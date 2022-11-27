Близько 7,9 млн осіб з України шукають захисту за кордоном через війну, з них понад 1,5 млн у Польщі, понад 1 млн - у Німеччині, - ООН
У Німеччині зареєстровано майже 1,03 мільйона українських біженців від початку російського вторгнення в Україну.
Про це пише Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
За даними агентства ООН у справах біженців УВКБ ООН, з 24 лютого близько 7,9 млн осіб з України шукають захисту за кордоном через війну.
Найбільше українських біженців прийняла Польща - понад 1,5 мільйона осіб. Чеська Республіка також прийняла багато українців по відношенню до кількості жителів (близько 10,7 млн осіб), а саме близько 463 000.
У Франції зареєстровано близько 119 000 біженців, в Італії близько 173 000 і в Іспанії близько 154 000.
Топ коментарі
+14 саша паламарчук
показати весь коментар27.11.2022 19:30 Відповісти Посилання
+5 Андрій Саган
показати весь коментар27.11.2022 19:25 Відповісти Посилання
+5 Віктор Степаненко
показати весь коментар27.11.2022 19:28 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я працюю за кордоном,але на НР планую
повернутися додому.Чоловікові 67 років,працює в Україні.Допомагаю армії.
Якщо є почуття,то людей неможливо розлучити,навіть молодих: інакше-це брак
по розрахунку.Вважаю,що відстань зближує.
Іноді,краще бути одному,чим з ким-попало
жити(Омар Хайям).
Я в Україні, ip німецький.
Так що про 80% це повна брехня. Ти ж не забувай, що не всі адаптуються, не всі захочуть зруйнувати свої сім'ї, не всі витримають міграцію як таку.
У Німеччині десь третина всіх понаєхавших за останні 30 років - поляки, у Британії їх майже мільйон. В Норвегії цілі польські села, а ще є Швеція, Данія, Нідерланди, Ісландія, Ірландія, Канада. Я вже не кажу про США, які багато років поспіль не пускали на розіграш грін карти поляків, бо сильно дохєра їх понаїхало з польщі.
По-друге, у польщі не було ніяких військових потрясінь аби люди розїжджалися, однак факт того що мільйони поляків роз'їхались у більш комфортні і успішні країни - беззаперечний
А тепер відніми ці цифри від 52 млн, які були 30 років тому.
Такі дані для підготовки держбюджету надала Державна служба статистики. Хоча на сайті Держстату є документ, у якому зазначається, що чисельність населення України станом на 1 лютого 2022 року становить близько 41,1 мільйона громадян. І це не враховуючи дані з тимчасово окупованих територій: Криму й частин Донецької та Луганської областей.
Ти вже коли переписуєш зручну для себе інфу, то переписуй і незручні для своєї позиці дані. Друге, я писав вище, що навіть без воєн і окупацій територій, за 30 років з польщі виїхало не менше народу ніж з України під час війни.