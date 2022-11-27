УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7951 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 374 12

Підрозділи білоруських сил спеціальних операцій залучені до посилення ділянки державного кордону з Україною, - Генштаб

білорусь

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив  інформацію щодо ситуації з російськими військами у Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надає свою територію та повітряний простір для завдання ракетних та авіаційних ударів.

Підрозділи білоруських сил спеціальних операцій, які входять до складу регіонального угруповання військ так званої союзної держави російської федерації та республіки білорусь, залучені до посилення ділянки державного кордону".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інформація про плани ворога атакувати Україну наприкінці листопада з території Білорусі не відповідає дійсності, - ГУР

Автор: 

Білорусь (8085) Генштаб ЗС (7312)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
А що таке "білоруські сили спеціальних операцій"? Це ті,що копають картоплю з двох рук?
показати весь коментар
27.11.2022 19:29 Відповісти
+4
Що там. Лукавий вже зберається на відвідини до кобзона?)
показати весь коментар
27.11.2022 19:23 Відповісти
+3
Это те силы которые провели операцию по спасению дальнобойщиков? Лукашенко рассказывал😁, должен признать мне тоже сны снятся разные,но я на публику их не рассказываю🤣🤣
показати весь коментар
27.11.2022 19:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось мені не подобається оце посилення кордону з Україною
показати весь коментар
27.11.2022 19:11 Відповісти
белорусы это так - для поржать..
показати весь коментар
27.11.2022 19:11 Відповісти
Ну да! Зеля собирается из них электричество получать! Дерьмак уже запас эбонитовые палочки!
показати весь коментар
27.11.2022 19:41 Відповісти
Нехай сидять на бульбі тихенько і не рипаються.Мають свої кордони і нехай їх захищають. ************* довбані!
показати весь коментар
27.11.2022 19:19 Відповісти
Що там. Лукавий вже зберається на відвідини до кобзона?)
показати весь коментар
27.11.2022 19:23 Відповісти
А що таке "білоруські сили спеціальних операцій"? Це ті,що копають картоплю з двох рук?
показати весь коментар
27.11.2022 19:29 Відповісти
Это те силы которые провели операцию по спасению дальнобойщиков? Лукашенко рассказывал😁, должен признать мне тоже сны снятся разные,но я на публику их не рассказываю🤣🤣
показати весь коментар
27.11.2022 19:39 Відповісти
Жыве Беларусь і Слава Украіне!
показати весь коментар
27.11.2022 20:28 Відповісти
Лука вже домовину собі приготував? Бо, скоріш за все, наступним, після Макея, буде він, якщо і надалі буде намагатися "між крапельками" проскочить...
Ну і зроблять "це нацисти-бандерівці з терористичного огрупування "Азов", але знайдуть візитки "Правого сектору"
Лука, шпагат все ширший стає і дупа твоя вже починає репатись! Дослухайся хочаб до глистів у ній - пошли ботоксного на путіна!
показати весь коментар
27.11.2022 20:29 Відповісти
Цікаве посилення кордону спецпризначенцями, потрібно чекати западляни...
показати весь коментар
27.11.2022 21:50 Відповісти
От суки. Бульбу викопали, потренувались, тепер під забором будуть підкоп робити.
показати весь коментар
27.11.2022 22:58 Відповісти
 
 