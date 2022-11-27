УКР
Повітряні сили про "застарілість" ППО Hawk: Наші С-300 та "Буки" - не новіші

Зенітні ракетні комплекси (ЗРК) Hawk, які партнери пообіцяли поставити Україні, не старіші за C-300 і "Буки" ЗСУ.

До того ж Hawk модернізувався, зазначив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Росіяни використовують дрони-камікадзе у комплексі з ракетами, щоб відвертати увагу української ППО, оголосив Ігнат. До того ж по дронах вночі ефективніше працювати з ЗРК, а не з інших видів зброї.

"Тому партнери та вище військове керівництво ухвалили рішення про постачання Hawk. У світі їх дуже багато, є ракети. Це начебто застарілий комплекс, але хіба у нас новіші С-300 і "Буки"? Ті самі 70-ті роки. Hawk пройшов деяку модернізацію", – сказав Ігнат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наразі найбільше боєприпасів Україна потребує для системи ППО IRIS-T, - Повітряні сили

За його словами, Hawk саме здатний допомогти боротися з дронами-камікадзе, адже окупанти мають свої "Ланцети", і ще вони збираються виробляти у РФ іранські безпілотники.

"Відповідно ППО Сухопутних військ теж має посилюватися. Ми бачимо Avenger, французи нам ще дещо поставили з малої ППО", – додав Ігнат.

ППО (3586) допомога (8771) Повітряні сили (3042) Ігнат Юрій (828)
+24
После этого там поменяли как саму электронную начинку в ракете, так и полностью обновили радары, там такой же радар как на НАСАМСе стоит. А ракета старая - так в аэродинамике ничего нового не придумали за 50 лет - и не придумают, все ракеты летают по одному принципу. Плюс цели, которые им предстоит поражать - сами по себе очень легкие, медленные, уворачиваться, маневрировать, выпускать ловушки не умеют.
27.11.2022 16:47 Відповісти
+18
Дареному коню в зуби не дивляться.
27.11.2022 16:31 Відповісти
+18
Фотография со встречи путина с якобы "солдатскими матерями".
Но не только матери "якобы".
Президент тоже не особо и президент.
Смотрим на правую сторону шеи, где не слишком умело присобачили голову путина к туловищу какого-то статиста.
27.11.2022 16:32 Відповісти
А ПОЦ-то не настоящий!!!!!
27.11.2022 16:35 Відповісти
Какая-такая арахамия( к слову) воду мутит , падла!!!!!
27.11.2022 16:34 Відповісти
С-300 і бук новіші.
27.11.2022 16:43 Відповісти
HAWK, розроблений в кінці 50-х.
27.11.2022 16:45 Відповісти
После этого там поменяли как саму электронную начинку в ракете, так и полностью обновили радары, там такой же радар как на НАСАМСе стоит. А ракета старая - так в аэродинамике ничего нового не придумали за 50 лет - и не придумают, все ракеты летают по одному принципу. Плюс цели, которые им предстоит поражать - сами по себе очень легкие, медленные, уворачиваться, маневрировать, выпускать ловушки не умеют.
27.11.2022 16:47 Відповісти
Так і наша модернізувалася.
27.11.2022 18:36 Відповісти
А крупнокалиберный М2 принят на вооружение ВС США в 1933 году. Скоро 100-летие будет отмечать.
27.11.2022 16:59 Відповісти
И хочу заметить - прекрасно выполняет свои функции. Если изначально сделано толковое изделие - а не автомат Калашникова - то работать оно будет очень долго, не теряя актуальности.
27.11.2022 17:34 Відповісти
так само всі на світі міномети від 60 до 120 мм є неліцензійними копіями французьких мінометів Брандта із середини 20-х - майже за 100 років конструкція не мінялася
27.11.2022 17:46 Відповісти
Це різні речі.ППО це технологічний виріб.
27.11.2022 18:25 Відповісти
Немає різниці, коли розроблені ці ракетні комплекси, головне, що ними можна збити ворожді дрони. Дякуємо за поставку.
27.11.2022 16:48 Відповісти
Неможна , тільки великі цілі
28.11.2022 19:03 Відповісти
Будь-який західний інструмент ефективніший за "совкопром по госту".. бо там не ******* на виробництві
27.11.2022 16:54 Відповісти
Є краще ЗРК розробки зеленського і дЄрмака -
27.11.2022 16:58 Відповісти
mV^2 і через 100 тис років таким буде
27.11.2022 17:30 Відповісти
Не согласен. Разделить на 2 забыли.
27.11.2022 17:35 Відповісти
Тринадцятому проросяті і пи....да цицька!!!!!!!!!!!!!!!Як свого намає, то й такому раді. Все краще ніж шматки асфальту.
27.11.2022 17:40 Відповісти
Сбивать кацапские визголеты только в путь можно. Если с ПЗРК их ракета уничтожает, а в радар они видны, то и эти ракеты могут, хотя конечно тепловая ГСН с компьютерной обработкой для фильтрации выбросов типа костров и прочего смотрелась бы не хуже.

Необходимы просто много комплексов, чтобы каждая ******* пролетала минимум над десятком. Рано или поздно ее примут и все.
27.11.2022 17:52 Відповісти
свое делать тоже не мешало бы. во второй мировой ракеты вроде как вообще на спирте летали.
27.11.2022 18:17 Відповісти
Проти всього що летить і кероване електронікою чи має бортові компютери можна діяти електромагнітним захистом
27.11.2022 23:11 Відповісти
Старіші і то конкретно,це практично гітлерівська розробка. С300 то як ламборджіні порівняти з жигулями. Будуть в будинки попалати але не можливо буде більше вішати лапшу що це росіяни переробляють с300 для обстрілу будинків
28.11.2022 19:01 Відповісти
 
 