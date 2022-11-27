УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8044 відвідувача онлайн
Новини Війна
28 404 128

РФ готувала напад на Японію влітку 2021 року, але згодом передумала, - Newsweek

путін

Росія готувалася напасти на Японію влітку 2021 року, за кілька місяців до того, як російський диктатор Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Newsweek.

Людина під псевдонімом "Вітер змін", яка співпрацювала з ФСБ, надсилала російському правозахиснику й журналісту Володимиру Осєчкіну електронні листи.

Згідно з листами, у серпні 2021 року Росія "досить серйозно готувалася до локалізованого військового конфлікту з Японією".

Агент ФСБ, на якого посилається Newsweek, припустив, що Росія натомість вирішила вторгнутися в Україну через кілька місяців.

Читайте також: Путіну не вдасться використати зиму як зброю, - Столтенберг

"Впевненість у тому, що країни (Японія та Росія. - Ред.) увійдуть до стадії гострого протистояння й навіть війни, була високою. Чому для війни в підсумку була обрана Україна — сценарій особливо не змінився…", - цитує видання листа.

За даними з листів, російські пропагандисти мали розпалити ненависть до японців як до "нацистів" і "фашистів". 

Водночас росіян "готували" до цього конфлікту. Так, у серпні 2021 року, на який планувався напад, ФСБ опублікувала дані про те, що в період Другої світової війни спецслужби Японії нібито катували громадян СРСР.

Підконтрольні Кремлю ЗМІ почали поширювати цю інформацію, але згодом про це забули.

"Вони як би поміняли Японію на Україну", - каже джерело.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Японія допоможе Україні відновити пошкоджені енергетичні об’єкти

Автор: 

путін володимир (24856) росія (68027) Японія (1232)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+36
Ну це велике питання. Знищення України завжди було в приоритеті у рашистів.
показати весь коментар
27.11.2022 18:20 Відповісти
+33
кацапи невдячні скоти!!!!
показати весь коментар
27.11.2022 18:21 Відповісти
+27
якась уйня
показати весь коментар
27.11.2022 18:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
"Людина під псевдонімом "Вітер змін"
А про то як бабусю зґвалтували інопланетяни і вона народила снігову людину - буде?

Newsweek? Колись був... але збанкрутував, кIлька разiв купляли за нiщо, головн.редактор пiйшов та зараз смітник жовтої преси.
показати весь коментар
27.11.2022 19:15 Відповісти
меня тоже считали чуть ли не психом когда я предупреждал о том что кацапия готовится к нападению на Украину и было это кстати лет 10 назад!так что если завтра выяснится что эти конченые взбесившиеся ублюдки готовили нападение на марсиан я уже больше ничему не удивлюсь.
показати весь коментар
27.11.2022 19:15 Відповісти
капутен в тому віці, коли тре заявити про себе, що воно ***********)земель?
показати весь коментар
27.11.2022 19:34 Відповісти
какие у вас сейчас прогнозы?
показати весь коментар
27.11.2022 20:29 Відповісти
я глубоко убеждён в победе Украинского народа над рашистами и освобождению всех захваченных земель Украины.и это не потому что правда на стороне Украины а потому что я знаю что Украинцы это не кацапы и они предпочтут умереть но умрут свободными!хотя допускаю применение рашистами ЯО.
показати весь коментар
27.11.2022 20:53 Відповісти
как же мы освободим, если умрем?
по поводу ЯО я почти уверен. Когда он будет проигрывать, он это сделает
показати весь коментар
27.11.2022 21:36 Відповісти
давайте не думать о плохом и надеяться на лучшее.
показати весь коментар
27.11.2022 21:39 Відповісти
ТЁТЯ РОЗА

@Anakoyher

·

https://twitter.com/Anakoyher/status/1596859244414119936 3 ч

Почитаешь ленту и впечатление, что в России одни дебилы живут. А ведь там есть ещё и идиоты, и кретины, и настоящие упоротые дегенераты.
показати весь коментар
27.11.2022 19:17 Відповісти
Гуго Карлович ™

@JoN_TM

·

https://twitter.com/JoN_TM/status/1596769379680591873 9 ч

Прочитал статью "Как переубедить сторонника СВО", потом открыл главу "Как общаться с буйнопомешанными" в учебнике психопатологии, затем "Пособие по переговорам с террористами" и не нашёл в рекомендациях ни одного отличия.
показати весь коментар
27.11.2022 19:21 Відповісти
Рашка цілком серйозно готувалася до війни з Японією, але концентрувала війська біля кордону з Україною. На якому сміттєзвалищі знайшли того активіста з його маразмом?
показати весь коментар
27.11.2022 19:37 Відповісти
А як напасти,на надувних човнах?)
показати весь коментар
27.11.2022 19:45 Відповісти
Дурня якась.
показати весь коментар
27.11.2022 20:02 Відповісти
Что в голове у старика кабаева не знает даже сам кабаев!
показати весь коментар
27.11.2022 20:03 Відповісти
Хороший гумор...і Вітер, і Японія
показати весь коментар
27.11.2022 20:05 Відповісти
Жаль! Очень жаль, что они не напали на Японию... Я бы с удовольствием на это посмотрел...
показати весь коментар
27.11.2022 20:08 Відповісти
х!йня то все,
пропагандони вже патякають що параша на всіх хотіла напасти
і на німеччину і на польшу і на японію,
але чомусь напала на Україну
показати весь коментар
27.11.2022 20:18 Відповісти
С Японией раша до сей поры,как правоприемник СССР,в войне.т.к.мирного договора об окончании ее в сентябре 1945г.так и не подписано..Но об Украину раша зубы обломает и будет ей уже не до самураев с поляками и немцами..
показати весь коментар
27.11.2022 20:56 Відповісти
Агент с навесом Ветер Перемен ***** не скажет!!!!Верю!!!!!
показати весь коментар
27.11.2022 20:45 Відповісти
Им не важно с кем воевать, просто нужны зоны конфликтов, где с бюджета без аудита можно воровать по крупному. Конторе нужно много денег
показати весь коментар
27.11.2022 20:54 Відповісти
Є і більш вишуканий спосіб самогубства - напасти на Китай. У чемоданного сруля уяви не вистачає. Може, хто підкаже
показати весь коментар
27.11.2022 20:56 Відповісти
Колись в далекому 1904 році ці недоумки, зі шпальтів усіх газет, кричали, що Японію можна закидати шапками. Ця авантюра, як відомо, скінчилася цусімською битвою, коли Японія надерла дупу росії з наступним підписанням ганебного для кацапів миру.
показати весь коментар
27.11.2022 21:03 Відповісти
А кстати, что там с последним предсказанием Фукуямы? Оно сбылось или ещё нет?
показати весь коментар
27.11.2022 21:25 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2022 21:34 Відповісти
Чухня какая то
показати весь коментар
27.11.2022 22:24 Відповісти
Блин... На Японию... Обнять и плакать... . Один вброс круче другого. сраша напала бы на Японцев... . Блин... на Японию... сраша... Передумала..))) говно пытается продать себя дороже чем за ноль
показати весь коментар
27.11.2022 22:27 Відповісти
Хуцпа.
показати весь коментар
27.11.2022 22:54 Відповісти
Спецоперація.
показати весь коментар
11.12.2022 05:15 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 