3 466 12

Станом на 11:00 27 листопада виробники електроенергії покривають майже 80% потреб споживання, - "Укренерго"

світло

В КМВА оновили інформацію і повідомили, що у Києві збільшилося навантаження на енергосистему, тому діють відключення електроенергії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

​​В "Укренерго" повідомляють, що станом на 11:00 виробники електроенергії покривають майже 80% потреб споживання, яке поступово зростає через похолодання.

З цих 80% критична інфраструктура споживає лише близько 10%, решта електроенергії використовується для електропостачання споживачів. За таких умов оператори систем розподілу (обленерго) мають всі можливості рівномірно чергувати обмеження споживачів.

"Режим обмеження споживання продовжує діяти через дефіцит потужності, який наразі складає близько 20%. Звертаємо увагу, що "Укренерго" доводить до обленерго ліміти споживання по кожній області, перевищувати який не можна. Обленерго самостійно визначає види відключень - аварійні чи планові - і безпосередньо їх застосовує", - йдеться у повідомленні.

+8
показати весь коментар
27.11.2022 11:40 Відповісти
+5

У мене голова вже крутиться---Гарантую разів 10 будуть ще писати про відключення і підключення---то вистачає --то дифіцит електроенергії
показати весь коментар
27.11.2022 11:30 Відповісти
+5
Тобто блекаут повинен бути 20% (~5 години на добу)
А у нас 80% - 19 годинна добу.
Може в консерваторії щось треба підправити?
показати весь коментар
27.11.2022 12:30 Відповісти
У мене голова вже крутиться---Гарантую разів 10 будуть ще писати про відключення і підключення---то вистачає --то дифіцит електроенергії
показати весь коментар
27.11.2022 11:30 Відповісти
нарІд треба держать у тонусі.
показати весь коментар
27.11.2022 11:38 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2022 11:40 Відповісти
ЯКА БРЕХНЯ ! ЗЕЛЕНА ВЛАДА І ТУТ БРЕШЕ !
показати весь коментар
27.11.2022 11:53 Відповісти
Тобто блекаут повинен бути 20% (~5 години на добу)
А у нас 80% - 19 годинна добу.
Може в консерваторії щось треба підправити?
показати весь коментар
27.11.2022 12:30 Відповісти
брехня ! Одеська північні райони, знов більше доби без світла і води ...
показати весь коментар
27.11.2022 12:47 Відповісти
КМВА й Укренерго, ви якось домовляйтесь перед тим, як брехати, а то якась неувязочка відбувається.
показати весь коментар
27.11.2022 15:28 Відповісти
Брешуть брешуть брешуть і брешуть ЗЕмерзотники! В мене 5 км від львова позавчора світло було 6 годин вчора 6 годин сьогодні 7 годин - решта брехня брехня і брехня!!!
показати весь коментар
27.11.2022 18:57 Відповісти
аналогічно !!! село приблизно 25 км від Льова на південний схід, пригород Бібрки !!!
показати весь коментар
28.11.2022 05:52 Відповісти
БРехня!!!!У нас 2 часа есть 4 нет за счастье!!!!!А так по 9-12 часов нет!!!Какой 80 процентов норм?Понятно что проблемы,но зачем это победобесее???
показати весь коментар
27.11.2022 20:38 Відповісти
И ещё,злые языки в тиктоке кажуть....Поднимут тариф появиться!!!!!
показати весь коментар
27.11.2022 20:40 Відповісти
Звичайно. Навіщо продавати на внутрішній ринок, якщо на експорт у 5-10 разів дорожче виходить?
Можна ще пригадати як раніше накручували ціну електроенергії одномоментно заглушивши і відправивши на ремонт 15 атомних енергоблоків у пік сезону споживання.
показати весь коментар
27.11.2022 21:04 Відповісти
 
 