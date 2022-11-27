"Не хочу вступати в політичні баталії, мені є чим займатися в місті", - Кличко розповів про роботу пунктів обігріву

У Києві працюють понад 430 пунктів обігріву, і їх відвідали вже тисячі киян під час зникнення світла минулого тижня.

Проте цій темі вже надали політичного забарвлення, заявив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо теми, якій вже надали політичного забарвлення, - пункти обігріву. В Києві облаштовані та працюють понад 430 пунктів обігріву. За період відсутності в місті електроенергії після масованої атаки до них звернулося 3700 людей. В основному – щоб зарядити телефони та інші гаджети. У період похолодань пункти виконують свою основну функцію – обігрів людей у випадку тимчасового припинення теплопостачання в їхні будинки. І ми готуємо на випадок надзвичайної ситуації оперативно розгорнути ще понад 100 пунктів", – зазначив Віталій Кличко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 95% будинків Києва вже з теплом, завтра планується вийти на плановий графік відключення світла, - Кличко

Він повідомив, що сьогодні до роботи пунктів залучені понад 1000 людей. 90% - це працівники закладів освіти, на базі яких розгорнуто більшість пунктів обігріву.

За словами Віталія Кличка, місто забезпечило понад 400 генераторів для роботи цих пунктів, ще близько 100 генераторів надали волонтери та благодійні організації. В приміщеннях пунктів є запас питної води, чай, печиво, автономні пристрої для обігріву приміщень. Частину пунктів обігріватимуть централізовано. Для цього котельні, що знаходяться поряд, оснащені потужними генераторами. Таких котелень 40. Крім того, незабаром місто отримає 12 пересувних модульних котелень, які замовило спеціально під пункти обігріву. Одна така котельня зможе підтримувати комфортну температуру одразу в кількох приміщеннях.

Мер Києва також закликав не маніпулювати питанням роботи пунктів обігріву.

"Я не хочу, особливо в нинішній ситуації, вступати в політичні баталії. Це безглуздо. Мені є чим займатися в місті. Та зазначу, що маніпулювати не треба! Оскільки дивним виглядає: коли вчора я їздив перевіряв роботу пунктів, зустрічаю народних депутатів від партії влади. І вони в приватній розмові мені говорять, що всі пункти, де вони побували, відкриті і працюють. А потім постять якісь незрозумілі фото. Це виглядає, м’яко кажучи, негарно. Як для українців, так і для наших іноземних партнерів. Сьогодні, коли всі повинні працювати спільно, починаються якісь політичні танці", - наголосив Кличко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві практично повністю відновлено електроживлення, вода, тепло та зв’язок. Більшість мешканців без аварійних і стабілізаційних відключень, - КМВА

Він підкреслив, що головне завдання влади - зробити так, щоб всі кияни мали тепло, світло і воду в своїх домівках. Проте на випадок надзвичайної ситуації адреси пунктів обігріву можна знайти на карті, що розміщена на офіційному сайті міської влади.