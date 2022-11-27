Росіяни вербують на війну проти України студентів з Африки, - The Daily Beast
У Росії студентів з Африки вербують до ПВК "Вагнера",щоб відправити на війну проти України, а за відмову погрожують позбавити стипендій та підвищити вартість навчання.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише The Daily Beast.
Так, офіційні особи університету намагалися переконати студентів прийняти пропозицію або від російської армії, або від ПВК "Вагнера" та поїхати на війну. За участь у бойових діях на боці Росії обіцяли від 3 до 5 тисяч доларів.
Водночас за відмову погрожують підвищенням оплати за навчання та позбавленням стипендій. Такі пропозиції лунають вже упродовж останніх трьох місяців.
"Троє чиновників, які зустрічали нас у нашому гуртожитку, намагалися переконати воювати за Росію. Вони сказали, що ми можемо недовго повоювати в Україні, заробити стільки грошей, а потім повернутися до Росії, щоби продовжити своє навчання. Вони кілька разів нагадували нам, що деякі африканці вже воюють в Україні та заробляють добрі гроші", - розповіли студенти.
До лав окупантів намагаються завербувати також співробітники ФСБ. Студенти поскаржилися, що до них часто підходили поліцейські або ж військові у парку.
"Куди б ми не пішли, люди намагаються переконати нас воювати в Україні. Тиск такий сильний", - наголосив студент з Сенегалу.
Співрозмовники The Daily Beast переконували, що не планують їхати на війну. Втім, зазначили, що їм відомо про інших студентів, які опинилися у фінансовій пастці та розглядають пропозиції загарбників.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В России больше нету сострадания.
Страдают те, чьи помыслы чисты.
А тут теперь не Швеция, не Дания,
а чисто предвоенная Германия,
а в ней - одни драконы и глисты.
Здесь, кажется, нарочно все устроено,
в ничем не разгоняемой ночи, -
чтоб не было ни рыцаря, ни воина,
ни святости, ни гения достойного,
а только палачи и стукачи....
і ще тому що якути-буряти закінчуються а масаї-зулуси-бушмени починаються
(а їх не може бути багато... і наші лисиці і собаки ...ну то таке)
https://ibb.co/b5yKw42
https://t.me/generalsvr2/360
Воскресенье, 27.11.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 90138 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 25 ноября это 26917 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 2 декабря. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5621 убитыми и пропавшими безвести.
--------
*******:
90 138 + 26 917 + 5 621 = 122 676 безвозвратні рашисти (без ЛДНР)
рахуємо, що поранених - втричі більше, ніж загиблих
Тоді сумарно (без ЛДНР) - 122 676 + (122 676 * 3)= 490 704
--------
Була більше 7 тижнів назад інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз вже 25 000. Тоді ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*3) = 100 000
=====
Загалом тоді (з ЛДНР): 490 704 + 100 000 = 590 704
1) відмінено 2 демобілізації по 130-140 тис.
2) добровільно мобілізовано 150-200 тис. +25-40 тис. бєлоСрускіх
3) така ж кількість сєпаров дирявих
4) +300 тис. чмобіков
Чмирі чмирями. Тьху.
( автора не помню .)
А в Африке горы вот такой вышины!
Ах, крокодилы, бегемоты!
Ах, обезьяны, кашалоты!
Ах, и зеленый попугай!"
-Ну яка та зима?
-Та що з травою та листям ще можна терпіти, а от коли сніг та мороз то повний піз..ц!