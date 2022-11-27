Росія поки що не критично ослаблена війною, - міністр оборони Естонії Певкур

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур не вважає, що Росія критично ослаблена після дев’яти місяців війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми маємо бути чесними та ясними: російський флот і авіація більш-менш такі ж великі, як і до війни", - сказав він.

За словами Певкура, незважаючи на те, що російські сухопутні війська втратили значну силу, вони "рано чи пізно" матимуть ту чисельність, яку мали до початку наступу 24 лютого або навіть більшу.

Росія також вчитиметься на своєму військовому досвіді в Україні, стверджує він: "У нас немає підстав вважати, що загроза з боку Росії якимось чином зменшилася або що загроза НАТО зменшилася".

