Станом на 11:00 27 листопада виробники електроенергії покривають майже 80% потреб споживання, - "Укренерго"

В КМВА оновили інформацію і повідомили, що у Києві збільшилося навантаження на енергосистему, тому діють відключення електроенергії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

​​В "Укренерго" повідомляють, що станом на 11:00 виробники електроенергії покривають майже 80% потреб споживання, яке поступово зростає через похолодання.

З цих 80% критична інфраструктура споживає лише близько 10%, решта електроенергії використовується для електропостачання споживачів. За таких умов оператори систем розподілу (обленерго) мають всі можливості рівномірно чергувати обмеження споживачів.

"Режим обмеження споживання продовжує діяти через дефіцит потужності, який наразі складає близько 20%. Звертаємо увагу, що "Укренерго" доводить до обленерго ліміти споживання по кожній області, перевищувати який не можна. Обленерго самостійно визначає види відключень - аварійні чи планові - і безпосередньо їх застосовує", - йдеться у повідомленні.

