлівки від батька. Наших русня ******* зі всього що стріляє та літає. В відповідь нуль. У батька дикий розпач і біль за наших воїнів під Бахмутом. Віри що зсу відповість вже нема. Пізда короче...
27.11.2022 10:29 Відповісти
Як батько в окупованій Горлівці може щось знати?Це не нуль....
27.11.2022 11:05 Відповісти
арта з нуля б*є?
27.11.2022 11:09 Відповісти
Ми б'ємо точково,знищуємо логистику,бо
навіщо шмаляти,куди попало?
27.11.2022 11:12 Відповісти
Чоловіче, як можна з такого міста, як Горлівка, розкиданого на десятки кілометрів, зрозуміти за канонадою, що твориться на таких відстанях? За 5 км другий раз не зрозуміло, хто в кого стріляє.
27.11.2022 11:32 Відповісти
Походу под взятие какого-то городка на донетчине орки готовят митинги по всей Европе против помощи оружием Украине....вот уже идут в Чехии,Болгарии...
27.11.2022 10:45 Відповісти
А не пішов би ти боте в свою кацапію!
27.11.2022 13:10 Відповісти
Виктор Павлов 986ba9d7, пiдхуйловник,за сцызранью свою дивись, а то там саме цiкаве пропустил...
27.11.2022 12:30 Відповісти
 
 