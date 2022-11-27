Минулої доби піротехніками виявлено та знешкоджено понад 200 вибухонебезпечних предметів у Харківській області
За минулу добу 26 листопада піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження 4,3 га території, 1 км ЛЕП, 1,3 км автомобільних доріг.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.
"Саперами виявлено та знешкоджено 223 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалося 22 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 113 осіб особового складу та 44 одиниці техніки", - йдеться в повідомленні.
Починаючи з 8 вересня піротехніки обстежили 1590 га території, 237 км автомобільних доріг, 508,5 км ЛЕП, 154 км залізничних колій та 186 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 43 тис. 625 ВНП.
