Філатов: У нас немає комунікації з Кабміном та ОПУ, не розумію, як планувалося робити ці "пункти незламності"

Місцева влада не має комунікацій з центральною. А також не отримує грошової та матеріальної допомоги на відновлення після російських обстрілів та підготовку населених пунктів до можливих блекаутів.

Про це заявив в інтерв’ю "Дзеркалу тижня" мер Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"Все, що ми замовляли та купували за час війни, - виключно за гроші міського бюджету. Я не знаю, як іншим містам, але Дніпру держава не дає жодної копійки. Жодних міні-котелень ми ще не бачили, і грошей теж. Щодо шкіл, то вони працюють, і ніхто на державному рівні стратегічного рішення переобладнати їх під "Пункти незламності" не ухвалював. Усе в себе у громаді робимо самі, паралельно допомагаючи іншим", - повідомив Філатов.

За його словами, з питання відкриття "пунктів незламності" центральна влада також не комунікувала з місцевою, і звідки взялася карта цих пунктів – мер міста-мільйонника не знає.

"Наприклад, мені телефонує голова ОВА Валентин Резніченко й повідомляє, що є розпорядження офісу президента відкрити "Пункти незламності". Ми йдемо і відкриваємо їх за свої гроші. Я відкрив їх там, де вважав за потрібне, і передав йому адреси. Що з ними було далі і як це стикувалось із картою ОПУ, я не знаю. Я не коментуватиму, чому офіс президента взяв і зробив таку карту. Оскільки в мене взагалі немає комунікації ні з Кабміном, ні з ОПУ, я не розумію, як ці пункти планував робити Кирило Тимошенко. Але в нас є свої генератори, є старлінки, ліхтарики та інше, ми їх обладнали на власний розсуд там, де змогли у пропонованих обставинах", - розповів Філатов.

Мер Дніпра зазначив, що заощаджені громадами 9 мільярдів гривень освітньої реверсної дотації дуже знадобилися б громадам зараз для закупівлі необхідного обладнання та підготовки до можливих блекаутів. Але ці кошти забрали до держбюджету. Тому місцевій владі дуже важко підтримувати життєдіяльність своїх населених пунктів, особливо маленьким.

"Я поки що не зустрічав жодного мера, який був би задоволений комунікацією з центральною владою. І це не просто такий собі конфлікт окремих персоналій, це світоглядна історія, яка триває роками. Повне нерозуміння суті місцевого самоврядування. В нас мери або конкуренти, або плутаються під ногами, або теревенять багато. І під час війни все це загострилося", - наголосив Філатов.

За словами Філатова, особливо заважають "постійні кримінальні справи".

"Всі мої директори ключових комунальних підприємств критичної інфраструктури під прокуратурою ходять. Ось тільки коли черговий приліт, вони мають відновити світло та дати воду за добу й інше. Поліцейські якось над цим не дуже замислюються. Але, в кожному разі, зараз головне, щоб ми виграли війну. І вижили. Монотонно протягнувши кожен свою лямку щодня", - підкреслив Філатов.