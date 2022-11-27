РФ готувала напад на Японію влітку 2021 року, але згодом передумала, - Newsweek
Росія готувалася напасти на Японію влітку 2021 року, за кілька місяців до того, як російський диктатор Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Newsweek.
Людина під псевдонімом "Вітер змін", яка співпрацювала з ФСБ, надсилала російському правозахиснику й журналісту Володимиру Осєчкіну електронні листи.
Згідно з листами, у серпні 2021 року Росія "досить серйозно готувалася до локалізованого військового конфлікту з Японією".
Агент ФСБ, на якого посилається Newsweek, припустив, що Росія натомість вирішила вторгнутися в Україну через кілька місяців.
"Впевненість у тому, що країни (Японія та Росія. - Ред.) увійдуть до стадії гострого протистояння й навіть війни, була високою. Чому для війни в підсумку була обрана Україна — сценарій особливо не змінився…", - цитує видання листа.
За даними з листів, російські пропагандисти мали розпалити ненависть до японців як до "нацистів" і "фашистів".
Водночас росіян "готували" до цього конфлікту. Так, у серпні 2021 року, на який планувався напад, ФСБ опублікувала дані про те, що в період Другої світової війни спецслужби Японії нібито катували громадян СРСР.
Підконтрольні Кремлю ЗМІ почали поширювати цю інформацію, але згодом про це забули.
"Вони як би поміняли Японію на Україну", - каже джерело.
