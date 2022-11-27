УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7972 відвідувача онлайн
Новини Війна
4 637 40

Росіяни вербують на війну проти України студентів з Африки, - The Daily Beast

африка,арміярф

У Росії студентів з Африки вербують до ПВК "Вагнера",щоб відправити на війну проти України, а за відмову погрожують позбавити стипендій та підвищити вартість навчання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише The Daily Beast.

Так, офіційні особи університету намагалися переконати студентів прийняти пропозицію або від російської армії, або від ПВК "Вагнера" та поїхати на війну. За участь у бойових діях на боці Росії обіцяли від 3 до 5 тисяч доларів.

Водночас за відмову погрожують підвищенням оплати за навчання та позбавленням стипендій. Такі пропозиції лунають вже упродовж останніх трьох місяців.

"Троє чиновників, які зустрічали нас у нашому гуртожитку, намагалися переконати воювати за Росію. Вони сказали, що ми можемо недовго повоювати в Україні, заробити стільки грошей, а потім повернутися до Росії, щоби продовжити своє навчання. Вони кілька разів нагадували нам, що деякі африканці вже воюють в Україні та заробляють добрі гроші", - розповіли студенти.

До лав окупантів намагаються завербувати також співробітники ФСБ. Студенти поскаржилися, що до них часто підходили поліцейські або ж військові у парку.

"Куди б ми не пішли, люди намагаються переконати нас воювати в Україні. Тиск такий сильний", - наголосив студент з Сенегалу.

Співрозмовники The Daily Beast переконували, що не планують їхати на війну. Втім, зазначили, що їм відомо про інших студентів, які опинилися у фінансовій пастці та розглядають пропозиції загарбників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін доручив демобілізувати студентів "ДНР" та "ЛНР"

Автор: 

Африка (323) росія (68027) студенти (464) мобілізація (3231)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
в зиму? студентов из Африки? ))) уже смешно...
показати весь коментар
27.11.2022 10:36 Відповісти
+9
И негры на танках(с).
показати весь коментар
27.11.2022 10:36 Відповісти
+7
...так те є то, як його - а, хаймерси ж зігріють
показати весь коментар
27.11.2022 10:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Піпець повний...
показати весь коментар
27.11.2022 10:31 Відповісти
Думаю так - виходячи з останніх рухів: створення ще однієї ПВК (отой ара з бамбаса), тепер цих чортів на лапах збирають, перед тим мобікию зеки, коротше - йому треба якесь м"ясо, час, час йому потрібен, а от навіщо це питання....навіщо
показати весь коментар
27.11.2022 11:25 Відповісти
в зиму? студентов из Африки? ))) уже смешно...
показати весь коментар
27.11.2022 10:36 Відповісти
11-ые негритята ))
показати весь коментар
27.11.2022 10:53 Відповісти
А набирати підрозділи з "опущених" на зоні зеків змогли ж. На московії може бути будь-який маразм. У них вся країна і населення - суцільний маразм.
показати весь коментар
27.11.2022 11:21 Відповісти
Д. Быков, 2017.

В России больше нету сострадания.
Страдают те, чьи помыслы чисты.
А тут теперь не Швеция, не Дания,
а чисто предвоенная Германия,
а в ней - одни драконы и глисты.

Здесь, кажется, нарочно все устроено,
в ничем не разгоняемой ночи, -
чтоб не было ни рыцаря, ни воина,
ни святости, ни гения достойного,
а только палачи и стукачи....
показати весь коментар
27.11.2022 11:28 Відповісти
А чим тебе це смішить , що пику чорну на снігу видно буде , чи свято віриш що афроамериканці від мінусових температур падають як мухи ? ((
показати весь коментар
27.11.2022 11:44 Відповісти
і те і інше ...
і ще тому що якути-буряти закінчуються а масаї-зулуси-бушмени починаються
(а їх не може бути багато... і наші лисиці і собаки ...ну то таке)
показати весь коментар
27.11.2022 11:52 Відповісти
И негры на танках(с).
показати весь коментар
27.11.2022 10:36 Відповісти
так уже ))
https://ibb.co/b5yKw42
показати весь коментар
27.11.2022 10:52 Відповісти
а где бенс айо просто его друга и по цвету кожи уже отправили на концерт кобзона а он прогуливает
показати весь коментар
27.11.2022 10:37 Відповісти
27.11.2022 сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР (резервный)
https://t.me/generalsvr2/360
Воскресенье, 27.11.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 90138 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 25 ноября это 26917 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 2 декабря. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5621 убитыми и пропавшими безвести.
--------
*******:
90 138 + 26 917 + 5 621 = 122 676 безвозвратні рашисти (без ЛДНР)
рахуємо, що поранених - втричі більше, ніж загиблих
Тоді сумарно (без ЛДНР) - 122 676 + (122 676 * 3)= 490 704
--------
Була більше 7 тижнів назад інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз вже 25 000. Тоді ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*3) = 100 000
=====
Загалом тоді (з ЛДНР): 490 704 + 100 000 = 590 704
показати весь коментар
27.11.2022 10:38 Відповісти
Щоб компенсувати ці ПАТЕРЬ НЕТ:
1) відмінено 2 демобілізації по 130-140 тис.
2) добровільно мобілізовано 150-200 тис. +25-40 тис. бєлоСрускіх
3) така ж кількість сєпаров дирявих
4) +300 тис. чмобіков
показати весь коментар
27.11.2022 10:58 Відповісти
Замёрзнут же
показати весь коментар
27.11.2022 10:38 Відповісти
...так те є то, як його - а, хаймерси ж зігріють
показати весь коментар
27.11.2022 10:41 Відповісти
Хаймарсами по неграм - это оголтелый расизм , хуже русофобии! Весь Black Lives Matter взвоет
показати весь коментар
27.11.2022 10:48 Відповісти
Чергова стаття для Гаазького трибуналу !!!
показати весь коментар
27.11.2022 10:39 Відповісти
Ну Лумумбы знатные воины
показати весь коментар
27.11.2022 10:41 Відповісти
Будуть знати, як їхати на навчання до расистів кацапів.
показати весь коментар
27.11.2022 10:41 Відповісти
Все дуже просто: силові структури в Росії отримали команду: "Ищите "мясо"! Иначе "мясом" станете сами!" ФСБ та поліція почали "шерстить" студентів-африканців які "замарані" в криміналі (наркотики сутенерство контрабанда) І ставлять перед дилеммою: "Или иди ваевать или - тюрьма!" От і все
показати весь коментар
27.11.2022 10:41 Відповісти
ну толку с этих детей Африки их свои же забранить попытаются -негры из Наты ух
показати весь коментар
27.11.2022 10:44 Відповісти
"Толк" не в тому, які вони солдати! "Толк" в тому, що поліцаям терміново потрібно "виконать рознарядку" Це практика поліції усього світу (навіть у європейській чи американській) Коли треба показать народу свою значущість чи врятувать задницю, дається команда : "Піднять показники боротьби зі злочинністю!" І тоді "опера" піднімають оперативні розробки та агентурні справи і "кидають під танки" тих, хто їм уже не надто цікавий: інформаторів непродуктивних, бариг та сутенерів, що погано платять за "кришування", і тому подібне
показати весь коментар
27.11.2022 10:55 Відповісти
А шоо, "чмобікі" вже всьоо???
показати весь коментар
27.11.2022 10:44 Відповісти
БабИ ще нє наражалі!
показати весь коментар
27.11.2022 10:56 Відповісти
Кацапи з бурятами закінчились?.....
показати весь коментар
27.11.2022 10:54 Відповісти
А потім кацап питає ,:" мама, а хочеш , я тебе вухо негра привезу. Их тут сколько валяется, одни амереканци"
показати весь коментар
27.11.2022 10:58 Відповісти
Йухо чёрное маме)
показати весь коментар
27.11.2022 10:59 Відповісти
А воно не піндос, а афроСРУСКІЙ
показати весь коментар
27.11.2022 11:00 Відповісти
Бачив я цих "воЄнів" португальськомовних а Анголі (Катумбела, Лубанго)....
Чмирі чмирями. Тьху.
показати весь коментар
27.11.2022 10:58 Відповісти
голі негри на танках це наша фішка
показати весь коментар
27.11.2022 11:01 Відповісти
Давайте більше диких абізян для разнообразія добрив)
показати весь коментар
27.11.2022 11:02 Відповісти
А хвосты не будут мешать неграм воевать?
показати весь коментар
27.11.2022 11:14 Відповісти
....,,И чуден НЕГР в зимнюю погоду!!!"
( автора не помню .)
показати весь коментар
27.11.2022 11:48 Відповісти
Чуділо в негрів чудно,це правда)
показати весь коментар
27.11.2022 15:28 Відповісти
"Ах, в Африке реки вот такой ширины

А в Африке горы вот такой вышины!

Ах, крокодилы, бегемоты!

Ах, обезьяны, кашалоты!

Ах, и зеленый попугай!"
показати весь коментар
27.11.2022 12:29 Відповісти
Нормальный гламур, черное в в черном пакете.
показати весь коментар
27.11.2022 12:38 Відповісти
Це крах нациської ідеології "русского мира ".
показати весь коментар
27.11.2022 12:45 Відповісти
Старий анекдот про студента з Африки, який навчався в союзі.
-Ну яка та зима?
-Та що з травою та листям ще можна терпіти, а от коли сніг та мороз то повний піз..ц!
показати весь коментар
27.11.2022 13:34 Відповісти
а мы им зерно шлем...
показати весь коментар
27.11.2022 16:17 Відповісти
 
 