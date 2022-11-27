440 дітей загинуло та понад 851 поранено внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 27 листопада 2022 року більш ніж 1291 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 440 дітей загинуло та понад 851 зазнали поранень.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 424, Харківській - 266, Київській - 117, Миколаївській - 77, Запорізькій - 76, Херсонській - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Дніпропетровській – 33", - йдеться в повідомленні.



Так, 26 листопада внаслідок ракетного обстрілу ворогом м. Дніпро зазнав поранення 17-річний хлопець.



Також 26 листопада через обстріл окупаційними військами с. Чорнобаївка Херсонської області поранено 10-річного хлопчика.



Крім того повідомляється, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.

Також читайте: Російські загарбники прикривають депортацію дітей з Луганщини необхідністю надання їм спеціальної медичної допомоги