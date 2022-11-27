Україна дала згоду на приїзд глави МЗС Бельгії, яка незаконно відвідувала Крим
Офіційний Київ дав згоду на візит до України у складі бельгійської урядової делегації міністерки закордонних справ Аджі Лябіб, який досі не погоджували через її незаконну поїздку до окупованого Криму ще у ролі журналістки, за що вона врешті вибачилася.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Із Twitter Аджі Лябіб відомо, що вона прибула до Києва разом з прем’єром Александром де Кроо, разом з ним була на зустрічі із Зеленським, мала зустрічі з громадськими активістами, а в неділю відвідала Бородянку.
Топ коментарі
+17 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар27.11.2022 14:45 Відповісти Посилання
+13 Only
показати весь коментар27.11.2022 14:31 Відповісти Посилання
+9 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар27.11.2022 14:36 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Кстати, по такой логике Германии надо было вообще войну объявить.
Бельгійська журналістка берберського (алжирського) походження. Політикою ніколи не цікавилася. Але їй несподівано запропонували пост міністра закордонних справ і вона погодилася. Фактично, це людина з вулиці, така собі "кухарка" по Лєніну на державній посаді. Міністром стала тільки завдяки так званій толєрантності. бо у дипломатії вона цілковитий нуль. Власної політичної позиції не має, про що чесно заявила словами, - "я не ліва і не права, - я вільна".
Я чекаю на те, коли якимось міністром у Європі призначать, наприклад, кота, або собаку. Це буде, принаймні, кориснішим, ніж призначення дилетанта з вулиці. Бо шкоди від цього набагато менше. Кіт хоча б не наламає дров, як тупа людина без профільної освіти.
але ж, *****, толєрантність, ***@на в рот. Безпринципність та безкарність породжує зневагу та презирство. Україна вам шо? продажна дєвка з німецького кіна???