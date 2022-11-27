УКР
Енергоситуація на Львівщині покращилася. Одночасно користуватися світлом та водою можуть 50% споживачів, - ОВА

Енергетична ситуація на Львівщині дещо покращилася. Зараз одночасно користуватися електроенергією та водою можуть 50% споживачів Львівської області.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, перебоїв з постачанням тепла нема. Без електроенергії 718 населених пунктів області, 314 без живлення частково.

"Станом на цю годину є можливість подавати світло, воду та тепло у кожну домівку нашої області, але в енергосистемі України не вистачає потужності для цього. Це наслідок масованого ракетного удару, який ворог завдав по всій країні 23 листопада. Нагадаю, усі області живляться від однієї енергосистеми", - йдеться у повідомленні.

"Якщо довго нема світла, зарядити ґаджети, загрітися і випити чогось теплого можна у Пунктах Незламності, які розгорнули у всіх районах нашої області. Їхні адреси повідомляють органи місцевого самоврядування. Також оголошення з адресами вивішують у населених пунктах", - додає Козицький.

Також читайте: Енергопостачання Львівщини відновлено, але сьогодні запровадять всі типи аварійних та погодинних відключень, - ОВА

Автор: 

електроенергія (6371) Козицький Максим (127) Львівська область (2564)
+3
Так і запрошують кацапів вгатити ще раз...
показати весь коментар
27.11.2022 11:21 Відповісти
+2
на каждом ТП,будьто в селе или в городе,есть распределительный ящик с автоматами на определённую нагрузку. так вот сначала доолжны выключиться они,если нагрузка на улице превысила норму. при этом другая улица,висящая на другом автомате,будет со светом,и высоковольтную подстанцию,тоже никто не отключит,если вы воткнули лишний утюг в розетку.
а по вашему выходит,что перегруз на какой то линии,привёл к отключению 40% генерации.
более того,не знаю о каком ампераже вы говорите,если учесть,что ток на высоковольтных линиях,ничтожно мал,и только трансформаторные подстанции преобразовывают высокое напряжение,идущее от АЭС,в низкое,но более мощное по току.
показати весь коментар
27.11.2022 15:40 Відповісти
+1
23 листопада а 11 було теж. то відключень не було?
пародія -пункт незламності.. --ламай мєня..ламай мєня полностью..я хачу что б ти мєня ламал..
показати весь коментар
27.11.2022 11:18 Відповісти
Енергетична ситуація на Львівщині дещо покращилася---на суботу і неділю...прийде понеділок..і загудять з новими потужностями бензогенератори...а ті хто підключився до поліції..пожежної..колії....навіть не знають шо таке відключення
показати весь коментар
27.11.2022 11:22 Відповісти
может мне кто то внятно объяснить,каким образом и почему,все АЭС были отключены от системы,причём одномоментно!!!
показати весь коментар
27.11.2022 11:20 Відповісти
дивні діла твої ,господи..і шляхи АЕС електропостачання несповідані.
показати весь коментар
27.11.2022 11:27 Відповісти
ви це написали для чого,показати що вмієте писать?
показати весь коментар
27.11.2022 11:35 Відповісти
"Через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, внаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені. Наразі вони працюють у проєктному режимі, без генерації у вітчизняну енергосистему", -
показати весь коментар
27.11.2022 11:46 Відповісти
1. Питание города идет по 4 (6, 8, не важно) подстанциям. Максимальный ток каждой подстанции может быть 10000 ампер (для примера), если брать обычные стальные провода высоковольтные под сотню кВ и типичные трансформаторы. Половину вынесли ракетами, другая половина работает. Если включить электричество всем потребителям, то мгновенно все начнут стирать шмотки, еще делать многое, ток будет 25000 ампер и сработает защита, а если не сработает, то пойдет расплав всех соединений и проводов от перегрева. Чем больше подстанций починили, тем меньше ток будет на каждой и тем больше потребителей можно одновременно включить в сеть.
2. АЭС по сути есть паровая электростанция, внутри котел нагревает воду и пар (конечно вторым контуром через теплообменник) крутит крыльчатку генератора. Генератор (ротор в магнитном поле) производит десятки и сотни мегаватт электроэнергии, когда крыльчатка с большой силой паровой струи продавливает магнитное поле и генератор спокойно вращается на своих оборотах. Если повредить линии электропередач целиком, то генератору некуда отдавать электроэнергию, он просто волчок на подшипниках и его пар просто раскрутит на десятки тысяч оборотов и сломает. Если убрать пар и вообще воду, то сразу будет вопрос, а как охлаждать постоянно работающий реактор, ведь тепло надо отводить циркулирующей холодной водой, к тому же на это дело нужны насосы, которые обычно питаются от генератора в свою очередь. Собственно, так и делают, питают насосы от резервной дизельной электростанции и охлаждают реактор, а пар второго контура выкидывают в помойку, генератор стоит на месте. Альтернативный вариант - подключить к генератору кипятильник огромный на сотни мегаватт на толстенные пару метров шириной провода, который целую реку будет испарять за счет электричества. Такого у нас нету и мало где есть. Поэтому АЭС глушат, а АЭС не такая вещь, которую можно включить и выключить за 5 секунд, надо немного больше времени.
показати весь коментар
27.11.2022 11:53 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2022 15:40 Відповісти
Гарно розписали процес роботи АЕС.
Тільки одне не зрозуміло, яким чином може впасти частота в мережі при зменшенні навантаження на АЕС внаслідок ракетних ударів?
показати весь коментар
27.11.2022 16:27 Відповісти
Так і запрошують кацапів вгатити ще раз...
показати весь коментар
27.11.2022 11:21 Відповісти
Розмовляв зі знайомим з Бурштина - Їхня ТЕС яку захопив бандит ахметов працює і всі 100% електроенергії як і раніше йде на експорт тому що цей бандит від'єднав її від енергосистеми України а ви українці сидіть без світла тому що його бракує зараз після нападу *****!!!
показати весь коментар
27.11.2022 14:11 Відповісти
Раніше Бурштинська ТЕС забезпечувала електроенергією західні області України.
Якщо це правда, то такі дії схожі на енергетичну диверсію проти українського народу
показати весь коментар
27.11.2022 16:32 Відповісти
До речі, таке вже практикувалося в Україні, коли одномоментно 15 енергоблоків відключили і відправили на ремонт
показати весь коментар
27.11.2022 16:36 Відповісти
 
 