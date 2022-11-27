УКР
РФ випустила по Україні вже понад 4 тис. ракет різних типів, - Повітряні сили

ракети

Російські загарбники випустили по Україні вже понад 4 тисячі ракет всіх типів.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Понад 4 тисячі уже випущено. Йдеться про ракети всіх типів. Зрозуміло, що тут не рахуються С-300, РСЗВ, авіаційні ракети, які по нас запускають, як Х-59, Х-58. Йдеться про тисячі, зрозуміло, що ми на них витратили багато боєкомплекту", - сказав він.

Читайте: Окупанти атакують ракетами Кривий Ріг, - Вілкул

Автор: 

крилаті ракети (1096) обстріл (31050) ракети (4184) росія (68027) Повітряні сили (3042) Ігнат Юрій (828)
з понеділка чекати нову атаку ракет?
27.11.2022 11:44 Відповісти
ранувато..7 -10 днів було...але цих підарасів хер поймеш
27.11.2022 11:47 Відповісти
ясно... но почему до сих пор не уничтожаются свинопасные экипажи самолетов, кораблей, ракетных комплексов? почему они спокойно живут на расии и чувствуют себя спокойно? для кацапов жизнь должна превратиться в сплошной ежесекундный кошмар! или булданов с рукойводителем ССО все еще прорабатывают ссынарии развития?
27.11.2022 11:49 Відповісти
Носії знищуйте. Як? Це нікго не цікавить - просто знищуйте. ДРГ, дрони, ракети. Але робіть щось, а не закликайте оюдей водоє та їжею запасатися. Знов всіх привчаєте до ролі жертви?
27.11.2022 11:55 Відповісти
Оце мене найбільше вкурвлює. Нічого не робиться для ліквідації першопричини взагалі, людям просто пропонують " якось виживати", зелена " влада" або відхрестилася, або свідомо саботує захист енергетичного тилу. Не вірю, що геть немає варіантів з цим ракетним терором.
27.11.2022 14:28 Відповісти
Ото мені від того легше від констатації цього факту, а скільки ми ввалили по рашці, хоча б шматків асфальтобетону, слабо сказати, язик в жопу засунули, констататори хєрові
27.11.2022 12:19 Відповісти
Больше дронов-камикадзе. По аэродромам и складам.
Были бы у НАТО яйца - один мощный удар по нефтегазовым промыслам
и кремль сразу сел бы на жопу, скуля на весь мир.
27.11.2022 12:19 Відповісти
 
 