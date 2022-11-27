УКР
Російські військові вночі обстріляли околиці одного із прикордонних сіл Середино-Будської громади на Сумщині

сумщина,обстріл

За ніч вороги з території РФ обстріляли із САУ околиці одного із прикордонних сіл Середино-Будської громади Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ

"Після 23:00 російські військові обстріляли із САУ околиці одного із прикордонних сіл Середино-Будської громади.
Було 13 "прильотів". На щастя, обійшлося без жертв. Решта ночі та ранок на Сумщині були без обстрілів", - йдеться в повідомленні. 

