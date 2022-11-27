Минулої доби морпіхи знищили понад 30 окупантів та 2 БПЛА, - ВМС. ІНФОГРАФІКА

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування морської піхоти ВМС ЗСУ

"Минулої доби, 26 листопада, морські піхотинці знищили 17 окупантів та 2 БПЛА. Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили 16 російських військових. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

У Командуванні морської піхоти зазначили, що в період з 19.11.2022 по 25.11.2022 морські піхотинці знищили: особового складу – 88 окупантів, танків – 4, БМП - 3, ББМ – 1, САУ – 6, причепної артилерії – 1, ЗРК – 1, мінометів – 2, АТТ – 10, БПЛА – 4, а також 4 сховища з боєприпасами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 87 310 осіб, 2 905 танків, 1 897 артсистем, 5 856 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА