9 553 61

"Не хочу вступати в політичні баталії, мені є чим займатися в місті", - Кличко розповів про роботу пунктів обігріву

кличко

У Києві працюють понад 430 пунктів обігріву, і їх відвідали вже тисячі киян під час зникнення світла минулого тижня.

Проте цій темі вже надали політичного забарвлення, заявив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо теми, якій вже надали політичного забарвлення, - пункти обігріву. В Києві облаштовані та працюють понад 430 пунктів обігріву. За період відсутності в місті електроенергії після масованої атаки до них звернулося 3700 людей. В основному – щоб зарядити телефони та інші гаджети. У період похолодань пункти виконують свою основну функцію – обігрів людей у випадку тимчасового припинення теплопостачання в їхні будинки. І ми готуємо на випадок надзвичайної ситуації оперативно розгорнути ще понад 100 пунктів", – зазначив Віталій Кличко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 95% будинків Києва вже з теплом, завтра планується вийти на плановий графік відключення світла, - Кличко

Він повідомив, що сьогодні до роботи пунктів залучені понад 1000 людей. 90% - це працівники закладів освіти, на базі яких розгорнуто більшість пунктів обігріву.

За словами Віталія Кличка, місто забезпечило понад 400 генераторів для роботи цих пунктів, ще близько 100 генераторів надали волонтери та благодійні організації. В приміщеннях пунктів є запас питної води, чай, печиво, автономні пристрої для обігріву приміщень. Частину пунктів обігріватимуть централізовано. Для цього котельні, що знаходяться поряд, оснащені потужними генераторами. Таких котелень 40. Крім того, незабаром місто отримає 12 пересувних модульних котелень, які замовило спеціально під пункти обігріву. Одна така котельня зможе підтримувати комфортну температуру одразу в кількох приміщеннях.

Мер Києва також закликав не маніпулювати питанням роботи пунктів обігріву.

"Я не хочу, особливо в нинішній ситуації, вступати в політичні баталії. Це безглуздо. Мені є чим займатися в місті. Та зазначу, що маніпулювати не треба! Оскільки дивним виглядає: коли вчора я їздив перевіряв роботу пунктів, зустрічаю народних депутатів від партії влади. І вони в приватній розмові мені говорять, що всі пункти, де вони побували, відкриті і працюють. А потім постять якісь незрозумілі фото. Це виглядає, м’яко кажучи, негарно. Як для українців, так і для наших іноземних партнерів. Сьогодні, коли всі повинні працювати спільно, починаються якісь політичні танці", - наголосив Кличко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві практично повністю відновлено електроживлення, вода, тепло та зв’язок. Більшість мешканців без аварійних і стабілізаційних відключень, - КМВА

Він підкреслив, що головне завдання влади - зробити так, щоб всі кияни мали тепло, світло і воду в своїх домівках. Проте на випадок надзвичайної ситуації адреси пунктів обігріву можна знайти на карті, що розміщена на офіційному сайті міської влади.

Автор: 

Київ (20199) Кличко Віталій (3561) пункт незламності (64)
+65
Правильно Віталік, не звертай увагу на "зелених" шавок, бо сьогодні вся ЗМІ в них і вони себе виправдають на "Єдиному марафоні", а решту замазають в бруд. Це найсильнішга зброя для наріду 73%, яку Боневтік запозичив у кацапів.

27.11.2022 18:01 Відповісти
+52
Уявляю, який порядок був би в Києві зараз з пунктами Незламності, якби мером замість ненависного Кличка була Верещук! Напевно, такий самий, який зараз на тих пунктах перетину на Чонгарі, якими вона займалася перед вторгненням..

27.11.2022 18:06 Відповісти
+42
Правильно. Посилай це зелене кодло до беніної мами.
Піар компанію собі організували - "пункти незламності" Подоляка придумав.
Звичайні пункти обігріву.

27.11.2022 18:02 Відповісти

Заспамили ботяру? Респект!

27.11.2022 18:21 Відповісти
Тебе нужно посетить пункт незламности и согреться. Тогда и разуму станет теплее.

27.11.2022 18:03 Відповісти
Там нема ані крихти розуму: просто тупий бот.

27.11.2022 18:04 Відповісти
даже еще тупее

27.11.2022 18:19 Відповісти
Можеш зробити краще ?!- вперед!
показати весь коментар

Ну, ти вже показав себе зебілом!
показати весь коментар

ZEскотина подоляковська, піди попроси щоб мародер з ОП кірюшка тімашенка і лічно!!! сонцевцяний боневтік тебе зводили у ті пункти які ВОНИ знов ж таки лічно!!! відкрили
показати весь коментар

Зелен1 гниди, кр1м того, що срати, б1льше н1чого не можуть.
показати весь коментар

Кличко знає 4 мови і вільно ними володіє. Скільки мов знає Тєрєхов? Можна десь почитати? Просто на Кличка постійно наїзди і меми про нього, а Тєрєхов плює навіть на законні вимоги, і йому норм і владі норм
показати весь коментар

Тупорилі зелені боти ,слухайте сюди -
кияни задоволені мером міста , якого чесно обрали на виборах ,
бо навіть важко уявити , якби мером була верещучка !!

Тому зтуліть пельки і заробляйте бабло від подоляка в іншому місці 😠‼️

27.11.2022 19:08 Відповісти

Пане мер!
Не треба взагалі реагувати на тявкання зеленого наркомана!
Все ви правильно робите!

27.11.2022 18:03 Відповісти

Можна не сумніватися в одному: якби ця **** займалася цим питанням, то вже б замовили тонну друкованої продукції з мордами зеленського, єрмака, агрохімії!
А на декількох зразково-показових пунктах, чергували б знімальни групи, щоб знімати пропаганду в стилі кацапів!

27.11.2022 18:11 Відповісти
Щоб бути б1ля корита, Верещучка 1 гола пол1тала би.

27.11.2022 18:52 Відповісти
Бач як зелена ку@рва літає і тільки задля того , щоби дістатися
до бюджету Києва ‼️

27.11.2022 19:11 Відповісти
Вона б так верещала, що усі люди збігали. Тим би і грілися .

28.11.2022 00:06 Відповісти
мільярди дерев, куплений криголам і запуск застарівшого нікому не потрібного супутника перед війною, "велике будівництво" замість армії і ось ці "пункти незламності" це та сама історія, коли до влади продираються некомпетентні популісти-зрадники. і так по всій країні,як у Дніпрі

27.11.2022 18:08 Відповісти
Якщо до війни з Кличком ЗЄбанда боролася як з мером Києва, то зараз як з майбутнім потенційним президентом

27.11.2022 18:09 Відповісти

27.11.2022 18:20 Відповісти
В большинстве случаев будет достаточно нескольких газовых баллонов (стоящих на улице в целях безопасности), парочки плит внутри погреть воду и еду, запаса автомобильных аккумуляторов и зарядников в прикуриватель подключенных к ним напрямую для зарядки гаджетов. Желательно еще в утепленном помещении с тамбуром и может солнечные батареи на улице метров 5-10 квадратных для зарядки автомобильных аккумуляторов. Там тепло, есть горячая вода и возможность еду приготовить на газу, есть свет, может еще буржуйка чтобы стояла для нагрева воздуха. Генераторы бензиновые - это не устройства для круглосуточной работы и они требуют бензина, телефоны от них заряжать крайне нерационально, а уж электроплиту включать так и подавно. Плюс они шумят сильно, их нужно изолировать, а это пожароопасно. Единицам они нужны как гражданам, пускай все едут в промышленные и инфраструктурные места.

27.11.2022 18:10 Відповісти

27.11.2022 18:10 Відповісти
Эээ ... клячка, не трогайте... это наш мэр.. и вполне нормальный мэр.. и с войной не плохо справляется и он, и город..

27.11.2022 18:13 Відповісти
Які в сраку пункти нєзламаннасті, що ви дядьку мохнорилий *******🤔🧐😁 Вже було пункти обігріву в зимовий період розвертали ще за часів Януковича,- ржунімагу. Ця ***** затівалась з подачі КМУ, а відповідальним виконавцем і контролюючим органом визначалось МНС, яке, в свою чергу спускало команду на обласні управління МНС, а ті на районні 😁 В результаті виходило як в відомому віршику,- гей малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий теля привяже😝😝😝😝😝😝😜🤪 Одним словом, герой-рятувальник завжди поруч, але з голов сраков і , як завжди без грошей, але з готовою бамагою про рррррррозгортання стопітсот тишшшщ пунктів обігріву😁 Ага, а хєр по всій морді, а не пункти обігріву, головне, щоб бамага була відправлена на гору висоооокому начальству про виконання волі прем'єра, який був і за сумісництвом начальником ЦЗ (цивільного захисту) України. Звідки знаю, а звідти, сам в цьому гівні проварився років зо 20 і клєпав подібні папери, пам'ятаючи першу заповідь держслужбовця,- чим більше паперу, тим чистіша дупа. і пересічним громадянам не обов'язково знати, що наш цивільний захист, що та стара діва,- завжди готова, але нікому не потрібна, а з таким підходом, в питаннях фінансування обісреться, як завжди😝😝😝😜🤪 З чим я вас і вітаю, шановні, хоча мені на душі зовсім і не смішно

27.11.2022 18:15 Відповісти
zебіли здохніть усі разом в один день із ******

27.11.2022 18:17 Відповісти

27.11.2022 18:18 Відповісти
показати весь коментар

показати весь коментар

Ну, це шедевр. Пішли в пункт імені Зеленськоого для абагрева. Використати для спрощення абревіатуру.
показати весь коментар
27.11.2022 18:30 Відповісти
відразу скорочено - треба економіти на буковах!
показати весь коментар

Про матюки забула, краще зразу з матюками Мариночко! У тебе в совхозі "Десять років без врожаю" будуть тоді ржати усі трактористи та алкашня під генделиком!!
Не соромся матюків, Мариночко, ти ж жінка, тобі можна!
показати весь коментар
27.11.2022 20:11 Відповісти
та шо тебе все тягне на таке? чи ти все про особисте? що болить, про те й триндиш? бидло..середнього роду)
показати весь коментар

Який іскрометний гумор! Яка експресивність, влучність, дотепність! Який інтелектище дописувача!!!
По слову "Абагрева" зразу почуваєш освіту автора не менше ніж один виш та кандидатська дисертація на факультеті мовознавства!
З такими здібностями навідь під генделиком можна виступати!
Леся Українка та Ліна Костенко заніміли, мабуть від заздрощів!


27.11.2022 20:04 Відповісти
О, zeбіл😁😁

27.11.2022 21:17 Відповісти
ні..то просто деБілл

27.11.2022 22:39 Відповісти
Шановний, мені здалось чи ви Зеленського критикуєте?

28.11.2022 08:35 Відповісти
Кличку всі виперди і наїзди ЗЕлені треба нейтралізувати одним запитанням: як сталося що русня була в Києві вже ранком 25.02.,а ви нас перед цим закликали готуватися до шашликів?

27.11.2022 18:22 Відповісти
Гнида клоунська думає, що ми забудемо вагнер, шашлики, асфальт та багато іншого - х!й йому на комірець.

27.11.2022 19:01 Відповісти
Все правильно , "ПУНКТ ОБІГРІВУ".

27.11.2022 18:24 Відповісти
и еще...спасибо меру Омельченко(покойному), что наделал бюветы по всему городу...есть хоть вода чистая со скважины...

27.11.2022 18:25 Відповісти
а Чернівецькому за канали поставок коксу Зе дякує..
показати весь коментар

Найсмішніше в комментарях те, що більшість взагалі до Києва не мають відношення. Може колись на екскурсії були. Так от шановні, що я вам хочу сказати. Я жила в Київі за Омельченка, за Черновецького, за Попова. Кличко не самий гірший з мерів столиці! А ви краще за своїми дивіться, Філатовими, Тереховими та іншими.

27.11.2022 18:26 Відповісти
За гречкою скучило?

27.11.2022 18:58 Відповісти
щось Ви якось не в тему - тут у коментах за Кличка))

доречі, ото б тим, хто не з регіону - взагал заборонити коментувати

27.11.2022 19:48 Відповісти
Пропоную таку назву: "Пункт Имени Зеленскага Для Абагрева". Щоб це не була занадто довга назва, використовувати абревіатуру

27.11.2022 18:39 Відповісти
Поки зешобла з опзж при владі, політичні танці не закінчаться. Постійне прощупування слабких місць, призначення зрадників, відмазування, розкрадання всьогог чого тільки можна - все це не скінчиться, поки ці покидьки або не зільють країну ворогові або будуть арештовані.

27.11.2022 18:54 Відповісти
Знов за Кличка взялись, видно конкурент для зе-шобли. То купіть за свої бабки все щщо треба, чого мер має витрачати свої кошти, а ви ні, але це знайшли повід зняти.

27.11.2022 19:09 Відповісти
"Армія відновлення, Пункт незламності..."
- це покидькі дають свої назви результатам чужої работи
або "Єдиний марафон, Велике будівництво..."
- вони ж ліплять привабливі гасла мерзенним справам!
"Осередок зедіареї" працює на повну натужність

27.11.2022 19:14 Відповісти
занадто пафосні..аж зуби зводить

27.11.2022 19:49 Відповісти
Мариночка, поматюкайся та білеьнкої під забором бахни - зуби розведуться.
Не соромся!

27.11.2022 20:16 Відповісти
фотки родичів постиш?))

співчуваю..і з такими родичами й відсутністю мізків

27.11.2022 22:34 Відповісти
Молодець Кличко, пункти незламності, це відноситься до укріплених місць наших бійців на передовій, а в містах та районах, це пункти обігріву населення, до яких зелена шушера не має жодного відношення.

27.11.2022 21:15 Відповісти
.

27.11.2022 21:23 Відповісти
430 пунктів, в які прийшли 3700 людей. Тобто менш 10 людей на пункт?

28.11.2022 00:09 Відповісти
 
 