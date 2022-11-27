Підрозділи білоруських сил спеціальних операцій залучені до посилення ділянки державного кордону з Україною, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації з російськими військами у Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надає свою територію та повітряний простір для завдання ракетних та авіаційних ударів.

Підрозділи білоруських сил спеціальних операцій, які входять до складу регіонального угруповання військ так званої союзної держави російської федерації та республіки білорусь, залучені до посилення ділянки державного кордону".

