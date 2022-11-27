У Києві практично повністю відновлено електроживлення, вода, тепло та зв’язок. Більшість мешканців без аварійних і стабілізаційних відключень, - КМВА
Станом на 9.00 27 листопада у столиці практично повністю відновлено електроживлення, вода, тепло, зв’язок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.
Як зазначається, ремонтні роботи в системі електромереж на завершальній стадії.
"Станом на ранок більшість мешканців міста не лише із світлом, але й без аварійних та навіть стабілізаційних відключень. Все завдяки відновленому, стабільному електропостачанню та низькому споживанню абонентами електроенергії. В масштабі столиці водопостачання, теплопостачання, зв'язок - все працює в штатному режимі. Ймовірні лише локальні аварійні ситуації", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+9 Алла Новосад #194524
показати весь коментар27.11.2022 10:29 Відповісти Посилання
+7 Прощай немытая раССея
показати весь коментар27.11.2022 10:10 Відповісти Посилання
+6 Оксана Фесенко
показати весь коментар27.11.2022 10:00 Відповісти Посилання
Можно конечно делать бессмыслицу, но смысл?
Вибухом зноситиме лише нахлобучку зверху, сам бункер і ФАБ-3000 не дістане. Нахлобучку можна дуже швидко відновити. Та по таким захищеним об'єктам ніхто і не лупитиме.
Але ціна таких рішень далеко не нульова. Ще потрібно забезпечити можливість заміни трансформатора, а це боковий тунель... підключення ЛЕП має йти 100-150 м під землею, а вже потім вихід на повітряні лінії... боротьба з поверхневими і грунтовими водами... земельне питання...
З технічного боку я проблем не бачу, а екеномічна доцільність викликає сумніви...
Краще парк запасних/резервних комплектних трансформаторних підстанцій.
коли вже на те пішло, зверніть увагу на різницю руйнувань панельних, цегляних і монолітних будинків... не інженеру це як правило не дуже очевидно... коли є розуміння характеру зовнішніх впливів, можна створити конструкції, які протистоятимуть будь-чому. не повірите, але навіть і ядрьоній бімбі.
але наступного разу пошкодять не закопані... значить - усі... а може дешевше замінити пошкоджені...?
Було вже багато влучань в багатоповерхівки. Руйнувалися, головним чином, лише панельні будинки та цегляні старі хрущовки. Знаэте, що таке "панельний будинок"? - це, буквально - "картковий домик". Там залізобетонні панелі скріплені лише в кількох місцях зварюванняв порівняно невеликих сталевих закладних елементів. Все. Ото ваша "панелька".
Там де втрапляли ракети в будинок з монолітним залізобетонним каркасом - руйнування були мінімальні, безпосередньо руйнувалися хіба кілька квартир. Натомість, будинок залишався стояти. Так це просто суцільний залізобетонний каркас, більш нічого.
Та й розмови про "захмарність будівництва" - з серіі "казок для бідних", вибачайте. В нас під будь-яку багатоповерхівку котлован виривають - будь здоров - і щось ті багатоповерхівки ростуть як гриби після дощу, де можна й де не можна. і там так само - і земляні роботи, і все що завгодно. Навіть дорожче - бо ж треба ще фундамент під "свічку" в 30 поверхів, щоби іі тримати, і щоб воно не впало.
А невеличкий котлован під трансформатор, раптом - це вже щось "захмарне" - пару бульдозерів та кранів по ціні золота.
влом писати багато букаф... я там все правильно написав.
Але бетонні накриття врятують від уламків, вогню та ударноі хвилі.
Але бетонні накриття врятують від уламків, вогню та ударноі хвилі.
2-3 дня перебоев с електрикой это не апокалипсис....учитывая что у Украины 5 атомных станций ...а их не ********** никогда -свет будет
А будет свет будет и все остальное..
В зв'язку з наїздами на Кличка, я, як киянин, хочу стати на його захист. Я задоволений роботою влади, комунальних служб міста Києва та особисто Кличка. Те, що вони роблять за даних умов, заслуговує на повагу.
А ті, хто хоче знецінити слово "незламність" нехай дивляться на себе.
Без ОПешного пафосу та звізлобольства.
dneprlena
"пункти обігріву, які ОПешєчкка пафосно назвала "пунктами незламності" ствоюються за кошти громад, держава це НЕ ФІНАНСУЄ розпорядження спустили "зверху" і намалювали дурнувату неробочу мапу, всьо решту роблять на місцях."
Інтерв'ю з Філатовим:
- ОПУ опублікував інтерактивну карту таких пунктів, проте в Києві вони не працюють. Це розповідають люди, які повірили владі й ПІШЛИ ДО ШКІЛ у своїх мікрорайонах.
Як прокоментували нам у столичній адміністрації, цю карту взагалі не узгодили з міською владою. Яка в Дніпра комунікація з Центром?
- Інно, ну я ж не коментуватиму, чому офіс президента взяв і зробив таку карту. В нас, до речі, теж у школах поки що нічого немає. Тільки в терцентрах та при райадміністраціях. Тому мені важко судити, хто і як складав ці карти.
Які забудовники? Та ти капс свій прикрути, а то я ж можу і по прізвищам: Яночка Хланта рєзніченка, Юрка Іонанов, Комарницький Дєня, Володя Зубик Кличка, продовжувати? Багато хто "погрітися" хотів на розбудові мережі таких пунктів...
Тобто, Клічко хоче, щоб на облаштування пунктів незламності у Києві був використаний бюджет іншого міста.
Мери міст, і не тільки Кличко, хочуть щоб Остапи Бендери з ОПи не озадачували інших своїми піар-прожектами галактичного масштабу, а зважали на реальність.
Нижче я показала цитати мера Дніпра на цю ж тему.
Може під час війни бюджети міст набагато збільшились і в них не з'явилось набагато більше витрат для ремонтів та відбудов після ракетних обстрілів та руйнувань?
- може із кошт ЗСУ? Мабуть ні..
- може із кошт енергетичного сектору? Мабуть там є ніхренові додаткові витрати?
- то може із медичної сфери? ковід закінчився, можна всі ШВЛ загнати та кисневі генератори!
- або це ж у школах? давайте тоді із бюджету шкарлета відберемо, він жеж плагіатщик, курво. Діти, школи, то прикриття.
Якщо бути таким самим кінченим популістом, як зєбіли, то можна почати ахати та охати про те, що повинні були скоротити витрати ОП (і насправді, було б непогано, але це не вирішить коріння проблеми) і взагалі маєтки попродавати (звійсно, всім держслужбовцям, крім Філатова та Кличка), щоб забезпечити виконання цих планів. А можна просто включити думалку, та побачити, що:
а) ці пункти потрібні без варіантів, також, на відміну від трансформаторів та генераторів нам ці пункти не надсилають допомогою з-за кордону,
б) конфлікт виключно щодо їх розташування у школах, тобто Філатов із Кличком мали інші плани на ці пункти,
в) Це місцеві форс-мажорні витрати, більшістю на сервіси, які будуть надавати представники громади іншим представникам громади, всі гроші від цього залишаються у громаді і розвивають громаду. Так і працює децентралізована влада. Просто місцеві бюджети Філатова вже посасує Яна Хланта, а бюджети Клічка посасує Комарницький з Іонановим, ось кіпіш і пішов.
Філатов, мер Дніпра:
"- Все, що ми замовляли та купували за час війни, - виключно за гроші міського бюджету. Я не знаю, як іншим містам, але Дніпру держава не дає жодної копійки....
- Наприклад, мені телефонує голова ОВА Валентин Резніченко й повідомляє, що є розпорядження офісу президента відкрити «Пункти незламності». Ми йдемо і відкриваємо їх за свої гроші.
- ОПУ опублікував інтерактивну карту таких пунктів, проте в Києві вони не працюють. Це розповідають люди, які повірили владі й пішли до шкіл у своїх мікрорайонах. Як прокоментували нам у столичній адміністрації, цю карту взагалі не узгодили з міською владою. Яка в Дніпра комунікація з Центром?
Філатов:
- Інно, ну я ж не коментуватиму, чому офіс президента взяв і зробив таку карту. В нас, до речі, теж у школах поки що нічого немає. Тільки в терцентрах та при райадміністраціях. Тому мені важко судити, хто і як складав ці карти.
- Тобто з вами розміщення «Пунктів незламності» теж не узгоджували?
- Ні. Я почув голову ОВА, відкрив їх там, де вважав за потрібне, і передав йому адреси.
А то найвеличнішого критикувати не можна, бо це "робота на ворога", а на мерів гнати можна.