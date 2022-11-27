Філатов: У нас немає комунікації з Кабміном та ОПУ, не розумію, як планувалося робити ці "пункти незламності"
Місцева влада не має комунікацій з центральною. А також не отримує грошової та матеріальної допомоги на відновлення після російських обстрілів та підготовку населених пунктів до можливих блекаутів.
Про це заявив в інтерв’ю "Дзеркалу тижня" мер Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.
"Все, що ми замовляли та купували за час війни, - виключно за гроші міського бюджету. Я не знаю, як іншим містам, але Дніпру держава не дає жодної копійки. Жодних міні-котелень ми ще не бачили, і грошей теж. Щодо шкіл, то вони працюють, і ніхто на державному рівні стратегічного рішення переобладнати їх під "Пункти незламності" не ухвалював. Усе в себе у громаді робимо самі, паралельно допомагаючи іншим", - повідомив Філатов.
За його словами, з питання відкриття "пунктів незламності" центральна влада також не комунікувала з місцевою, і звідки взялася карта цих пунктів – мер міста-мільйонника не знає.
"Наприклад, мені телефонує голова ОВА Валентин Резніченко й повідомляє, що є розпорядження офісу президента відкрити "Пункти незламності". Ми йдемо і відкриваємо їх за свої гроші. Я відкрив їх там, де вважав за потрібне, і передав йому адреси. Що з ними було далі і як це стикувалось із картою ОПУ, я не знаю. Я не коментуватиму, чому офіс президента взяв і зробив таку карту. Оскільки в мене взагалі немає комунікації ні з Кабміном, ні з ОПУ, я не розумію, як ці пункти планував робити Кирило Тимошенко. Але в нас є свої генератори, є старлінки, ліхтарики та інше, ми їх обладнали на власний розсуд там, де змогли у пропонованих обставинах", - розповів Філатов.
Мер Дніпра зазначив, що заощаджені громадами 9 мільярдів гривень освітньої реверсної дотації дуже знадобилися б громадам зараз для закупівлі необхідного обладнання та підготовки до можливих блекаутів. Але ці кошти забрали до держбюджету. Тому місцевій владі дуже важко підтримувати життєдіяльність своїх населених пунктів, особливо маленьким.
"Я поки що не зустрічав жодного мера, який був би задоволений комунікацією з центральною владою. І це не просто такий собі конфлікт окремих персоналій, це світоглядна історія, яка триває роками. Повне нерозуміння суті місцевого самоврядування. В нас мери або конкуренти, або плутаються під ногами, або теревенять багато. І під час війни все це загострилося", - наголосив Філатов.
За словами Філатова, особливо заважають "постійні кримінальні справи".
"Всі мої директори ключових комунальних підприємств критичної інфраструктури під прокуратурою ходять. Ось тільки коли черговий приліт, вони мають відновити світло та дати воду за добу й інше. Поліцейські якось над цим не дуже замислюються. Але, в кожному разі, зараз головне, щоб ми виграли війну. І вижили. Монотонно протягнувши кожен свою лямку щодня", - підкреслив Філатов.
І це - зовсім не смішно.
там нічого не зламано, там все сяє - електрику там не вимикають.
Є стадо мавп на Печерських пагорбах
Может пора начать подозревать, что не все так просто?
Зато у Дніпрі ви ніфіга неотримаєте гумунітарку від держави, уся розкрадаєця. Працюють парковки та КП Благоустрій дві кормухи нашого мера. Віджим землі активував по повній, война все спише.
На піаракцію з повернення його подєльніку Корану громадянства гроші знайшов, на все інше у нього грошей нема.
Ну до поки нехто неплате то я і безкоштовно цього манкурта та хапугу буду на чисту воду виводити.
А ви як фанат Філатова проїдтеся по вулиці Янтарній він в тому році восени її капремонт зробив, два місяці перекрита була, грошей з бюджету списав і що???? упа...
Гугл-переводчик подвел нашего тролля, однако.
Обхожу я у березні навколо села, патрулюю тіпа (орки тоді в сусідньому селі через річку стояли). Сонячно, але ще прохолодно. Над головою летять на зустрічних курсах снаряди та ракети, ну тіпа дуель. Ще й дрони кацапські - видивляються позиції нашої арти.
І тут підбігає до мене мале кошеня, місяця 1,5-2, і біжить за мною, курликає щось. Худий, з лишаями, але веселий такий, життя б'є через край. Дивлюсь, ошийник проти блох є, розмумію, не безхозний - хтось із сусідів залишив. Але дуже худий, то виходить, давно не годували, звалили надовго.
Ну я його забрав.
Кіт незламності тепер.
Просто взяв да й зробив добру справу. Молодець!
Не умеете щебнем утамбованным заделывать - заливайте бетоном.
Я неместный, но сам видел дтп из-за ямы на слобожанском проспекте. Представляю, как забавно ездить по городу, когда лужи скрывают эти провалы.
Де гумунітарка, де мільярдні транші Від ЄС?
Кличка критикує за не такі пункти. А воно саме знає якими вони мають бути.
Оце так коли дурень президент.