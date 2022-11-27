Минулої доби російські загарбники вбили 7 цивільних, ще 19 – дістали поранення, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Внаслідок російської збройної агресії за минулу добу, 26 листопада, в Україні загинули 7 цивільних громадян, 19 – зазнали поранення.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, посилаючись на дані обласних військових адміністрацій, інформує Цензор.НЕТ.

"Через російську агресію минулої доби виявлено 10 поранених у Дніпропетровській області, 5 загиблих і 4 поранених у Донецькій області, 1 загиблий (на міні) і 3 поранених у Харківській області, 1 загиблий і 2 поранених у Херсонській області", - йдеться в повідомленні.

