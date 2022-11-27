УКР
Прикордонники затримали трьох чоловіків призовного віку разом з перевізником у Закарпатській області

ухилянти

На кордоні з Румунією затримали трьох чоловіків призовного віку разом з перевізником.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Опель Мовано", водій якого перевозив двох мешканців Львівщини та одного закарпатця, прикордонники зупинили на околиці села Великий Бичків. Усі четверо помітно нервували та не змогли надати чіткої відповіді щодо мети перебування у контрольованому прикордонному районі", - йдеться в повідомленні.

Під час подальших фільтраційних заходів, оперативники загону з’ясували, що водій, за грошову винагороду у розмірі 1400 доларів США з кожного свого "клієнта", повинен був доставити їх у прикордоння, безпосередньо до місця незаконного перетину кордону. 

Наразі проводяться слідчі дії до встановлення всіх причетних до організації незаконного перетину кордону осіб.

+13
Зате батальйон "Монако" безперешкодно перетнув кордон
27.11.2022 14:12 Відповісти
+8
Ситуація - щойно вигадав, всі паралелі з реальними людьми випадкові:
Хлопець 23 роки, неодружений, дітей нема, нерухомості нема, майна майже нема, не служив, працює програмістом, знає англійську, з родичів одна мати, яка давно виїхала до Польщі.
Що йому тут ловити? Йти помирати? За що? За зебіло-арахамію?
Все життя попереду, ще 99% може інтегруватися в західне суспільство та облаштувати собі безхмарне майбутнє.
Але тутешнім кровожерливим писакам таки потрібна його кров, він, мовляв, боягуз, кнур та кріса.
27.11.2022 15:46 Відповісти
+6
А що їм інкримінують? Вони кордон не перетинали, а знаходились на околиці села Великий Бичків. Хіба тут є склад злочину? Чи прикордонники тупо почали бикувати, бо з ними не поділились?
27.11.2022 14:49 Відповісти
блин.. так позориться перед людьми..... пол ещё поменяйте и юбки наденьте, умельцы жЫть...
27.11.2022 14:10 Відповісти
Блин не понимаю таких бегунков ((( Блин боишься идти в бой помогай во 2 линии в третьей . Всем есть возможность сделать по максиму для ПЕРЕМОГИ. Нет *** платят бегут топятся в речках Ни характера ни достоинства НИ ХЕРА
27.11.2022 14:42 Відповісти
Як же задовбали такі писаки, як ти. А якщо людину тут нічого не тримає? Нема за що воювати. І роботи немає, гроші закінчуються?
Та коли кацапи ракетами повністю розвалять нашу енергосистему, то побіжать десятки, а то і сотні тисяч. А ти мабудь в теплі з генератором і гроші на життя є?
27.11.2022 16:03 Відповісти
Такие зрадофилы и трусы как ТЫ хуже всего Находят десятки тысяч долларов что бы заплатить контрабантистам за пересечение границы ))) Если ничего не держит пусть отрекаются от гражданства отваливают и не возвращаются А Я на Бахмутском служу и знаю за что воюю
показати весь коментар
То є смисл тримати мільйони чоловіків закритими в країні без роботи, грошей і світла? Щось ти не відповів. Від громадянства під час війни відмовитись не можна
показати весь коментар
Та нє. Чого тримати! Їдьте всі! Заробітчани, футбальори, артісти, аноністи! Нехай Залужний з тими, у кого нема грошей на хабар, свої кишки по окопах розмотують. Давай, свалівай. Краще ж з якоїсь країни спостерігати, як тут справи. ***** та Україна, її ж на хліб не намажеш, правда, шлункоголовий!?
показати весь коментар
Воно *** живе якимось совковими поняттями часів Другої світової, коли в совка був нев'******* тил за Уралом з купою гідроелектростанцій та заводів, до яких не долітали фошиздскі бомбери і пів-країни з-під палки батрачило на тих заводах, навіть не помірковуючи, що світ великий та завжди в ньому можна знайти мирне місце для життя і працювати не за миску баланди на добу, бо народилися рабами й померли ними.
Зараз ситуація діаметрально протилежна - енергетиці майже кабзда, жодного військового заводу в країні не працює, роботи немає, незабаром не буде і світла, і їжі і тепла, зате люди знають свої конституційні права і ********* від того, що в 21-му сторіччі вся країна має сидіти під замком з забаганки одного гундосого ухилянта.
27.11.2022 16:27 Відповісти
Маладєц. Отримай 3 рубліка за висєр.
показати весь коментар
Та ні,задовбали такі рахіти як ти.
показати весь коментар
В чем позор?
В том, что хочешь воевать - плати взятку, не хочешь воевать - тоже плати взятку, а в тылу ни работы, ни света, нихуя?
То вы ******* айтишникам - сиди работай, плати налоги, теперь уже и айтишники нихуя работать не состоянии.
27.11.2022 15:24 Відповісти
На Западной своим нормальной работы не хватает.
А переселенцам-так хоть сдыхай.
27.11.2022 15:41 Відповісти
А переселенцев там сразу сдают в военкомат, типа он им найдет работу.
показати весь коментар
Єхай на расєю, там выбор побогаче.
показати весь коментар
..а вы попробуйте тупо никомУ не платить взятку - и на сбережённое бабло, даже без работы (многие в сложной ситуации), проживёте (очевидно, возможно, без понтов) до лучших времён, а они обязательно настанут..
нам в тылу на порядок легче, чем бойцам Сил Обороны
27.11.2022 16:13 Відповісти
И ***** такие приколы?
Ради чего я должен сидеть в темноте и холоде, морозить детей и заниматься пинанием **** в перемешку с алкоголизмом от нечего делать, когда мог бы сидеть в благополучной стране, работать, заводить бабки через украинский банк, платить налоги, донатить на армию?
И не потреблять электричество в редкие периоды его наличия.
Кому от этого легче, что я тут сижу под замком, а скоро буду сидеть под замком как в 19-м веке? Тем, кто на фронте? Или энергетикам? Или кому?
показати весь коментар
27.11.2022 16:33 Відповісти
..навряд чи Ви, з таким підходом, станете "заводить бабки через украинский банк, платить налоги, донатить на армию"
- та то Ваша справа..
особисто, відпускав би увесь баласт з України.. аби тільки він потім не ганьбив усих Українців своїми запросами та претензіями до приймаючої сторони.. чи ще що гірше..
27.11.2022 16:50 Відповісти
Я можу працювати через Payoneer, і взагалі нікому нічого не платити. Але, якщо я вже заговорив про податки, Вам не здається, що це питання мене хоч якось турбує.
Грубо кажучи, мені б більше сподобалося заробити $10к, та віддати 500, чим не заробити *****, бо нема ані світла, ані інтернета, і віддати 0.
показати весь коментар
Згоден, щодо воювати,- плати хабар.
У 2015, коли тільки ця херня починалась, прєісполнівшісь ратного духу попер у міськвійськкомат. На прохідній мене зустрів черговий у званні аж цілого капітана, спитав хто я і що я. Я побачив у нього емблеми артилериста і мені трохи легше на душі стало,- свій, брат- артилерист, подумав,- легше буде пояснити, що вмію і знаю. А я, в свій час, звільнився з лав ЗС СРСР е з посади цілого командира батареї звукової розвідки. Тобто, я був готовий офіцер артилерійської розвідки, про дефіцит яких волало наше ТБ і просило прийти на захист Батьківщини. До речі, артилеристів-розвідників готувало в колишньому СРСР тільки Ленінградське вище військове командне артилерійське училище простіше ЛАУ, тепер Михайлівський артилерійський університет, який я не закінчував, а як став артилерійським розвідником інша історія, до речі за роки служби в доблесних рядах ЗС СРСР вивчив не один артилерійський розвідувальний комплекс, як то: АРК (теперішній удосконалений варіант "Зоопарк", СНАР-1, СНАР-2) та інш. Вислухавши мене, черговий почав жувати соплі і розповідати мені, що я буду претендувати на офіцерську посаду, а це проблема🤔 Я подумав, а що мені, в піхоту йти, кулеметником, хоча в піхоту би пішов, але снайпером і не менше, тому, що в молоді роки зумів настріляти з пістолета на твердий 1-й розряд, ледь не дотягнув до КМС, але не особливо і напружувався 😁 Одним словом, сказав мені черговий, що чекайте вас визвуть, якщо буде потреба. Вийшов я з військкомату і подумав, якщо я не потрібний мистецтву, то і нахєр мені мистецтво всралось. Отак я і не попав в АТО... і кому від того гірше мені, чи ЗСУ. Пізніше знайомі підказали,- йти до командира частини, поговори і тебе візьмуть на контракт, але ціна питання мінімум 500 негривень. Тобто за те, що я маю голову під кулі підставляти, я маю ще й платити🧐 Та пішли ви нахєр, разом зі своєю армією і АТО вирішив я, а ****** не трісне від таких запитів, доведеться мені йти по житті в модельних туфлях, а бажаючі заробити на мені най ******** в кирзових чоботях, що я з успіхом і роблю, а на цей час, вже й мій поїзд пішов,- вдало перетнув межу призовного віку... і ні про що не жалію.
27.11.2022 16:53 Відповісти
Зате батальйон "Монако" безперешкодно перетнув кордон
27.11.2022 14:12 Відповісти
это типа оправдание того что вот такие вот кнуры бегут как крисы с Украины?
показати весь коментар
Да оправдание. Монако вернется, и будет дальше царювать, а "кнуру" помирать ни за *** собачий?
показати весь коментар
Ти не "пупочний войлок"а "*** собачий".
показати весь коментар
100% на границе есть пограничники которые тоже наживаются на этом,просто так границу не перейдешь,значит кто то в доле
показати весь коментар
Але ти здогадливий, прям усьо-усьо наскрізь бачиш 🤔🧐😁
До речі, щоб поступити в Академію прикордонної служби в.Хмельницький розмір хабаря становив в межах від 6 до 12 тисяч негривень 😁 У всякому разі така такса була до війни. Ще так раз потрібно було дати, щоб по закінченні попасти служити на прикордонний перехід типу Порубне, Мостиська, Рава-Руська, Ягодин. За кожну сесію також доводилось курсантам кашляти та так, що аж легені вихаркували😝 От і думай, як новоспеченому лейтенанту приходиться відбивати потрачені батьками бабки на навчання чергового потенційного бовдура-прикордонника з амбіціями арабського шейха 😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
******, прямо Капитан Очевидность
показати весь коментар
Якщо війна триватиме, то роботи ставатиме все менше, життя гірше і багато хто хоче поїхати до сім'ї і т.д., і бажаючих ставатиме все більше. Не всі ж ******* Україну і вважають її Батьківщиною, багатьом какая разніца. Вони ж казали, якщо выберем Зе и станет хуже, то мы уедем отсюдава) але з останнім виникли проблеми, чогось вони не передбачили схоже, або багато чого.
показати весь коментар
Сделать закон по которому незаконный переход границы в военное время-сразу 5 лет тюрьмы с отработкой рытьем траншей
показати весь коментар
показати весь коментар
согласен, только ВСЕМ гражданам, а не только мужчинам.
показати весь коментар
Дебил, с отработкой чего?
И в тюрьме не работают, кстати, это не ИТК.
показати весь коментар
Неужели а при остальных президентах все менты и чиновники стали инвалидами заслуженно?
показати весь коментар
А хіба не Зеленський має віповідати (окрім своїх безумовних гріхів)за всі гріхи усіх попередніх президентів?
Ги...
показати весь коментар
Ну а нащо чекати три роки , без світла та у холоді, коли можна попасти до Європи вже зараз .
показати весь коментар
Хай би їхали працювали підписали би умову що при першій потребі вони повині прибути із за кордону і бути завжди на звязку при порушені умови карати по всій строгості
показати весь коментар
А що їм інкримінують? Вони кордон не перетинали, а знаходились на околиці села Великий Бичків. Хіба тут є склад злочину? Чи прикордонники тупо почали бикувати, бо з ними не поділились?
показати весь коментар
Таки да, таблички ділення ніхто не відміняв 🤔🧐😁
показати весь коментар
Чоловікам переселенцям 50+ що робити?
в армію не беруть, роботи немає.
Сім'ю чим кормити?
Ї таких десятки тисяч...
показати весь коментар
Ситуація - щойно вигадав, всі паралелі з реальними людьми випадкові:
Хлопець 23 роки, неодружений, дітей нема, нерухомості нема, майна майже нема, не служив, працює програмістом, знає англійську, з родичів одна мати, яка давно виїхала до Польщі.
Що йому тут ловити? Йти помирати? За що? За зебіло-арахамію?
Все життя попереду, ще 99% може інтегруватися в західне суспільство та облаштувати собі безхмарне майбутнє.
Але тутешнім кровожерливим писакам таки потрібна його кров, він, мовляв, боягуз, кнур та кріса.
показати весь коментар
...в тему:
українське підприємство, розмовляють робітники:
-раніше нас вмовляли працювати в вхідні та оплачували півтори ставки.
-тепер ніхто надбавок на платить, зато наказують тих, кто відмовляється працювать на викенд.
Поговорили. І пішли мовчки пахати далі.
Європа кажете???
показати весь коментар
Ні не європа, в нас війна.
показати весь коментар
Пряцюю за двох,бо другий на фронті.
показати весь коментар
Пупок,а як бути з хлопцями та дівчатами з безіменних могил в Бучі,Ізюмі і так далі? А як бути з тими хто ще живий ,їм гинути чи жити? І в ім"я чого? Як бути з такими крисами і під**рами,як ти ,зрозуміло,ти за них скажи!
показати весь коментар
З ними вже ніяк, а ось зелену свору, який вони повірили та залишилися вдома замочувати шашлики - після війни судити за законом, тільки хто ж тобі дасть.
І чого ти саме до мене доїбався, типу я винен у їх смертях, коли я сам в той час сидів в сотнях км звідти у Харкові, та не знав, що робити із родиною.
показати весь коментар
Так а мова не про зелену ху..ню.....а про хлопців, які зараз там, тоді вони за кого? За оцього шльому?
показати весь коментар
Ось в них і спитай, за кого/що вони, хтось кладе життя, сподіваючись, що його діти будуть володарями у власній країні, а хтось реаліст, та бачить, що дітей треба народжувати десь подалі.
Особисто мені подобається вислів якогось нашого діяча, забув хто саме це сказав - "Господи, дай нам пережити цю перемогу!".
показати весь коментар
У мене таке враження,що на Закарпатті живуть не українці,а якісь хитровикручені чуваки,яким Україна ПХ,мають різні паспорти але на український плюють,як і донбассери....
показати весь коментар
Идет экзамен на зрелость нации путем определения ее способности остоять целостность и независимость своей страны. Идет успешно.
И поверьте, это не благодаря тем бегунам, что на фото к данной статье. И загоните их в окопы - от них не будет никакого толку даже на 0.000001%.
В то же самое время, есть куча людей, которые принесут в тысячу раз больше пользы Украине, будучи в состоянии без идиотских препон, легально пересечь границу и работать из-за бугра на благо страны.
показати весь коментар
