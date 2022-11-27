Україна дала згоду на приїзд глави МЗС Бельгії, яка незаконно відвідувала Крим

Офіційний Київ дав згоду на візит до України у складі бельгійської урядової делегації міністерки закордонних справ Аджі Лябіб, який досі не погоджували через її незаконну поїздку до окупованого Криму ще у ролі журналістки, за що вона врешті вибачилася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Із Twitter Аджі Лябіб відомо, що вона прибула до Києва разом з прем’єром Александром де Кроо, разом з ним була на зустрічі із Зеленським, мала зустрічі з громадськими активістами, а в неділю відвідала Бородянку.

