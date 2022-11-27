У Мінську розповідають нібито про потоки українських біженців до Білорусі через Польщу, Варшава спростовує
Державні органи Білорусі вкотре брешуть, що нібито "потоки біженців з України" намагаються прорватися до Білорусі через Польщу.
Про це заявив прессекретар координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Жарин зазначив, що на сайті Білоруського прикордонного комітету опубліковано комюніке, в якому повідомляється про нібито масову міграцію українців до Білорусі.
"На графіку наведено неправдиві дані про українських біженців, які нібито в'їхали до Білорусі", – пише Жарин. Зокрема, не мають відношення до реальності дані, що майже 40 000 людей нібито в'їхали до Білорусі через Польщу.
"Білоруська пропаганда вкотре натякає, що українці, які рятуються від російської агресії, шукають притулку в Білорусії, вважаючи цю країну безпечнішою, ніж країни ЄС", – зазначає він.
Жарин нагадав, що "з самого початку війни Росії проти України Білорусь була залучена до конфлікту, передаючи зброю Росії та відкриваючи територію для нападу на Україну".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І Українською мовою.
Каждый получит то, что заслужил. Нигде не скроется.