Російські військові вночі обстріляли околиці одного із прикордонних сіл Середино-Будської громади на Сумщині
За ніч вороги з території РФ обстріляли із САУ околиці одного із прикордонних сіл Середино-Будської громади Сумської області.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Після 23:00 російські військові обстріляли із САУ околиці одного із прикордонних сіл Середино-Будської громади.
Було 13 "прильотів". На щастя, обійшлося без жертв. Решта ночі та ранок на Сумщині були без обстрілів", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар27.11.2022 10:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль