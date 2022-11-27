Енергоситуація на Львівщині покращилася. Одночасно користуватися світлом та водою можуть 50% споживачів, - ОВА

Енергетична ситуація на Львівщині дещо покращилася. Зараз одночасно користуватися електроенергією та водою можуть 50% споживачів Львівської області.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, перебоїв з постачанням тепла нема. Без електроенергії 718 населених пунктів області, 314 без живлення частково.

"Станом на цю годину є можливість подавати світло, воду та тепло у кожну домівку нашої області, але в енергосистемі України не вистачає потужності для цього. Це наслідок масованого ракетного удару, який ворог завдав по всій країні 23 листопада. Нагадаю, усі області живляться від однієї енергосистеми", - йдеться у повідомленні.

"Якщо довго нема світла, зарядити ґаджети, загрітися і випити чогось теплого можна у Пунктах Незламності, які розгорнули у всіх районах нашої області. Їхні адреси повідомляють органи місцевого самоврядування. Також оголошення з адресами вивішують у населених пунктах", - додає Козицький.

