Минулої доби морпіхи знищили понад 30 окупантів та 2 БПЛА, - ВМС. ІНФОГРАФІКА

знищення

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування морської піхоти ВМС ЗСУ

"Минулої доби, 26 листопада, морські піхотинці знищили 17 окупантів та 2 БПЛА. Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили 16 російських військових. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні. 

У Командуванні морської піхоти зазначили, що в період з 19.11.2022 по 25.11.2022 морські піхотинці знищили: особового складу – 88 окупантів, танків – 4, БМП - 3, ББМ – 1, САУ – 6, причепної артилерії – 1, ЗРК – 1, мінометів – 2, АТТ – 10, БПЛА – 4, а також 4 сховища з боєприпасами.

дай Бог выполнить план в 100 тысяч лишенных на территории Украины жизней кацапов... желательно, к 30 ноября... Черчилль порадуется...
27.11.2022 11:51 Відповісти
Дякуємо нашим воїнам.
Кожен день,крок за кроком,ви наближаєте
нашу перемогу над ворогом.
Ми всі чекаємо і допомагаємо армії.
27.11.2022 18:00 Відповісти
 
 