Прикордонники затримали трьох чоловіків призовного віку разом з перевізником у Закарпатській області

На кордоні з Румунією затримали трьох чоловіків призовного віку разом з перевізником.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Опель Мовано", водій якого перевозив двох мешканців Львівщини та одного закарпатця, прикордонники зупинили на околиці села Великий Бичків. Усі четверо помітно нервували та не змогли надати чіткої відповіді щодо мети перебування у контрольованому прикордонному районі", - йдеться в повідомленні.

Під час подальших фільтраційних заходів, оперативники загону з’ясували, що водій, за грошову винагороду у розмірі 1400 доларів США з кожного свого "клієнта", повинен був доставити їх у прикордоння, безпосередньо до місця незаконного перетину кордону.

Наразі проводяться слідчі дії до встановлення всіх причетних до організації незаконного перетину кордону осіб.

