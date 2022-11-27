У Києві практично повністю відновлено електроживлення, вода, тепло та зв’язок. Більшість мешканців без аварійних і стабілізаційних відключень, - КМВА

Станом на 9.00 27 листопада у столиці практично повністю відновлено електроживлення, вода, тепло, зв’язок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

Як зазначається, ремонтні роботи в системі електромереж на завершальній стадії.

"Станом на ранок більшість мешканців міста не лише із світлом, але й без аварійних та навіть стабілізаційних відключень. Все завдяки відновленому, стабільному електропостачанню та низькому споживанню абонентами електроенергії. В масштабі столиці водопостачання, теплопостачання, зв'язок - все працює в штатному режимі. Ймовірні лише локальні аварійні ситуації", - йдеться у повідомленні.

