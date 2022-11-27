УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8044 відвідувача онлайн
Новини Війна
5 321 20

У Мінську розповідають нібито про потоки українських біженців до Білорусі через Польщу, Варшава спростовує

станіслав,жарин

Державні органи Білорусі вкотре брешуть, що нібито "потоки біженців з України" намагаються прорватися до Білорусі через Польщу.

 Про це заявив прессекретар координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Жарин зазначив, що на сайті Білоруського прикордонного комітету опубліковано комюніке, в якому повідомляється про нібито масову міграцію українців до Білорусі.

"На графіку наведено неправдиві дані про українських біженців, які нібито в'їхали до Білорусі", – пише Жарин. Зокрема, не мають відношення до реальності дані, що майже 40 000 людей нібито в'їхали до Білорусі через Польщу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На кордоні України з Білоруссю затримано групу "підкинутих" нелегалів, - ДПСУ. ВIДЕО

"Білоруська пропаганда вкотре натякає, що українці, які рятуються від російської агресії, шукають притулку в Білорусії, вважаючи цю країну безпечнішою, ніж країни ЄС", – зазначає він.

Жарин нагадав, що "з самого початку війни Росії проти України Білорусь була залучена до конфлікту, передаючи зброю Росії та відкриваючи територію для нападу на Україну".

Автор: 

біженці (1979) Білорусь (8085) мігранти (1139) Польща (9013) пропаганда (2869)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Картошки накурились??
показати весь коментар
27.11.2022 18:27 Відповісти
+18
Який дебіл буде з цивілізованої Польщі як біженець заходити у ворожу країну?!
показати весь коментар
27.11.2022 18:29 Відповісти
+13
Українці до до окупованої російської області білорусі? Мийте бульбу перед вживанням, там із землею потрапила конопля.
показати весь коментар
27.11.2022 18:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Картошки накурились??
показати весь коментар
27.11.2022 18:27 Відповісти
Ну не зовсім картошки. А ботви. Вона вставляє неподєцкі.
показати весь коментар
27.11.2022 19:18 Відповісти
Який дебіл буде з цивілізованої Польщі як біженець заходити у ворожу країну?!
показати весь коментар
27.11.2022 18:29 Відповісти
Українці до до окупованої російської області білорусі? Мийте бульбу перед вживанням, там із землею потрапила конопля.
показати весь коментар
27.11.2022 18:30 Відповісти
може з окуп. тер.
показати весь коментар
27.11.2022 18:53 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2022 18:31 Відповісти
Покажіть інтервью хоч з десятьма біженцями.
І Українською мовою.
показати весь коментар
27.11.2022 18:34 Відповісти
Как там усатый таракан поживает после Маккея? Новичка не хочет отведать от укуса нового вида колорадских жуков из ГРУ?

Каждый получит то, что заслужил. Нигде не скроется.
показати весь коментар
27.11.2022 18:35 Відповісти
Украинские беженцы конечно между Парижем или Мадридом выберут бульбостан обоссаный с которого по Украине ракетами лепят
показати весь коментар
27.11.2022 18:36 Відповісти
А що каже Макєй?
показати весь коментар
27.11.2022 18:38 Відповісти
Лежит ровно и не крякает.
показати весь коментар
27.11.2022 19:58 Відповісти
А може із Швейцарії? Я б не проти бо тут повно ватниць.
показати весь коментар
27.11.2022 19:13 Відповісти
Невже хтось не може жити без озарьонка?
показати весь коментар
27.11.2022 19:19 Відповісти
Їбнуті, через яку Польщу? хто захоче з Польщі до совкового пекла? може через Антарктиду разом з пінгвінами?
показати весь коментар
27.11.2022 19:20 Відповісти
Такі нісенітниці...вони що в паралельному світі живуть і всіх за бовдурів повних мають?
показати весь коментар
27.11.2022 19:21 Відповісти
То він з різними азіатсько-африканськими нелегалами переплутав!
показати весь коментар
27.11.2022 19:31 Відповісти
З України через Польщу на бульбашію? Та ні. Через Люксембург в обхід Бельгії через Нідерланди,Данію, Норвегію і країни Балтії. Так коротше100%.
показати весь коментар
27.11.2022 19:35 Відповісти
Вже краще через Аргентину в Японію )))
показати весь коментар
27.11.2022 19:52 Відповісти
Это же надо такой бред придумать . Надо быть полным идиотом , чтобы бежать в белорашу , а сверная крея , случайно беженцев не принимает или Венисуэла
показати весь коментар
27.11.2022 20:19 Відповісти
Грозный белорусский десантник готов к нападению на Украину.
показати весь коментар
27.11.2022 20:40 Відповісти
 
 