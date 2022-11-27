РФ випустила по Україні вже понад 4 тис. ракет різних типів, - Повітряні сили
Російські загарбники випустили по Україні вже понад 4 тисячі ракет всіх типів.
Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.
"Понад 4 тисячі уже випущено. Йдеться про ракети всіх типів. Зрозуміло, що тут не рахуються С-300, РСЗВ, авіаційні ракети, які по нас запускають, як Х-59, Х-58. Йдеться про тисячі, зрозуміло, що ми на них витратили багато боєкомплекту", - сказав він.
Были бы у НАТО яйца - один мощный удар по нефтегазовым промыслам
и кремль сразу сел бы на жопу, скуля на весь мир.