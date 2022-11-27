440 дітей загинуло та понад 851 поранено внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Станом на ранок 27 листопада 2022 року більш ніж 1291 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 440 дітей загинуло та понад 851 зазнали поранень.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 424, Харківській - 266, Київській - 117, Миколаївській - 77, Запорізькій - 76, Херсонській - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Дніпропетровській – 33", - йдеться в повідомленні.
Так, 26 листопада внаслідок ракетного обстрілу ворогом м. Дніпро зазнав поранення 17-річний хлопець.
Також 26 листопада через обстріл окупаційними військами с. Чорнобаївка Херсонської області поранено 10-річного хлопчика.
Крім того повідомляється, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.
Навіть за це не можна ніколи забути й пробачити кацапів.
Стільки душ не прожило великго життя.
Бити кацапів. То не люди. То подих пекла.
А може ти просто придурок? Навіщо ти налаштовуєш євреїв проти України, довбойолоп?
https://t.me/generalsvr2/360
Воскресенье, 27.11.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 90138 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 25 ноября это 26917 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 2 декабря. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5621 убитыми и пропавшими безвести.
--------
*******:
90 138 + 26 917 + 5 621 = 122 676 безвозвратні рашисти (без ЛДНР)
рахуємо, що поранених - втричі більше, ніж загиблих
Тоді сумарно (без ЛДНР) - 122 676 + (122 676 * 3)= 490 704
--------
Була більше 7 тижнів назад інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз вже 25 000. Тоді ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*3) = 100 000
=====
Загалом тоді (з ЛДНР): 490 704 + 100 000 = 590 704