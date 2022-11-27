Росіяни знову обстріляли Вовчанськ, Куп’янськ та прикордонні села Харківського району, - Синєгубов

Протягом доби під постійними артилерійськими обстрілами Вовчанськ, прикордонні села Харківського району, Куп’янськ та Купянський район. Ракетних ударів по Харкову - не зафіксовано.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Куп’янському районі рятувальники гасили пожежі у приватних домоволодіннях, гаражах, пошкоджені понад 10 автомобілів. У Вовчанській громаді є пошкодження олійного підприємства. За добу медики госпіталізували чоловіка 68 років та жінку 81 років, які отримали поранення після обстрілів у Куп‘янську. 50-річний чоловік отримав вибухову травму у Ківшарівці, також госпіталізований до лікарні", - йдеться в повідомленні.

У селі Шульське, що в Лозівському районі, 62-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі. На жаль, загинув на місці.

