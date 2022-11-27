Прикордонники затримали трьох чоловіків призовного віку разом з перевізником у Закарпатській області
На кордоні з Румунією затримали трьох чоловіків призовного віку разом з перевізником.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Опель Мовано", водій якого перевозив двох мешканців Львівщини та одного закарпатця, прикордонники зупинили на околиці села Великий Бичків. Усі четверо помітно нервували та не змогли надати чіткої відповіді щодо мети перебування у контрольованому прикордонному районі", - йдеться в повідомленні.
Під час подальших фільтраційних заходів, оперативники загону з’ясували, що водій, за грошову винагороду у розмірі 1400 доларів США з кожного свого "клієнта", повинен був доставити їх у прикордоння, безпосередньо до місця незаконного перетину кордону.
Наразі проводяться слідчі дії до встановлення всіх причетних до організації незаконного перетину кордону осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Та коли кацапи ракетами повністю розвалять нашу енергосистему, то побіжать десятки, а то і сотні тисяч. А ти мабудь в теплі з генератором і гроші на життя є?
Зараз ситуація діаметрально протилежна - енергетиці майже кабзда, жодного військового заводу в країні не працює, роботи немає, незабаром не буде і світла, і їжі і тепла, зате люди знають свої конституційні права і ********* від того, що в 21-му сторіччі вся країна має сидіти під замком з забаганки одного гундосого ухилянта.
В том, что хочешь воевать - плати взятку, не хочешь воевать - тоже плати взятку, а в тылу ни работы, ни света, нихуя?
То вы ******* айтишникам - сиди работай, плати налоги, теперь уже и айтишники нихуя работать не состоянии.
А переселенцам-так хоть сдыхай.
нам в тылу на порядок легче, чем бойцам Сил Обороны
Ради чего я должен сидеть в темноте и холоде, морозить детей и заниматься пинанием **** в перемешку с алкоголизмом от нечего делать, когда мог бы сидеть в благополучной стране, работать, заводить бабки через украинский банк, платить налоги, донатить на армию?
И не потреблять электричество в редкие периоды его наличия.
Кому от этого легче, что я тут сижу под замком, а скоро буду сидеть под замком как в 19-м веке? Тем, кто на фронте? Или энергетикам? Или кому?
- та то Ваша справа..
особисто, відпускав би увесь баласт з України.. аби тільки він потім не ганьбив усих Українців своїми запросами та претензіями до приймаючої сторони.. чи ще що гірше..
Грубо кажучи, мені б більше сподобалося заробити $10к, та віддати 500, чим не заробити *****, бо нема ані світла, ані інтернета, і віддати 0.
У 2015, коли тільки ця херня починалась, прєісполнівшісь ратного духу попер у міськвійськкомат. На прохідній мене зустрів черговий у званні аж цілого капітана, спитав хто я і що я. Я побачив у нього емблеми артилериста і мені трохи легше на душі стало,- свій, брат- артилерист, подумав,- легше буде пояснити, що вмію і знаю. А я, в свій час, звільнився з лав ЗС СРСР е з посади цілого командира батареї звукової розвідки. Тобто, я був готовий офіцер артилерійської розвідки, про дефіцит яких волало наше ТБ і просило прийти на захист Батьківщини. До речі, артилеристів-розвідників готувало в колишньому СРСР тільки Ленінградське вище військове командне артилерійське училище простіше ЛАУ, тепер Михайлівський артилерійський університет, який я не закінчував, а як став артилерійським розвідником інша історія, до речі за роки служби в доблесних рядах ЗС СРСР вивчив не один артилерійський розвідувальний комплекс, як то: АРК (теперішній удосконалений варіант "Зоопарк", СНАР-1, СНАР-2) та інш. Вислухавши мене, черговий почав жувати соплі і розповідати мені, що я буду претендувати на офіцерську посаду, а це проблема🤔 Я подумав, а що мені, в піхоту йти, кулеметником, хоча в піхоту би пішов, але снайпером і не менше, тому, що в молоді роки зумів настріляти з пістолета на твердий 1-й розряд, ледь не дотягнув до КМС, але не особливо і напружувався 😁 Одним словом, сказав мені черговий, що чекайте вас визвуть, якщо буде потреба. Вийшов я з військкомату і подумав, якщо я не потрібний мистецтву, то і нахєр мені мистецтво всралось. Отак я і не попав в АТО... і кому від того гірше мені, чи ЗСУ. Пізніше знайомі підказали,- йти до командира частини, поговори і тебе візьмуть на контракт, але ціна питання мінімум 500 негривень. Тобто за те, що я маю голову під кулі підставляти, я маю ще й платити🧐 Та пішли ви нахєр, разом зі своєю армією і АТО вирішив я, а ****** не трісне від таких запитів, доведеться мені йти по житті в модельних туфлях, а бажаючі заробити на мені най ******** в кирзових чоботях, що я з успіхом і роблю, а на цей час, вже й мій поїзд пішов,- вдало перетнув межу призовного віку... і ні про що не жалію.
До речі, щоб поступити в Академію прикордонної служби в.Хмельницький розмір хабаря становив в межах від 6 до 12 тисяч негривень 😁 У всякому разі така такса була до війни. Ще так раз потрібно було дати, щоб по закінченні попасти служити на прикордонний перехід типу Порубне, Мостиська, Рава-Руська, Ягодин. За кожну сесію також доводилось курсантам кашляти та так, що аж легені вихаркували😝 От і думай, як новоспеченому лейтенанту приходиться відбивати потрачені батьками бабки на навчання чергового потенційного бовдура-прикордонника з амбіціями арабського шейха 😝😝😝😝😝😜🤪
И в тюрьме не работают, кстати, это не ИТК.
Ги...
в армію не беруть, роботи немає.
Сім'ю чим кормити?
Ї таких десятки тисяч...
Хлопець 23 роки, неодружений, дітей нема, нерухомості нема, майна майже нема, не служив, працює програмістом, знає англійську, з родичів одна мати, яка давно виїхала до Польщі.
Що йому тут ловити? Йти помирати? За що? За зебіло-арахамію?
Все життя попереду, ще 99% може інтегруватися в західне суспільство та облаштувати собі безхмарне майбутнє.
Але тутешнім кровожерливим писакам таки потрібна його кров, він, мовляв, боягуз, кнур та кріса.
українське підприємство, розмовляють робітники:
-раніше нас вмовляли працювати в вхідні та оплачували півтори ставки.
-тепер ніхто надбавок на платить, зато наказують тих, кто відмовляється працювать на викенд.
Поговорили. І пішли мовчки пахати далі.
Європа кажете???
І чого ти саме до мене доїбався, типу я винен у їх смертях, коли я сам в той час сидів в сотнях км звідти у Харкові, та не знав, що робити із родиною.
Особисто мені подобається вислів якогось нашого діяча, забув хто саме це сказав - "Господи, дай нам пережити цю перемогу!".
И поверьте, это не благодаря тем бегунам, что на фото к данной статье. И загоните их в окопы - от них не будет никакого толку даже на 0.000001%.
В то же самое время, есть куча людей, которые принесут в тысячу раз больше пользы Украине, будучи в состоянии без идиотских препон, легально пересечь границу и работать из-за бугра на благо страны.