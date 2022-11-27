УКР
Минулої доби піротехніками виявлено та знешкоджено понад 200 вибухонебезпечних предметів у Харківській області

богачук,розмінування

За минулу добу 26 листопада піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження 4,3 га території, 1 км ЛЕП, 1,3 км автомобільних доріг.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Саперами виявлено та знешкоджено 223 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалося 22 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 113 осіб особового складу та 44 одиниці техніки", - йдеться в повідомленні. 

Починаючи з 8 вересня піротехніки обстежили 1590 га території, 237 км автомобільних доріг, 508,5 км ЛЕП, 154 км залізничних колій та 186 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 43 тис. 625 ВНП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Працівники ДСНС підірвались на мінах у Снігурівській громаді: є загиблий

Харківщина (6054) ДСНС (5295) розмінування (1028)
и о погоде )))
///
Сегодня, 27.11. в 09:05 (по мацкве) в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на технологической установке теплообменника промышленной площадки в Ангарском городском округе на территории АНХК

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел теплообменник на площади 500 квадратных метров. В 09:12 пожар локализован на площади 700 квадратных метров. Производится охлаждение оборудования и установки, тушение продолжается с помощью специальных средств.
показати весь коментар
27.11.2022 09:56 Відповісти
 
 