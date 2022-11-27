УКР
Близько 7,9 млн осіб з України шукають захисту за кордоном через війну, з них понад 1,5 млн у Польщі, понад 1 млн - у Німеччині, - ООН

біженці

У Німеччині зареєстровано майже 1,03 мільйона українських біженців від початку російського вторгнення в Україну.

Про це пише Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За даними агентства ООН у справах біженців УВКБ ООН, з 24 лютого близько 7,9 млн осіб з України шукають захисту за кордоном через війну.

Найбільше українських біженців прийняла Польща - понад 1,5 мільйона осіб. Чеська Республіка також прийняла багато українців по відношенню до кількості жителів (близько 10,7 млн осіб), а саме близько 463 000.

У Франції зареєстровано близько 119 000 біженців, в Італії близько 173 000 і в Іспанії близько 154 000.

+14
показати весь коментар
27.11.2022 19:30 Відповісти
+5
печальная тенденция конечно, страна разрушается,враг возможностей,денег и человеческого ресурса имеет очень много,в результате война может растянутся на года,а в таком состоянии о нормальной жизни в Украине можно и не мечтать,люди будут выезжать еще больше и уже обустраивать жизнь за границей...
показати весь коментар
27.11.2022 19:25 Відповісти
+5
Последствия зеленого выбора десятилетиями будут "радовать " мудрый украинский нарид " .
показати весь коментар
27.11.2022 19:28 Відповісти
Будуть виїжджати лише жінки з дітьми.Будуть руйнуватися сім'ї.Це вже відбувається.Чоловіки,яки залишилися тут,підуть воювати.Хто не може,або не хоче-тихенько деградують.Перспективи такі собі...
показати весь коментар
27.11.2022 19:29 Відповісти
Я не погоджуюся з вами...
Я працюю за кордоном,але на НР планую
повернутися додому.Чоловікові 67 років,працює в Україні.Допомагаю армії.
Якщо є почуття,то людей неможливо розлучити,навіть молодих: інакше-це брак
по розрахунку.Вважаю,що відстань зближує.
Іноді,краще бути одному,чим з ким-попало
жити(Омар Хайям).
показати весь коментар
27.11.2022 19:44 Відповісти
Можливо Ви і праві.Хоча,у кожного своя ситуація.
показати весь коментар
27.11.2022 19:50 Відповісти
Та ні, це якраз ви праві. Такі як вона, люди старшого віку, звичайно, що в більшості залишаться в Україні. А от молодь буде масово виїжджати якщо війна розтягнеться на роки і можна скільки завгодно говорити про патріотизм, але це факт. У мене знайомий закінчив школу цього року, із його однонокласників залишилося тільки 2 хлопця, всі інші виїхали поки їм не виповнилося 18 років. От такі от діла. Так що я не згоден з Бутусовим про довгу війну, така війна угробить націю, навіть якщо ми переможемо в кінці.
показати весь коментар
27.11.2022 21:21 Відповісти
Виїхали до 18, щоб не служити в армії. Л - логіка.
показати весь коментар
27.11.2022 21:28 Відповісти
Призов скасували на строкову службу у зв'язку із війною. Їх би ніхто не мобілізував. Виїжджають із-за безробіття і безнадьоги, ну і через те, що у 18 років вони стануть невиїзними, а це гірше всього.
показати весь коментар
27.11.2022 21:39 Відповісти
У 17 років працювати "городніком" у ряшеві - це успєх. Хай сусіди обзавидуються. Ахахаха
показати весь коментар
27.11.2022 21:47 Відповісти
Ну звичайно це краще ніж сидіти вдома в чотирьох стінах без роботи, грошей, електрики і дивитися в стелю чекаючи коли нарешті ввімкнуть світло.
показати весь коментар
27.11.2022 21:57 Відповісти
Онлайн в університеті без світла і зв'язку , що ви знаєте про це ''навчання'', патріот фігов і ''методичка'' у вас підозріла про миття унітазів в Польщі
показати весь коментар
28.11.2022 02:20 Відповісти
Нет, не садовником а учиться в Европейском ВУЗе на бюджете. Слишком мелко мыслите. В крайнем случае в полтциальной школе. Все мои знакомые еще до февраля стремились отправить детей учиться зарубеж. А с февраля даже не размышляли о том чтоб ребенок поступал в Украине. Слишком мелко мыслите.
показати весь коментар
27.11.2022 22:17 Відповісти
Навіщо їм навчатися, якщо на городніка чи на касира в бєдрбонкі їм не потрібна освіта.
показати весь коментар
27.11.2022 22:46 Відповісти
Потому что у низ есть цель получить достойное и общепризнанное образование. Сомневаюсь, что вы этого сами не понимаете.
показати весь коментар
27.11.2022 22:49 Відповісти
Сумніваюсь, що ти хоть щось путнє закінчив у своєму нікчемному житті, тому скажу тобі по секрету, що освіта не гарантує фінансове благополуччя.
показати весь коментар
27.11.2022 22:57 Відповісти
Возможно вы правы... Возможно вы правы...
показати весь коментар
27.11.2022 23:00 Відповісти
ось ти сам собі спротирічив - тобто огородник не огородник - майбутнє пише сама людина.
показати весь коментар
27.11.2022 23:47 Відповісти
Арахамія з вами згоден
показати весь коментар
28.11.2022 02:21 Відповісти
шо єто такоє?
показати весь коментар
29.11.2022 08:37 Відповісти
В арахамії теж освіти немає, як у вас, а якої висоти ницості досягнув
показати весь коментар
29.11.2022 09:54 Відповісти
тю, навпаки, тільки 17, перший досвід. у них ще все попереду. сьогодні городник, завтра керівник. у кожного своя вдача. ну канєшта німецький харц краще. і працювать не треба.
показати весь коментар
27.11.2022 23:45 Відповісти
Також знаю тих, зто виїхав до 18.Одні навчаються, інші працюють.
показати весь коментар
27.11.2022 22:13 Відповісти
як і незнання історії й української
показати весь коментар
27.11.2022 19:30 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2022 19:30 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2022 19:32 Відповісти
Кількість населення його якість є різними вимірами.
показати весь коментар
27.11.2022 19:36 Відповісти
Я дуже хотів би аби виїхав елохторат пєтушарія, бойка, зеленського у повному складі. Тоді б у України було б значно більше шансів на економічний прорив.
показати весь коментар
27.11.2022 21:07 Відповісти
Чмо ты же сам выехал. *** яке ж воно...)
показати весь коментар
27.11.2022 22:18 Відповісти
Чмо - твоєї мамки син.
Я в Україні, ip німецький.
показати весь коментар
27.11.2022 22:29 Відповісти
Ахах... А что же с айпи не так?
показати весь коментар
27.11.2022 22:30 Відповісти
Те саме, що ж твоїм кацапським суржиком.
показати весь коментар
27.11.2022 22:48 Відповісти
Вы правы, я из Сум.
показати весь коментар
27.11.2022 22:52 Відповісти
Друг познаётся в беде..
показати весь коментар
27.11.2022 19:39 Відповісти
10-20% вернуться 80% залишаться в країнах з вищим рівнем життя інтегруються в економіку і розбавлять старіюче європейське суспільство... враховуючи тривалість життя і народжуваність в Україні через 10-20 років вимре покоління 60-80 років, залишиться приблизно 20 млн. населення, що для аграрної країни буде більш аніж достатньо.
показати весь коментар
27.11.2022 19:41 Відповісти
Мєчьтатєль...
показати весь коментар
27.11.2022 19:55 Відповісти
Ще не відомо чим закінчиться війна в Україні і які випробування чекають на ЄС у найближчі роки. Приміром британські чиновники вже відкрито кажуть, що українським біженцям прийдеться повертатися в Україну після війни, бо у Британії просто колосальний наплив мігрантів з інших країн і з кожним роком він тільки збільшується.
Так що про 80% це повна брехня. Ти ж не забувай, що не всі адаптуються, не всі захочуть зруйнувати свої сім'ї, не всі витримають міграцію як таку.
показати весь коментар
27.11.2022 21:00 Відповісти
Пруфы на чиновников?) и почему развалятся семьи? Вск просто пеедут это не будет проблемой. Воссоединение с семьей - стандартная процедура.
показати весь коментар
27.11.2022 22:22 Відповісти
У тебе руки зі сраки виросли, що ти не можеш друкувати нормальним текстом, аби люли тебе розуміли.
показати весь коментар
27.11.2022 22:30 Відповісти
Ви брешете про британські заяви
показати весь коментар
28.11.2022 02:24 Відповісти
Велика кількість не повернеться.Люди знайдуть роботу і влаштують життя.Знову зриватися не будуть.Крім того,якщо повертатися,то потрібно ще мати куди і мати,за що жити.
показати весь коментар
27.11.2022 19:59 Відповісти
Із польщі виїхало за останні 30 років не менше ніж з України зараз, при цьому у польщі не було ніякої війни всі ці роки.
показати весь коментар
27.11.2022 21:05 Відповісти
Яка нагла брехня. Населення Польщі за 30 років ніяк не змінилося, тоді як в Україні мінус 25 мільйонів.
показати весь коментар
27.11.2022 21:14 Відповісти
Ти дурень, з України ніколи не виїжджало 25 млн.
У Німеччині десь третина всіх понаєхавших за останні 30 років - поляки, у Британії їх майже мільйон. В Норвегії цілі польські села, а ще є Швеція, Данія, Нідерланди, Ісландія, Ірландія, Канада. Я вже не кажу про США, які багато років поспіль не пускали на розіграш грін карти поляків, бо сильно дохєра їх понаїхало з польщі.
показати весь коментар
27.11.2022 21:25 Відповісти
А і я не писав, що всі вони виїхали. Просто подивися статистику і порівняй демографію Польщі та України.
показати весь коментар
27.11.2022 21:36 Відповісти
Мінус 25 млн - це твоя хвора уява, яка немає жодного офіційного підтвердження. Це певно ти провів статистику по своєму селі, в якому все життя населення було на заробітках.
По-друге, у польщі не було ніяких військових потрясінь аби люди розїжджалися, однак факт того що мільйони поляків роз'їхались у більш комфортні і успішні країни - беззаперечний
показати весь коментар
27.11.2022 21:43 Відповісти
Станом на 1 січня 2022 року в Україні проживало 34,5 млн громадян, натомість на кінець серпня - лише 27,8 млн. Про це йдеться в пояснювальній записці до проєкту державного бюджету на 2023 рік.
А тепер відніми ці цифри від 52 млн, які були 30 років тому.
показати весь коментар
27.11.2022 21:54 Відповісти
Населення України станом на 1 січня 2022 року становило 34,5 мільйона осіб, повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на проєкт закону про державний бюджет на 2023 рік.

Такі дані для підготовки держбюджету надала Державна служба статистики. Хоча на сайті Держстату є документ, у якому зазначається, що чисельність населення України станом на 1 лютого 2022 року становить близько 41,1 мільйона громадян. І це не враховуючи дані з тимчасово окупованих територій: Криму й частин Донецької та Луганської областей.

Ти вже коли переписуєш зручну для себе інфу, то переписуй і незручні для своєї позиці дані. Друге, я писав вище, що навіть без воєн і окупацій територій, за 30 років з польщі виїхало не менше народу ніж з України під час війни.
показати весь коментар
27.11.2022 22:41 Відповісти
Ви в країні, звідки данні, знову методичка
показати весь коментар
28.11.2022 02:25 Відповісти
В нас і раніше також виїжджали . А зараз на жаль ще більше. 7 мільйонів з Польщі ніколи одразу не виїжджали.
показати весь коментар
27.11.2022 21:37 Відповісти
Я писав за останні 30 років виїхало.
показати весь коментар
27.11.2022 21:44 Відповісти
В нас за 30 рокіа не менше виїхало. А з війною, то більше.
показати весь коментар
27.11.2022 22:00 Відповісти
Щось тут цифри оон не клеяться: а остальні 5 мільйонів де: в Африці чи Азії чи повернулись вже додому?
показати весь коментар
27.11.2022 21:35 Відповісти
В этих 8 миллионах "ищущих убежища", учитываются все те, кто его искал, но НЕ учитываются те, кто вернулся по тем или иным причинам, а таких очень много. Больше половины. Во-первых люди потратили деньги и ресурсы, Во-вторых ВСУ отбили атаки рашистов и вернули огромные территории. И народ массово вернулся... А сейчас когда начались атаки по инфре некоторые жалеют, но снова уезжать не спешат.
показати весь коментар
27.11.2022 22:54 Відповісти
ну вот и подтверждение - "За даними ООН, кількість зареєстрованих біженців з України в Європі досягла понад 4 751 070 людей. Це дані станом на 22 листопада. Найбільше українців у Польщі, Німеччині та Чехії"
показати весь коментар
28.11.2022 07:56 Відповісти
 
 