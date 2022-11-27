Повітряні сили про "застарілість" ППО Hawk: Наші С-300 та "Буки" - не новіші
Зенітні ракетні комплекси (ЗРК) Hawk, які партнери пообіцяли поставити Україні, не старіші за C-300 і "Буки" ЗСУ.
До того ж Hawk модернізувався, зазначив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Росіяни використовують дрони-камікадзе у комплексі з ракетами, щоб відвертати увагу української ППО, оголосив Ігнат. До того ж по дронах вночі ефективніше працювати з ЗРК, а не з інших видів зброї.
"Тому партнери та вище військове керівництво ухвалили рішення про постачання Hawk. У світі їх дуже багато, є ракети. Це начебто застарілий комплекс, але хіба у нас новіші С-300 і "Буки"? Ті самі 70-ті роки. Hawk пройшов деяку модернізацію", – сказав Ігнат.
За його словами, Hawk саме здатний допомогти боротися з дронами-камікадзе, адже окупанти мають свої "Ланцети", і ще вони збираються виробляти у РФ іранські безпілотники.
"Відповідно ППО Сухопутних військ теж має посилюватися. Ми бачимо Avenger, французи нам ще дещо поставили з малої ППО", – додав Ігнат.
