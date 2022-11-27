УКР
Україна дала згоду на приїзд глави МЗС Бельгії, яка незаконно відвідувала Крим

Офіційний Київ дав згоду на візит до України у складі бельгійської урядової делегації міністерки закордонних справ Аджі Лябіб, який досі не погоджували через її незаконну поїздку до окупованого Криму ще у ролі журналістки, за що вона врешті вибачилася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Із Twitter Аджі Лябіб відомо, що вона прибула до Києва разом з прем’єром Александром де Кроо, разом з ним була на зустрічі із Зеленським, мала зустрічі з громадськими активістами, а в неділю відвідала Бородянку.

Також дивіться: До Києва прибув прем’єр-міністр Бельгії Де Кроо. ВIДЕО

А що - так можно було? Просто вибачитись? В Законі так і написано?
показати весь коментар
27.11.2022 14:31 Відповісти
Воно б нічого, якби пані міністр в далі залишалася журналісткою. Але зараз вона - політичний діяч, а для політиків іноземних держав поїздка в Україну - це і піар, і зростання рейтингу у власній країні. Тому я чесно кажучи не вірю у щирість її вибачення. Подивимось далі на її справи. Шольц наприклад справді усвідомив свою помилку. Довів справами.
показати весь коментар
27.11.2022 14:45 Відповісти
А вам шашечки или ехать?
показати весь коментар
27.11.2022 15:01 Відповісти
Dura Lex, sed Lex!

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
показати весь коментар
27.11.2022 15:05 Відповісти
Да вы что? Это я слышу от тех кто 8 лет не возмущался термином АТО? Есть интересы государства
показати весь коментар
27.11.2022 15:16 Відповісти
Бельгия передаст Украине 10 беспилотных подводных аппаратов и две мобильные лаборатории = грех замолен
показати весь коментар
27.11.2022 15:52 Відповісти
Просто вибачилася? Нє, ну а що. По традиції, гундосік ще громадянство дати повинен
показати весь коментар
27.11.2022 14:36 Відповісти
Нет, блин, нужно было разорвать дипотношения с Бельгией, членом НАТО?
показати весь коментар
27.11.2022 15:07 Відповісти
Скажу больше - шатб-квартира НАТО именно в Брюсселе.
Кстати, по такой логике Германии надо было вообще войну объявить.
показати весь коментар
27.11.2022 15:09 Відповісти
Цікаво!!! При перетині кордону це ст 204, кому випаде честь скласти протокол на цього порушника кордону. СПРАВЖНІМ ЖУРНАЛІСТАМ НА ЗАМІТКУ.....
показати весь коментар
27.11.2022 14:42 Відповісти
Ну що вона буде розповідати, що в Криму Нє всьо так аднозначна ...
показати весь коментар
27.11.2022 14:43 Відповісти
Пєрєгаворщікі пруться в Україну. Закон не один для всіх, закон життя.
показати весь коментар
27.11.2022 14:54 Відповісти
Аджі Лябіб якось люля кебаб... воно вибачилося

показати весь коментар
27.11.2022 14:58 Відповісти
Велика помилка! Це прецендент яким сто відсодково скористується кацапський ворог.
показати весь коментар
27.11.2022 15:01 Відповісти
Та ладно! Осуждать журналиста за то что она делала свою работу... Если бы она туда ездила как политик, тогда это было бы другое...
показати весь коментар
27.11.2022 15:06 Відповісти
и тем не менее должен быть приговор суда и штраф. Хоть журналистке, хоть уборщице
показати весь коментар
27.11.2022 15:33 Відповісти
Вибачення приймаються разом зі зброєю.
показати весь коментар
27.11.2022 15:13 Відповісти
Лябіби-хабіби щось зачастили до Європи,вам так не здається?Ішаки їм там набридли,чи шо...
показати весь коментар
27.11.2022 15:19 Відповісти
Хадіджа аль-Хабіб.
Бельгійська журналістка берберського (алжирського) походження. Політикою ніколи не цікавилася. Але їй несподівано запропонували пост міністра закордонних справ і вона погодилася. Фактично, це людина з вулиці, така собі "кухарка" по Лєніну на державній посаді. Міністром стала тільки завдяки так званій толєрантності. бо у дипломатії вона цілковитий нуль. Власної політичної позиції не має, про що чесно заявила словами, - "я не ліва і не права, - я вільна".
Я чекаю на те, коли якимось міністром у Європі призначать, наприклад, кота, або собаку. Це буде, принаймні, кориснішим, ніж призначення дилетанта з вулиці. Бо шкоди від цього набагато менше. Кіт хоча б не наламає дров, як тупа людина без профільної освіти.

показати весь коментар
27.11.2022 15:23 Відповісти
то вона вчинила кримінальний злочин - вибачення, либонь, не проходять.
але ж, *****, толєрантність, ***@на в рот. Безпринципність та безкарність породжує зневагу та презирство. Україна вам шо? продажна дєвка з німецького кіна???
показати весь коментар
27.11.2022 15:46 Відповісти
Звісно ,що винна , але ж і вибачення були вагомими . Надання нам Бельгією підводних дронів та ******** лабараторій ,які нам дуже потрібні . З тим і приїхала .
показати весь коментар
27.11.2022 16:03 Відповісти
Херасе, дожили... Теперь европейцы просятся приехать в Украину. Воистину ЗСУ - это сила!
показати весь коментар
27.11.2022 16:06 Відповісти
 
 