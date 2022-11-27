Росіяни вербують на війну проти України студентів з Африки, - The Daily Beast

У Росії студентів з Африки вербують до ПВК "Вагнера",щоб відправити на війну проти України, а за відмову погрожують позбавити стипендій та підвищити вартість навчання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише The Daily Beast.

Так, офіційні особи університету намагалися переконати студентів прийняти пропозицію або від російської армії, або від ПВК "Вагнера" та поїхати на війну. За участь у бойових діях на боці Росії обіцяли від 3 до 5 тисяч доларів.

Водночас за відмову погрожують підвищенням оплати за навчання та позбавленням стипендій. Такі пропозиції лунають вже упродовж останніх трьох місяців.

"Троє чиновників, які зустрічали нас у нашому гуртожитку, намагалися переконати воювати за Росію. Вони сказали, що ми можемо недовго повоювати в Україні, заробити стільки грошей, а потім повернутися до Росії, щоби продовжити своє навчання. Вони кілька разів нагадували нам, що деякі африканці вже воюють в Україні та заробляють добрі гроші", - розповіли студенти.

До лав окупантів намагаються завербувати також співробітники ФСБ. Студенти поскаржилися, що до них часто підходили поліцейські або ж військові у парку.

"Куди б ми не пішли, люди намагаються переконати нас воювати в Україні. Тиск такий сильний", - наголосив студент з Сенегалу.

Співрозмовники The Daily Beast переконували, що не планують їхати на війну. Втім, зазначили, що їм відомо про інших студентів, які опинилися у фінансовій пастці та розглядають пропозиції загарбників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін доручив демобілізувати студентів "ДНР" та "ЛНР"