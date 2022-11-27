УКР
Новини Війна
15 526 65

Філатов: У нас немає комунікації з Кабміном та ОПУ, не розумію, як планувалося робити ці "пункти незламності"

філатов

Місцева влада не має комунікацій з центральною. А також не отримує грошової та матеріальної допомоги на відновлення після російських обстрілів та підготовку населених пунктів до можливих блекаутів.

Про це заявив в інтерв’ю "Дзеркалу тижня" мер Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"Все, що ми замовляли та купували за час війни, - виключно за гроші міського бюджету. Я не знаю, як іншим містам, але Дніпру держава не дає жодної копійки. Жодних міні-котелень ми ще не бачили, і грошей теж. Щодо шкіл, то вони працюють, і ніхто на державному рівні стратегічного рішення переобладнати їх під "Пункти незламності" не ухвалював. Усе в себе у громаді робимо самі, паралельно допомагаючи іншим", - повідомив Філатов.

За його словами, з питання відкриття "пунктів незламності" центральна влада також не комунікувала з місцевою, і звідки взялася карта цих пунктів – мер міста-мільйонника не знає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ми і без світла бачимо, що ви п#дараси", - мер Дніпра Філатов відповів росіянам мемом

"Наприклад, мені телефонує голова ОВА Валентин Резніченко й повідомляє, що є розпорядження офісу президента відкрити "Пункти незламності". Ми йдемо і відкриваємо їх за свої гроші. Я відкрив їх там, де вважав за потрібне, і передав йому адреси. Що з ними було далі і як це стикувалось із картою ОПУ, я не знаю. Я не коментуватиму, чому офіс президента взяв і зробив таку карту. Оскільки в мене взагалі немає комунікації ні з Кабміном, ні з ОПУ, я не розумію, як ці пункти планував робити Кирило Тимошенко. Але в нас є свої генератори, є старлінки, ліхтарики та інше, ми їх обладнали на власний розсуд там, де змогли у пропонованих обставинах", - розповів Філатов.

Мер Дніпра зазначив, що заощаджені громадами 9 мільярдів гривень освітньої реверсної дотації дуже знадобилися б громадам зараз для закупівлі необхідного обладнання та підготовки до можливих блекаутів. Але ці кошти забрали до держбюджету. Тому місцевій владі дуже важко підтримувати життєдіяльність своїх населених пунктів, особливо маленьким.

"Я поки що не зустрічав жодного мера, який був би задоволений комунікацією з центральною владою. І це не просто такий собі конфлікт окремих персоналій, це світоглядна історія, яка триває роками. Повне нерозуміння суті місцевого самоврядування. В нас мери або конкуренти, або плутаються під ногами, або теревенять багато. І під час війни все це загострилося", - наголосив Філатов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Постраждалим внаслідок російського обстрілу Дніпра родинам потрібна допомога

За словами Філатова, особливо заважають "постійні кримінальні справи".

"Всі мої директори ключових комунальних підприємств критичної інфраструктури під прокуратурою ходять. Ось тільки коли черговий приліт, вони мають відновити світло та дати воду за добу й інше. Поліцейські якось над цим не дуже замислюються. Але, в кожному разі, зараз головне, щоб ми виграли війну. І вижили. Монотонно протягнувши кожен свою лямку щодня", - підкреслив Філатов.

Дніпро (3368) Кабмін (14392) місцеве самоврядування (331) Філатов Борис (469) Офіс Президента (2060)
Топ коментарі
+50
Переможцем серед пунктів незламності став курорт Буковель:
там нічого не зламано, там все сяє - електрику там не вимикають.

показати весь коментар
27.11.2022 17:39 Відповісти
+46
А ніяк не планувалося, покидькам з ОП аби заявити про це гучно і все.
показати весь коментар
27.11.2022 17:25 Відповісти
+42
а в нас хіба є "центральна влада" ?
Є стадо мавп на Печерських пагорбах
показати весь коментар
27.11.2022 17:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ніяк не планувалося, покидькам з ОП аби заявити про це гучно і все.
показати весь коментар
27.11.2022 17:25 Відповісти
Ви в пошуку введіть закупівлі Дніпра, тому великому крадівництву таке і не снилося, по деяких пунктах завищення ціни у 27разів
показати весь коментар
27.11.2022 17:56 Відповісти
Наприклад?
показати весь коментар
27.11.2022 18:22 Відповісти
Сквер на Слобожанському, площа озеленення в півтора рази більша за площу скверу, горка для діточок за 110 000дол. Туї триметрові які в ОЛХ по 3000грн по кошторису 78000грн та ще 18000грн за посадку. І так далі по кожному пункту.
показати весь коментар
27.11.2022 20:08 Відповісти
Как бы помягче то сказать пункты незламаности ...это что то филиала синагоги.. абы громко бубочке пизZданутыся а потом пояснять что имелось ввиду
показати весь коментар
27.11.2022 17:57 Відповісти
Присвячується незламному розуму зеленського.
показати весь коментар
27.11.2022 17:25 Відповісти
Значить, погано сраку "Найвеличнішого" вилизуєте! Беріть приклад з Кіма, Тєрєхова і т.д.
І це - зовсім не смішно.
показати весь коментар
27.11.2022 17:27 Відповісти
Він сраку тільки Корану лизав, тому вору Філатову я й копійчини не дав. Тільки останній його тендр на закупівлю генераторів для КП Водоканал- перевищення ціни в 2,5 рази від ринкової.
показати весь коментар
27.11.2022 18:01 Відповісти
Шо б ви з"їли,та не пи..діли!!Без документу це срака-мотика! А лайкнула вас лярва сьогоденна!
показати весь коментар
27.11.2022 18:42 Відповісти
Боря, перелогинься
показати весь коментар
27.11.2022 22:19 Відповісти
Може, не час зараз між собою гризтись?
показати весь коментар
27.11.2022 17:28 Відповісти
это боты, причем половина из-за поребрика. не обращайте внимания.
показати весь коментар
27.11.2022 18:22 Відповісти
А когда Зеленский и его депутаты решили накидывать на местные власти, то это не грызня и не боты? Власть грызет всех кто им не нравится - это не грызня, людям не нравится власть - ну как же так.
показати весь коментар
27.11.2022 18:43 Відповісти
у каждого свои "пункти незламності"
показати весь коментар
27.11.2022 17:28 Відповісти
Переможцем серед пунктів незламності став курорт Буковель:
там нічого не зламано, там все сяє - електрику там не вимикають.

показати весь коментар
27.11.2022 17:39 Відповісти
я хотел и фотку прилепить, но все поняли и так...дякую
показати весь коментар
27.11.2022 18:30 Відповісти
А через "єдиний тєлємарахвон" комунікації теж нема? 🤔 Дивно... Там все зрозуміло, гроші на все є, проблеми вирішуються добрими феями з ОПи, Притулою і 95 кварталом...
показати весь коментар
27.11.2022 17:29 Відповісти
цей цирк з "пунктами" по всій країні, схоже, так виглядає. в Сумах вони для галочки, якесь убоге шоу.
показати весь коментар
27.11.2022 17:29 Відповісти
Ну так пинайте свои местные власти. Или вам Зеленский должен ходить попку подтирать? Он и военную помощ должен по всему миру выбивать, и политичскую поддержку, показывать международным туристам последствия рашистских преступлений, бороться с теми кто давит на Украину о заключении мира, выбивать деньги для затыкания дыр в бюджете. А еще оборудовать пункты незламности, поцеловать в лобик и укрыть передсном?
показати весь коментар
27.11.2022 20:01 Відповісти
до чого місцева влада? цим всім опікуються обласна та районні адміністрації президента. саме жОПа є ініціатором шоу "пункт незламності", започаткованого для картинки на говномарафоні. ці ЗЕ-******** не думали, що хтось почне придивлятися а що ж там далі вивіски "пункт незламності" і тепер намагаються перекласти з хворої голови на здорову, не профінансувавши ні копійки, розраховуючи стати д'артаньянами за рахунок пустих місцевих бюджетів. але піар, як у Херсоні, де профінансовані та обладнані за допомогою коштів ООН реальні пункти незламності, а не "пункти незламності" від жОПи, та на яких так піарилася ця жОПа, яка по суті не має до їх створення ніякого відношення, в інших містах не зайшов. тому що далі вивісок, на відміну від Херсона, у жОПи діло не пішло.
показати весь коментар
27.11.2022 20:39 Відповісти
А що без ОПи самому щось вирішити вже всьо неможна? Треба щоб всюди пика д'єрмака стриміла?!
показати весь коментар
27.11.2022 17:30 Відповісти
А прочитать новину слабо? Він же й пише, що роблять все що можуть за кошти громади, так і там де вважають за оптимальний варіант.
показати весь коментар
27.11.2022 17:34 Відповісти
То він тільки пише, по факту майже нічого неробить. Тільки краде міський бюджет.
показати весь коментар
27.11.2022 18:04 Відповісти
Звичайно, жителям Дніпра видніше. Може й так.
показати весь коментар
27.11.2022 19:08 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2022 17:31 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2022 19:27 Відповісти
Фак ю пункт
показати весь коментар
27.11.2022 17:31 Відповісти
а в нас хіба є "центральна влада" ?
Є стадо мавп на Печерських пагорбах
показати весь коментар
27.11.2022 17:32 Відповісти
Если бы у нас небыло центральной власти, то хрен бы нам дали военную и финансовую помощ. Включайте уже мозг!
показати весь коментар
27.11.2022 20:03 Відповісти
призначили б нових представників для отримання допомоги та ведення переговорів із союзниками та й поготів.
показати весь коментар
28.11.2022 01:37 Відповісти
Угу, смешно. Че в 14-м - 16-м у вас так все просто не получилось? И президентом тогда был дипломат со стажем, но что-то не сложилось...
Может пора начать подозревать, что не все так просто?
показати весь коментар
28.11.2022 17:50 Відповісти
Шановний, ви що відосики не дивитеся? Якщо що, то і є комунікація, стратегія і тактика
показати весь коментар
27.11.2022 17:35 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2022 17:37 Відповісти
До речі, всі ті підйомники, освітлення і інші ніштяки тягнуть етектрики більше, ніж цілий Рожнятівський район, який теж гірський, але без Буковелю.
показати весь коментар
27.11.2022 17:47 Відповісти
Ви нічого нерозумієте. Це відволікаюча мішень
показати весь коментар
27.11.2022 18:26 Відповісти
Як казав тупий собачий рот Дубінський Петушинський, они просто ****** наши деньги. Деж тоді діваються мільйони які йдуть з Європи та зі штатів та гуманітарка. Але то риторичне питання
показати весь коментар
27.11.2022 17:42 Відповісти
Так цей теж не виняток, ******* все що тільки може. Уключно з гумунітаркою. Одне радує що хоч його подєльніка Клрбана вишвернули.
показати весь коментар
27.11.2022 18:08 Відповісти
Хай звернеться до Дави Агрохімії,той знає.Він уже інспектує такі пункти в Києві і суворо вказує на недоліки...
показати весь коментар
27.11.2022 17:48 Відповісти
Я бачу по коментах тут нема мешканців Дніпра, бо чути таке віт тієї наволочі щось за гранью розуму. Грошей у місцевій громаді дофіга і більше. У Дніпрі непрацює жодин дитячій садок та жодна школа, деж ті гроші на їх утримання??? Дороги підлатали та і то основні. А з наповненням бюджету усе гаразд бо окрім мешканців Дніпра багато переселенців, і всі десь працюють та в магазинах скупляюця. Машин по дорогах реально в рази більше ніж до війни.
Зато у Дніпрі ви ніфіга неотримаєте гумунітарку від держави, уся розкрадаєця. Працюють парковки та КП Благоустрій дві кормухи нашого мера. Віджим землі активував по повній, война все спише.
На піаракцію з повернення його подєльніку Корану громадянства гроші знайшов, на все інше у нього грошей нема.
показати весь коментар
27.11.2022 17:51 Відповісти
О! Т ви дядя Нарікові гроші відпрацьовуєте! Та і лайкає вас одна й та сама людина Давай, давай дніпрянин
показати весь коментар
27.11.2022 18:47 Відповісти
А чого саме Нарікові?! Є ще Загід, та і з Бенєю у нього не все лади.
Ну до поки нехто неплате то я і безкоштовно цього манкурта та хапугу буду на чисту воду виводити.
А ви як фанат Філатова проїдтеся по вулиці Янтарній він в тому році восени її капремонт зробив, два місяці перекрита була, грошей з бюджету списав і що???? упа...
показати весь коментар
27.11.2022 19:59 Відповісти
У ЖОПЕ одна коммуникация с беней, пинчуком и ахметом для гавновбросов через единый, люську и паДлолюка...
показати весь коментар
27.11.2022 17:52 Відповісти
А це він з Франції все робить? Наскільки відомо він з Європи не вилазить.
показати весь коментар
27.11.2022 17:52 Відповісти
Не може без своєї сучки Клрбана прожити, справжнє мужське кохання воно таке...
показати весь коментар
27.11.2022 18:10 Відповісти
"мужське..."
Гугл-переводчик подвел нашего тролля, однако.
показати весь коментар
27.11.2022 19:21 Відповісти
То тебе Бог розумом обділив. Воно так і задумуволось, фразіологізм називаєця. А
показати весь коментар
27.11.2022 19:44 Відповісти
Вот так куратору и расскажешь, может и проканает.
показати весь коментар
27.11.2022 20:47 Відповісти
Не знаю, як там пункти незламності, а в мене є кіт незламності (позивний - Бетмен).
Обхожу я у березні навколо села, патрулюю тіпа (орки тоді в сусідньому селі через річку стояли). Сонячно, але ще прохолодно. Над головою летять на зустрічних курсах снаряди та ракети, ну тіпа дуель. Ще й дрони кацапські - видивляються позиції нашої арти.
І тут підбігає до мене мале кошеня, місяця 1,5-2, і біжить за мною, курликає щось. Худий, з лишаями, але веселий такий, життя б'є через край. Дивлюсь, ошийник проти блох є, розмумію, не безхозний - хтось із сусідів залишив. Але дуже худий, то виходить, давно не годували, звалили надовго.
Ну я його забрав.
Кіт незламності тепер.
показати весь коментар
27.11.2022 17:54 Відповісти
І головне що з каміном непотребував комунікаціі, та й грошей в бюджеті невимагаєте на ту програму.
Просто взяв да й зробив добру справу. Молодець!
показати весь коментар
27.11.2022 18:15 Відповісти
Пане Валерію, з такими котами Україна не може не перемогти тих клятіх москалів! Я так думаю.
показати весь коментар
27.11.2022 18:17 Відповісти
черговий пиар зелених крадіїв....
показати весь коментар
27.11.2022 17:56 Відповісти
заходили в этот пункт в одном населенном пункте табличка на дверях присутствует генератора нет обещали привезти как то так...
показати весь коментар
27.11.2022 17:57 Відповісти
95 ий квартал в схемі .Що що , а це вони вміють .Судячи з гавномарафону , в оп працюють ті ж самі шоумени .ПНХ.
показати весь коментар
27.11.2022 18:02 Відповісти
Які в сраку пункти нєзламаннасті, що ви дядьку мохнорилий *******🤔🧐😁 Вже було пункти обігріву в зимовий період розвертали ще за часів Януковича,- ржунімагу. Ця ***** затівалась з подачі КМУ, а відповідальним виконавцем і контролюючим органом визначалось МНС, яке, в свою чергу спускало команду на обласні управління МНС, а ті на районні 😁 В результаті виходило як в відомому віршику,- гей малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий теля привяже😝😝😝😝😝😝😜🤪 Одним словом, герой-рятувальник завжди поруч, але з голов сраков і , як завжди без грошей, але з готовою бамагою про рррррррозгортання стопітсот тишшшщ пунктів обігріву😁 Ага, а хєр по всій морді, а не пункти обігріву, головне, щоб бамага була відправлена на гору висоооокому начальству про виконання волі прем'єра, який був і за сумісництвом начальником ЦЗ (цивільного захисту) України. Звідки знаю, а звідти, сам в цьому гівні проварився років зо 20 і клєпав подібні папери, пам'ятаючи першу заповідь держслужбовця,- чим більше паперу, тим чистіша дупа. і пересічним громадянам не обов'язково знати, що наш цивільний захист, що та стара діва,- завжди готова, але нікому не потрібна, а з таким підходом, в питаннях фінансування обісреться, як завжди😝😝😝😜🤪 З чим я вас і вітаю, шановні, хоча мені на душі зовсім і не смішно
показати весь коментар
27.11.2022 18:05 Відповісти
все так і є, і добавити більш нічого
показати весь коментар
27.11.2022 18:45 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2022 18:41 Відповісти
Боря, у тебя по центральным улицам ямы в колено. Я не знаю, как с остальным, но *****, просто элементарное засыпать их щебнем и трамбануть для тебя - технологии космического масштаба.
показати весь коментар
27.11.2022 18:42 Відповісти
И на сколько того щебня в ямах хватит? Часа на 2
показати весь коментар
27.11.2022 18:48 Відповісти
Мне один заезд вышел в 450 грн.
Не умеете щебнем утамбованным заделывать - заливайте бетоном.
Я неместный, но сам видел дтп из-за ямы на слобожанском проспекте. Представляю, как забавно ездить по городу, когда лужи скрывают эти провалы.
показати весь коментар
27.11.2022 19:16 Відповісти
Ай бросьте, про ямы Ежедневный гемор Филатова вам не грозит
показати весь коментар
27.11.2022 18:52 Відповісти
Ну да коли йому до ям, йому би Корбану громадянство повернути, а то задовбався за двох красти.. Уто і є його геморой.
показати весь коментар
27.11.2022 20:15 Відповісти
Може б краще було б відновити бомбосховища ? Модернізувати туалети та освітлення. У тому ж таки Києві.. На Нивках я не побачив де є бомбосховища
показати весь коментар
27.11.2022 19:01 Відповісти
*****, прифронтова область і немає комунікації з црядом, що це за куйня?
Де гумунітарка, де мільярдні транші Від ЄС?
показати весь коментар
27.11.2022 20:18 Відповісти
Зеленський перднув ротом і думає що, всі зрозуміли.
Кличка критикує за не такі пункти. А воно саме знає якими вони мають бути.
Оце так коли дурень президент.
показати весь коментар
28.11.2022 09:08 Відповісти
показати весь коментар
28.11.2022 09:10 Відповісти
 
 