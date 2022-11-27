УКР
Новини Війна
3 242 85

У Києві практично повністю відновлено електроживлення, вода, тепло та зв’язок. Більшість мешканців без аварійних і стабілізаційних відключень, - КМВА

світло

Станом на 9.00 27 листопада у столиці практично повністю відновлено електроживлення, вода, тепло, зв’язок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

Як зазначається, ремонтні роботи в системі електромереж на завершальній стадії.

"Станом на ранок більшість мешканців міста не лише із світлом, але й без аварійних та навіть стабілізаційних відключень. Все завдяки відновленому, стабільному електропостачанню та низькому споживанню абонентами електроенергії. В масштабі столиці водопостачання, теплопостачання, зв'язок - все працює в штатному режимі. Ймовірні лише локальні аварійні ситуації", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві продовжують діяти екстрені відключення світла: перерви в електропостачанні будуть не більше 5 годин, - ДТЕК

Автор: 

Київ (20199) мобільний зв’язок (1072) опалення (937) електроенергія (6371)
Топ коментарі
+9
Кличко, як і багато інших мерів, працюють, роблять конкрентні справи в надскладних умовах.
Без ОПешного пафосу та звізлобольства.

dneprlena

"пункти обігріву, які ОПешєчкка пафосно назвала "пунктами незламності" ствоюються за кошти громад, держава це НЕ ФІНАНСУЄ розпорядження спустили "зверху" і намалювали дурнувату неробочу мапу, всьо решту роблять на місцях."
показати весь коментар
27.11.2022 10:29 Відповісти
+7
Йозеф Кнехт



В зв'язку з наїздами на Кличка, я, як киянин, хочу стати на його захист. Я задоволений роботою влади, комунальних служб міста Києва та особисто Кличка. Те, що вони роблять за даних умов, заслуговує на повагу.
А ті, хто хоче знецінити слово "незламність" нехай дивляться на себе.
показати весь коментар
27.11.2022 10:10 Відповісти
+6
Ну це до наступного масованого прильоту, анонсованого арахамією
показати весь коментар
27.11.2022 10:00 Відповісти
Надо не ждать а закрывать подстанции бетонными блоками
показати весь коментар
27.11.2022 09:57 Відповісти
И что бетонные блоки дадут?
показати весь коментар
27.11.2022 09:59 Відповісти
закроют от удара ракетой
показати весь коментар
27.11.2022 10:15 Відповісти
Так а ничего, что ракета их в пыль разнесет вместе с закрываемым?
показати весь коментар
27.11.2022 10:18 Відповісти
ракета их в пыль не разнесет если грамотно сделать это раз , станции нужно перенести это два, высоковольтные провода рядом убрать под землю . Выхода нет Пэтриоты могут недать. А можно ничего неделать как говорил мой старшина - обосраться и стоять.
показати весь коментар
27.11.2022 10:28 Відповісти
А в Ізраїлі високовольтні проводи кладуть під землю?
показати весь коментар
27.11.2022 10:31 Відповісти
По Ізраілю і ракети взагалі не прилітають у порівнянні із нами.
показати весь коментар
27.11.2022 10:35 Відповісти
Чувак лучше не начинай, а почитай про войну судного дня 6и дневную войну и т.д. А самое главное размер Израиля ! это Киевская область за спиной море а со всех сторон арабы население (евреи ) 7 миллионов,а арабов 700 милиионов или около того, в некоторых местах от моря до границы 25 км ! Живя в Иерусалиме из окна дома я вижу Ироданию , а ты из окна своего дома кацапию видишь ?
показати весь коментар
27.11.2022 11:53 Відповісти
иордания разве с вами воюет?
показати весь коментар
27.11.2022 16:18 Відповісти
да
показати весь коментар
27.11.2022 11:44 Відповісти
"Грамотно сделать" в случае 500 кг боеголовки, это выкопать бункер метров на 15 и из них метров 10 бетоном сверху залить. Ж/б блоки ты как грамотно ни расставляй, они просто разлетятся. Провода вообще никого не беспокоят, проблемы с распределительными трансформаторами. Заменять только разрушенные дешевле и быстрее, чем закапывать и заливать бетоном абсолютно каждый.

Можно конечно делать бессмыслицу, но смысл?
показати весь коментар
27.11.2022 10:33 Відповісти
Та ні, простіше. Підземний бункер з перекриттям товщиною 1-1,5 м, зверху кілька метрів грунту, а зверху цього всього якась конструкція чи з бетонних блоків, чи з габіонів, чи комбінація... головне щоб детонація ********** відбулася якомога вище над землею.
Вибухом зноситиме лише нахлобучку зверху, сам бункер і ФАБ-3000 не дістане. Нахлобучку можна дуже швидко відновити. Та по таким захищеним об'єктам ніхто і не лупитиме.
Але ціна таких рішень далеко не нульова. Ще потрібно забезпечити можливість заміни трансформатора, а це боковий тунель... підключення ЛЕП має йти 100-150 м під землею, а вже потім вихід на повітряні лінії... боротьба з поверхневими і грунтовими водами... земельне питання...
З технічного боку я проблем не бачу, а екеномічна доцільність викликає сумніви...
Краще парк запасних/резервних комплектних трансформаторних підстанцій.
показати весь коментар
27.11.2022 11:13 Відповісти
Друже, передивись руйнування багатоповерхівок. Всі ці конструкціі до сраки, ракета не на даху вибухає.
показати весь коментар
27.11.2022 11:22 Відповісти
як інженер-будівельник і лейтенант інженерно-саперних військ ( військова кафедра) завжди уважно розглядаю фото результатів вибухів...
коли вже на те пішло, зверніть увагу на різницю руйнувань панельних, цегляних і монолітних будинків... не інженеру це як правило не дуже очевидно... коли є розуміння характеру зовнішніх впливів, можна створити конструкції, які протистоятимуть будь-чому. не повірите, але навіть і ядрьоній бімбі.
показати весь коментар
27.11.2022 13:08 Відповісти
выходит что нам дорого строить такие конструкции и дешевле чинить каждый прилет?
показати весь коментар
27.11.2022 16:24 Відповісти
ракетами пошкодили не всі високовольтні підстанції... так які закопувати? всі 500, чи ті 100, які пошкодили? (цифри умовні)
але наступного разу пошкодять не закопані... значить - усі... а може дешевше замінити пошкоджені...?
показати весь коментар
27.11.2022 18:54 Відповісти
Знову неправда.
Було вже багато влучань в багатоповерхівки. Руйнувалися, головним чином, лише панельні будинки та цегляні старі хрущовки. Знаэте, що таке "панельний будинок"? - це, буквально - "картковий домик". Там залізобетонні панелі скріплені лише в кількох місцях зварюванняв порівняно невеликих сталевих закладних елементів. Все. Ото ваша "панелька".
Там де втрапляли ракети в будинок з монолітним залізобетонним каркасом - руйнування були мінімальні, безпосередньо руйнувалися хіба кілька квартир. Натомість, будинок залишався стояти. Так це просто суцільний залізобетонний каркас, більш нічого.
показати весь коментар
27.11.2022 13:23 Відповісти
А ось останнє речення у вас ключове. Про економічну (і додам від себе: військову) доцільність.
показати весь коментар
27.11.2022 11:23 Відповісти
ЛЕП на 100-150 метрів під землею там і близько не треба. Достаньо заховати лише місця вводу-виводу лініі на порівняно невеликів глибині.
Та й розмови про "захмарність будівництва" - з серіі "казок для бідних", вибачайте. В нас під будь-яку багатоповерхівку котлован виривають - будь здоров - і щось ті багатоповерхівки ростуть як гриби після дощу, де можна й де не можна. і там так само - і земляні роботи, і все що завгодно. Навіть дорожче - бо ж треба ще фундамент під "свічку" в 30 поверхів, щоби іі тримати, і щоб воно не впало.

А невеличкий котлован під трансформатор, раптом - це вже щось "захмарне" - пару бульдозерів та кранів по ціні золота.
показати весь коментар
27.11.2022 13:32 Відповісти
а потім в тому котловані "будь здоров" влаштовують підземний паркінг (доречі, гарне укриття), в якому паркомісце коштує майже як однокімнатна квартира... це при тому, що вартість паль, ростверків... буде розмазано на вартість квартир...

влом писати багато букаф... я там все правильно написав.
показати весь коментар
27.11.2022 19:04 Відповісти
Можливо, бетонні укриття й не врятують від прямого влучання.
Але бетонні накриття врятують від уламків, вогню та ударноі хвилі.
показати весь коментар
27.11.2022 13:17 Відповісти
Якщо прибрати ЛЕП 750 під землю, то для цього чудово підійде синя ізолента в пару шарів і це буде навіть запасом.
показати весь коментар
27.11.2022 10:45 Відповісти
Судя по шутке ты дебил. Вот ссылка на шнайдер(там у них скидки на блэк фрайдей ) https://electrical-engineering-portal.com/download-center/books-and-guides/power-substations/underground-power-transmission-lines но я подозреваю что дебил английский не понимает может кинуть ссылку на кацапский сайт ? Даже кацапы уже лет 20 ть тянут лэп под землей
показати весь коментар
27.11.2022 11:42 Відповісти
Дякую, що розповів про 69 і 130 kV, пане Зморщений виноград з вадами, дуже розумний, бо на зморщеному виноградні, багато зморшок) розкажи про 750 kV краще і вартість, і час робіт, і хто буде робити, і в якій з паралельних реалтьностей саме зараз)
показати весь коментар
27.11.2022 12:20 Відповісти
http://elektrable.pl/wp-content/uploads/2017/09/high-voltage.pdf
показати весь коментар
27.11.2022 12:57 Відповісти
Там до 500 kV, а у нас усі на 750 з атомних станцій. І в них обмеження до десятка кілометрів довжиною і ціна до 3 разів вище і трансформатор це не захистить, бо всі підземні ці комунікації нерлзраховують на влучання ракет.
показати весь коментар
27.11.2022 13:44 Відповісти
І хто їм заборонити бити по генеруючим потужностями, якщо раптом захистять розподільчі
показати весь коментар
27.11.2022 13:46 Відповісти
бить по АЭС??
показати весь коментар
27.11.2022 16:22 Відповісти
Не переймався так. Так, вони розглядають в одному зі своїх планів удари по ним. І це ж не означає, що вони битимуть прямо в найнебезпечніше місце, вони знають як зупинити роботу і без цього. Рашисти - це хворі істоти, і якщо не буде покарання відповідного, вони зайдуть дуже далеко, навіть туди, звідки вже повернення не буде.
показати весь коментар
27.11.2022 16:56 Відповісти
Але значно простіше зробити сотні і тисячі бпла по типу шахед і знищити стратегічну авіацію на аеродромах за тисячі кілометрів визначивши точні координати за допомогою супутникової розвідки)
показати весь коментар
27.11.2022 12:28 Відповісти
Сделай
показати весь коментар
27.11.2022 12:59 Відповісти
Так кажуть тільки профани, які не розуміють, як навіть коника зробити з кізяків.
показати весь коментар
27.11.2022 13:45 Відповісти
Можливо, бетонні укриття й не врятують від прямого влучання.
Але бетонні накриття врятують від уламків, вогню та ударноі хвилі.
показати весь коментар
27.11.2022 13:15 Відповісти
Это ж не кассамы какие-то.
показати весь коментар
27.11.2022 10:23 Відповісти
Какие касамы нах. ? Почитай чем стриляла и стреляет хезбола, а в 90х СКАДами Ирак, у хамаса сейчас (уже давно ) иранские ракеты, в день по1000 ракет. И да еще раз есле до тебя не доходит Израиль это размер киевской области микроскопическая страна размером с каховское море..
показати весь коментар
27.11.2022 13:06 Відповісти
Треба просто побудувати навколо підстанцій піраміди Хеопса.
показати весь коментар
27.11.2022 10:39 Відповісти
Хеопса в мэры !
показати весь коментар
27.11.2022 10:51 Відповісти
Ну це до наступного масованого прильоту, анонсованого арахамією
показати весь коментар
27.11.2022 10:00 Відповісти
До следующей недели? Арахамия сказал🤡
показати весь коментар
27.11.2022 10:03 Відповісти
И? Уверен что в следующий так же хорошо попадут? А если нет то шо?
2-3 дня перебоев с електрикой это не апокалипсис....учитывая что у Украины 5 атомных станций ...а их не ********** никогда -свет будет
А будет свет будет и все остальное..
показати весь коментар
27.11.2022 10:07 Відповісти
Сегодня утром точно попали в Кривом роге
показати весь коментар
27.11.2022 10:09 Відповісти
И че с того теперь? Всраться и не жить?
показати весь коментар
27.11.2022 10:11 Відповісти
Попали куда? В осветительный столб? А ахмедтек с арахамовичем скажет в инфраструктурный объект, на который они же вваливали бабло с откатами
показати весь коментар
27.11.2022 11:01 Відповісти
Пока кацапов не добьём - привыкай.
показати весь коментар
27.11.2022 10:10 Відповісти
Это понятно. Но нам нужно ПВО а не дороги🤡
показати весь коментар
27.11.2022 10:12 Відповісти
На которое не читают с методички, бот
показати весь коментар
27.11.2022 10:14 Відповісти
Той бабуин не просто так вилазе.
показати весь коментар
27.11.2022 10:27 Відповісти
Ввечері 26 листопада в країні можуть збільшити кількість відключень світла, - Зеленський Джерело:
показати весь коментар
27.11.2022 10:08 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2022 10:09 Відповісти
Йозеф Кнехт



В зв'язку з наїздами на Кличка, я, як киянин, хочу стати на його захист. Я задоволений роботою влади, комунальних служб міста Києва та особисто Кличка. Те, що вони роблять за даних умов, заслуговує на повагу.
А ті, хто хоче знецінити слово "незламність" нехай дивляться на себе.
показати весь коментар
27.11.2022 10:10 Відповісти
Ну якщо Йозеф Кнехт задоволений, та ще й такими жирними літерами, то тада канєчно
показати весь коментар
27.11.2022 10:19 Відповісти
Кличко, як і багато інших мерів, працюють, роблять конкрентні справи в надскладних умовах.
Без ОПешного пафосу та звізлобольства.

dneprlena

"пункти обігріву, які ОПешєчкка пафосно назвала "пунктами незламності" ствоюються за кошти громад, держава це НЕ ФІНАНСУЄ розпорядження спустили "зверху" і намалювали дурнувату неробочу мапу, всьо решту роблять на місцях."
показати весь коментар
27.11.2022 10:29 Відповісти
Часто виділяю курсивом для таких, як ви. Тому що складається враження, що у вас недостатньо хороший зір, і це заважає вам бачити реальність.
показати весь коментар
27.11.2022 10:39 Відповісти
Реальність тут така, що пункти обігріву доручили зробити у існуючих приміщеннях, а у клічка з резніченкої є забудовники та підрядники, які вже сплатили грошики за чергу до корита.
показати весь коментар
27.11.2022 11:18 Відповісти
ЯКІ забудовники?

Інтерв'ю з Філатовим:

- ОПУ опублікував інтерактивну карту таких пунктів, проте в Києві вони не працюють. Це розповідають люди, які повірили владі й ПІШЛИ ДО ШКІЛ у своїх мікрорайонах.
Як прокоментували нам у столичній адміністрації, цю карту взагалі не узгодили з міською владою. Яка в Дніпра комунікація з Центром?

- Інно, ну я ж не коментуватиму, чому офіс президента взяв і зробив таку карту. В нас, до речі, теж у школах поки що нічого немає. Тільки в терцентрах та при райадміністраціях. Тому мені важко судити, хто і як складав ці карти.
показати весь коментар
27.11.2022 11:22 Відповісти
Ну це вже смішно. Філатов, щоб відмазатись, посилається на Кличка)

Які забудовники? Та ти капс свій прикрути, а то я ж можу і по прізвищам: Яночка Хланта рєзніченка, Юрка Іонанов, Комарницький Дєня, Володя Зубик Кличка, продовжувати? Багато хто "погрітися" хотів на розбудові мережі таких пунктів...
показати весь коментар
27.11.2022 11:31 Відповісти
Ви якось дуже дивно читаєте. Це КОРЕСПОНДЕНТ розказала Філатову про Київ і спитала яка ситуація з цим в Дніпрі.
показати весь коментар
27.11.2022 11:35 Відповісти
Якась маячня. Громади, це форма децентралізованного державного самоуправління. Громадський бюджет наповнюється податками, зібраними державою з громади. До децентралізаціі між громадськими бюджетами розподіляв наповнення Київ, тепер жеж яка громада скільки податків згенерувалп, та відповідну частину в громадський бюджет й отримує.

Тобто, Клічко хоче, щоб на облаштування пунктів незламності у Києві був використаний бюджет іншого міста.
показати весь коментар
27.11.2022 10:45 Відповісти
ДЕ ви бачите, що Кличко хоче кошти інших міст?
Мери міст, і не тільки Кличко, хочуть щоб Остапи Бендери з ОПи не озадачували інших своїми піар-прожектами галактичного масштабу, а зважали на реальність.

Нижче я показала цитати мера Дніпра на цю ж тему.
показати весь коментар
27.11.2022 10:51 Відповісти
Цитата мера Дніпра теж не зрозуміла. Якого міста чи громади гроші він очікував, крім дніпровського бюджету? З якого переляку держпрацівник відокремлює свою держустанову від держави?
показати весь коментар
27.11.2022 11:13 Відповісти
Питання потрібно ставити інакше. На які кошти і в якій кількості розрахрвували в ОПі, коли малювали свою карту, не порадившись із мерами міст?
Може під час війни бюджети міст набагато збільшились і в них не з'явилось набагато більше витрат для ремонтів та відбудов після ракетних обстрілів та руйнувань?
показати весь коментар
27.11.2022 11:27 Відповісти
Ну давайте із вами разом спробуємо поміркувати:

- може із кошт ЗСУ? Мабуть ні..

- може із кошт енергетичного сектору? Мабуть там є ніхренові додаткові витрати?

- то може із медичної сфери? ковід закінчився, можна всі ШВЛ загнати та кисневі генератори!

- або це ж у школах? давайте тоді із бюджету шкарлета відберемо, він жеж плагіатщик, курво. Діти, школи, то прикриття.

Якщо бути таким самим кінченим популістом, як зєбіли, то можна почати ахати та охати про те, що повинні були скоротити витрати ОП (і насправді, було б непогано, але це не вирішить коріння проблеми) і взагалі маєтки попродавати (звійсно, всім держслужбовцям, крім Філатова та Кличка), щоб забезпечити виконання цих планів. А можна просто включити думалку, та побачити, що:

а) ці пункти потрібні без варіантів, також, на відміну від трансформаторів та генераторів нам ці пункти не надсилають допомогою з-за кордону,

б) конфлікт виключно щодо їх розташування у школах, тобто Філатов із Кличком мали інші плани на ці пункти,

в) Це місцеві форс-мажорні витрати, більшістю на сервіси, які будуть надавати представники громади іншим представникам громади, всі гроші від цього залишаються у громаді і розвивають громаду. Так і працює децентралізована влада. Просто місцеві бюджети Філатова вже посасує Яна Хланта, а бюджети Клічка посасує Комарницький з Іонановим, ось кіпіш і пішов.
показати весь коментар
27.11.2022 11:44 Відповісти
Потрібно ставити РЕАЛЬНІ завдання і комунікувати з мерами.
показати весь коментар
27.11.2022 11:54 Відповісти
презедент хоче піаритись за чужий рахунок. Ще й накидати на невгодних йому та Єрмаку.

Філатов, мер Дніпра:

"- Все, що ми замовляли та купували за час війни, - виключно за гроші міського бюджету. Я не знаю, як іншим містам, але Дніпру держава не дає жодної копійки....

- Наприклад, мені телефонує голова ОВА Валентин Резніченко й повідомляє, що є розпорядження офісу президента відкрити «Пункти незламності». Ми йдемо і відкриваємо їх за свої гроші.
показати весь коментар
27.11.2022 10:35 Відповісти
Де ви бачите його обурення?
показати весь коментар
27.11.2022 10:40 Відповісти
Кореспондент:

- ОПУ опублікував інтерактивну карту таких пунктів, проте в Києві вони не працюють. Це розповідають люди, які повірили владі й пішли до шкіл у своїх мікрорайонах. Як прокоментували нам у столичній адміністрації, цю карту взагалі не узгодили з міською владою. Яка в Дніпра комунікація з Центром?

Філатов:
- Інно, ну я ж не коментуватиму, чому офіс президента взяв і зробив таку карту. В нас, до речі, теж у школах поки що нічого немає. Тільки в терцентрах та при райадміністраціях. Тому мені важко судити, хто і як складав ці карти.

- Тобто з вами розміщення «Пунктів незламності» теж не узгоджували?

- Ні. Я почув голову ОВА, відкрив їх там, де вважав за потрібне, і передав йому адреси.
показати весь коментар
27.11.2022 10:42 Відповісти
Тобто, ніяких пунктів обігріву і підзарядки не треба, це все піар?)
показати весь коментар
27.11.2022 11:15 Відповісти
Треба. Але з розумом і без дурних наїздів.
А то найвеличнішого критикувати не можна, бо це "робота на ворога", а на мерів гнати можна.
показати весь коментар
27.11.2022 11:31 Відповісти
Нехай лягва тримає гадюк у тонусі, це кращє, ніж зговір між ними.
показати весь коментар
27.11.2022 11:48 Відповісти
То і "лягв" потрібно тримати у тонусі. А то повилазили із грязі в князі і вважають себе богами.
показати весь коментар
27.11.2022 11:58 Відповісти
Так. Бо пункти не працюють, коли там немає електрики!!!
показати весь коментар
27.11.2022 11:36 Відповісти
Враження, що не можуть домовитись про що анонсувати. Чи то що фсё парешали, чи то мы фсе умрем.
показати весь коментар
27.11.2022 10:40 Відповісти
А яка різниця що анонсувати, якщо все і так зрозуміло? Це агонія москалів.
показати весь коментар
27.11.2022 11:09 Відповісти
думаю ліфтом спуститися, але щось довго не виключали, підозріло на х
показати весь коментар
27.11.2022 11:03 Відповісти
Якщо ви не з обмеженими можливостямі, кращє завжди спускатися пішки.
показати весь коментар
27.11.2022 11:20 Відповісти
это смотря с какого этажа
показати весь коментар
27.11.2022 16:28 Відповісти
Ну як завжди. люди які Київ бачили хіба що на мапі хвалять "мера" Кличка, а тим часом кияни страждають від його брехні, безалаберності і місцями злочинній недбалості. Всі зразу повірили, що все в Києві повернули, це не так, просто звернення громадян закривають, щоб не псувати статистику, таким чином досягається гарний результат, все як при совку, головне відрапортувати, а якщо з'являються незадоволені, тут як тут з'являються боти доброзичливці і починають забивати баки словоблуддям і відвертою брехнею. Пишу на власному досвіді, сидимо п'ятий день без опалення, люди звертаються, але звернення закривають і переконують що у нас все добре, також всі будинки поруч у таком ж стані.
показати весь коментар
27.11.2022 13:57 Відповісти
В Кремле собралась свора тупых идиотов и олигофренов, сколько раз нужно наступать на одни и те же грабли, чтоб понять, что энергетического шантажа ни Украины, ни Евпропы не получится (никак). У них осталось только ядерное оружие и они его применят, но то и станет ускоренным концом гнусной и злобной ымперии (которая наконец сдохнет окончательно)!
показати весь коментар
27.11.2022 16:30 Відповісти
 
 