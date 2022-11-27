Енергоситуація на Львівщині покращилася. Одночасно користуватися світлом та водою можуть 50% споживачів, - ОВА
Енергетична ситуація на Львівщині дещо покращилася. Зараз одночасно користуватися електроенергією та водою можуть 50% споживачів Львівської області.
Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, перебоїв з постачанням тепла нема. Без електроенергії 718 населених пунктів області, 314 без живлення частково.
"Станом на цю годину є можливість подавати світло, воду та тепло у кожну домівку нашої області, але в енергосистемі України не вистачає потужності для цього. Це наслідок масованого ракетного удару, який ворог завдав по всій країні 23 листопада. Нагадаю, усі області живляться від однієї енергосистеми", - йдеться у повідомленні.
"Якщо довго нема світла, зарядити ґаджети, загрітися і випити чогось теплого можна у Пунктах Незламності, які розгорнули у всіх районах нашої області. Їхні адреси повідомляють органи місцевого самоврядування. Також оголошення з адресами вивішують у населених пунктах", - додає Козицький.
2. АЭС по сути есть паровая электростанция, внутри котел нагревает воду и пар (конечно вторым контуром через теплообменник) крутит крыльчатку генератора. Генератор (ротор в магнитном поле) производит десятки и сотни мегаватт электроэнергии, когда крыльчатка с большой силой паровой струи продавливает магнитное поле и генератор спокойно вращается на своих оборотах. Если повредить линии электропередач целиком, то генератору некуда отдавать электроэнергию, он просто волчок на подшипниках и его пар просто раскрутит на десятки тысяч оборотов и сломает. Если убрать пар и вообще воду, то сразу будет вопрос, а как охлаждать постоянно работающий реактор, ведь тепло надо отводить циркулирующей холодной водой, к тому же на это дело нужны насосы, которые обычно питаются от генератора в свою очередь. Собственно, так и делают, питают насосы от резервной дизельной электростанции и охлаждают реактор, а пар второго контура выкидывают в помойку, генератор стоит на месте. Альтернативный вариант - подключить к генератору кипятильник огромный на сотни мегаватт на толстенные пару метров шириной провода, который целую реку будет испарять за счет электричества. Такого у нас нету и мало где есть. Поэтому АЭС глушат, а АЭС не такая вещь, которую можно включить и выключить за 5 секунд, надо немного больше времени.
а по вашему выходит,что перегруз на какой то линии,привёл к отключению 40% генерации.
более того,не знаю о каком ампераже вы говорите,если учесть,что ток на высоковольтных линиях,ничтожно мал,и только трансформаторные подстанции преобразовывают высокое напряжение,идущее от АЭС,в низкое,но более мощное по току.
Тільки одне не зрозуміло, яким чином може впасти частота в мережі при зменшенні навантаження на АЕС внаслідок ракетних ударів?
Якщо це правда, то такі дії схожі на енергетичну диверсію проти українського народу