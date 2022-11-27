Енергосистема України у понеділок чи вівторок перейде до звичних графіків відключення світла, - YASNO
За прогнозами, енергосистема України може вже у понеділок або вівторок перейти до звичних графіків відключення. Але це залежить від низки чинників.
Про це заявив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Говоритимемо моїми персональними прогнозами. Я розраховую, що завтра чи у вівторок ми повернемося до звичних графіків. Але це залежить від запуску генерації та ще деяких моментів", - зазначив Коваленко.
рашка прекратит свое существование когда взойдет украинское солнце. Д. Дудаев
З.І. нам розповідають про перевантаження системи, то навіщо вимикати світло вночі ??
Україна збирається закуповувати електроенергію у Європи, - Укренерго Джерело:
К великому сожалению
По плановому графику свет должны отключать на 4 часа.
Сегодня во вторник света не было 6,5 часов.
У всіх неділя - а у вас вівторок...