Близько 7,9 млн осіб з України шукають захисту за кордоном через війну, з них понад 1,5 млн у Польщі, понад 1 млн - у Німеччині, - ООН

У Німеччині зареєстровано майже 1,03 мільйона українських біженців від початку російського вторгнення в Україну.

Про це пише Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За даними агентства ООН у справах біженців УВКБ ООН, з 24 лютого близько 7,9 млн осіб з України шукають захисту за кордоном через війну.

Найбільше українських біженців прийняла Польща - понад 1,5 мільйона осіб. Чеська Республіка також прийняла багато українців по відношенню до кількості жителів (близько 10,7 млн осіб), а саме близько 463 000.

У Франції зареєстровано близько 119 000 біженців, в Італії близько 173 000 і в Іспанії близько 154 000.