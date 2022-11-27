УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8155 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 134 45

Росія поки що не критично ослаблена війною, - міністр оборони Естонії Певкур

техніка

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур не вважає, що Росія критично ослаблена після дев’яти місяців війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми маємо бути чесними та ясними: російський флот і авіація більш-менш такі ж великі, як і до війни", - сказав він.

За словами Певкура, незважаючи на те, що російські сухопутні війська втратили значну силу, вони "рано чи пізно" матимуть ту чисельність, яку мали до початку наступу 24 лютого або навіть більшу.

Росія також вчитиметься на своєму військовому досвіді в Україні, стверджує він: "У нас немає підстав вважати, що загроза з боку Росії якимось чином зменшилася або що загроза НАТО зменшилася".

Читайте: Естонія продовжить тренувальні програми для ЗСУ, - Резніков

Автор: 

росія (68027) Естонія (1739)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Чтоб рашку ослабить войной (именно войной) нужно заходить на их территорию и уничтожать военные производства. А этого никто делать не будет... Конечно кроме диверсионных групп, а это очень локальные воздействия. Поэтому больше надежда на санкции....
показати весь коментар
27.11.2022 14:00 Відповісти
+9
На жаль.
показати весь коментар
27.11.2022 13:56 Відповісти
+5
60, мені здається. Польща наполягала на 30))

Головне щоб ввели, та усі погодились у принципі. Якщо це запрацює, то можна потім поступово зменшувати...як анаконда
показати весь коментар
27.11.2022 14:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На жаль.
показати весь коментар
27.11.2022 13:56 Відповісти
Чтоб рашку ослабить войной (именно войной) нужно заходить на их территорию и уничтожать военные производства. А этого никто делать не будет... Конечно кроме диверсионных групп, а это очень локальные воздействия. Поэтому больше надежда на санкции....
показати весь коментар
27.11.2022 14:00 Відповісти
какие санкции если индия, китай, арабы и даже турция с ними прекрасно торгуют?
показати весь коментар
27.11.2022 15:35 Відповісти
Як би була критично- орки давно б зупинились
показати весь коментар
27.11.2022 14:04 Відповісти
вони й зупинились ще в квітні
показати весь коментар
27.11.2022 14:22 Відповісти
Згодна,що фронт стабiлiзувався, якщо ви про це пишете.... Але Путiн далi мобiлiзовуе . Читала ,скiльки в них одиниць технiки на зберiганнi.. навiть, якщо половину вкрали чи в не робочому станi,всеодно дуже багато. Менi наших солдат й народу шкода.
показати весь коментар
27.11.2022 14:27 Відповісти
Дуже багато, особливо ******** техніки. Так багато, що скоро Т34 будуть з постаментів знімати. Та й відновлювати чим??? Не треба ля ля. Літаки бояться літати , а кораблі ходити та й ракет далеко не безмежна кількість. Все буде Україна раніше, ніж хтось тут думає.
показати весь коментар
27.11.2022 16:36 Відповісти
Жіночка, йдіть жарити каклети, стабілізувана ви наша.
показати весь коментар
27.11.2022 19:40 Відповісти
Йдiть ви за росiйським кораблем...
показати весь коментар
28.11.2022 10:08 Відповісти
це до вас, бо в кацапів бєгство єто "стабілізація"
показати весь коментар
28.11.2022 12:16 Відповісти
Вам повторити знову, куди йти?
показати весь коментар
28.11.2022 12:32 Відповісти
сама собі повтори, лаптерогє
показати весь коментар
28.11.2022 12:39 Відповісти
Бачу ,не доходить.
показати весь коментар
28.11.2022 12:41 Відповісти
в тебе глаз нема, одноклітинне лаптєрогє
показати весь коментар
28.11.2022 12:42 Відповісти
"Мужик".... З жiнками воюе в Iнтернетi. Ше раз кажу-ПНХ.
показати весь коментар
28.11.2022 12:44 Відповісти
Дубль два для альтернативно одарённых лаптей: Тебе командармы лаптерогие сказали что фронт в Херсоне "стабилизировался"?
показати весь коментар
28.11.2022 12:46 Відповісти
Ты серьёозно кого-то там "женсщеной" считаешь? А как насчёт самки козла?
показати весь коментар
28.11.2022 12:47 Відповісти
З жiнками воюе
==
С тобой, кацапская коза, никто не воюет, тебя гоняют сцаными тряпками паприколу.
показати весь коментар
28.11.2022 12:55 Відповісти
Тебе командармы лаптерогие сказали что фронт в Херсоне "стабилизировался"?
показати весь коментар
28.11.2022 12:44 Відповісти
Дурник,ти не бачиш мого IP? Але скажу точно,що нiк нейм вiдповiдае дiйсностi... Дурник. Може ,що хочеш писати, але запам'ятай- ПНХ.
показати весь коментар
28.11.2022 12:50 Відповісти
"Скажу точно"? А судьи кто? Вы пациент, который выплёвывает прописанные таблетки.
показати весь коментар
28.11.2022 12:53 Відповісти
ну значит они могу воевать практически бесконечно,бабок море,ресурсов тоже,мяса тупого которое за пуцина готово идти и подыхать кучу,советских консерв тоже еще есть много,флот есть,авиация есть... интересно есть еще люди которые верят арестовичу который каждый день вещает что вот вот,и кацапы уже не будут иметь ничего и скоро победа?
показати весь коментар
27.11.2022 14:05 Відповісти
Есть, например моя сестра, она кстати волнтер. Он по ее словам - вдохновляет и не дает унывать.
показати весь коментар
27.11.2022 14:11 Відповісти
Ну вдохновление это конечно же хорошо,но мне к примеру не очень приятно смотреть человека у которого 80% из того что он говорит не соотвтествует действительности
показати весь коментар
27.11.2022 14:15 Відповісти
Арестовичу верят 73 % клоунов- зебилов!
показати весь коментар
27.11.2022 14:21 Відповісти
не сміши про ваевать бєсканєчна. і бабок там уже не є море. а після запрацювання нафтового ембарго їх стане ще менше. і танків у них з 15 000 на зберіганні годних буде тільки близько 20%. та і то то вже будуть не ті танки, які були в них на 24.02.22. до того ж знімати їх з консервації і готувати всі потрібно як мінімум кілька років. було би там все хорошо, то кацапи зараз би не скиглили би про переговори, а перли і далі би в Україну. Захід уже прийняв стратегічне рішення стосовно каців. і звучить воно коротко і ясно так - русні *****. коли каци будуть знімати з консервації свої танки вплоть до Т-55. то Україні з часом будуть поставлені Абрамси і Леопарди. не скоро правда, але будуть. Кілька сотень Абрамсів уже теж зняли з консервації, готують.
показати весь коментар
28.11.2022 00:16 Відповісти
Да и это правда, оружие давать не хотят ( хотя есть валом и не ясно почему ), санкции вводить не хотят ну тут хотябы ясно бабосы. По поводу эмбарго 5 декабря это фейк господа, потому что куча лазеек и самое смешное хотят ввести ограничения на цену нефти и это.... 70 баксов !!!! а какая цена нефти заложена в бюджете кацапии на 2023 ? угадйте с двух раз ! да именно 70 баксов и это 8 триллионов рублей !
показати весь коментар
27.11.2022 14:09 Відповісти
60, мені здається. Польща наполягала на 30))

Головне щоб ввели, та усі погодились у принципі. Якщо це запрацює, то можна потім поступово зменшувати...як анаконда
показати весь коментар
27.11.2022 14:43 Відповісти
Авжеж поки будуть купувати газ-нафту постачати потрібні комплектуючі то війна може затягнутися надовго
показати весь коментар
27.11.2022 14:09 Відповісти
"рано чи пізно" це 15 років як для навчання бойового льотчика.
показати весь коментар
27.11.2022 14:20 Відповісти
Тобто, ********* має чудову нагоду випробувати на країнах Балтії твердження про безмежну міць НАТО.
показати весь коментар
27.11.2022 14:23 Відповісти
Нафта, газ й інші поклади, дуже швидко роблять світовому бізнесу амнезію на злочини рашки. На те й розрахунок.
показати весь коментар
27.11.2022 15:32 Відповісти
Как изменится - так и изменится. Нет никакого влияния Человека на климат. Климатна Земле постоянно меняется - то теплеет,то холодает. Полный цикл таких изменений 26тыс лет (13 потепление + 13 холодание) . Цикл зависит от колебаний оси вращения Земли относительно Солнца. Влияние парниковых газов, особенно СО2 = политическая спекуляция и гигантская финансовая афера.
показати весь коментар
27.11.2022 16:06 Відповісти
Ага! Мамонты ещё раз замерзнут
показати весь коментар
27.11.2022 16:37 Відповісти
Подобный бред обычно несут люди не знающие причин смен времен года
показати весь коментар
27.11.2022 16:52 Відповісти
А дальше повторяется сценарий Первой мировой. Царь её начал, но упёрся рогом в линию фронта. Недовольная свита/верхи его свергла будучи уверенной, что сможет без царя выиграть войну. Но затем верхи пересрались между собой. В результате всё кончилось распадом империи (Брестский мир)
показати весь коментар
27.11.2022 16:02 Відповісти
скільки ракет ще знаходиться в запасі у РФ (інфографіка) https://focus.ua/uk/*******-novosti/538535-hvatit-na-1884-dnya-analitiki-vyyasnili-skolko-raket-eshche-nahoditsya-v-zapase-u-rf-infografika
показати весь коментар
27.11.2022 14:37 Відповісти
Ну,і?У негрів теж великий арсенал в штанах,одначе он вони,дохлі лежать у ямі...
показати весь коментар
27.11.2022 14:42 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2022 15:18 Відповісти
Всьому свій час. Деякі речі зараз здаються неможливими, як то наприклад ЗСУ на червоній площі...
показати весь коментар
27.11.2022 15:22 Відповісти
он хочет сказать, что мы в тупике?
показати весь коментар
27.11.2022 15:38 Відповісти
 
 