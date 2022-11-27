Енергосистема України у понеділок чи вівторок перейде до звичних графіків відключення світла, - YASNO

За прогнозами, енергосистема України може вже у понеділок або вівторок перейти до звичних графіків відключення. Але це залежить від низки чинників.

Про це заявив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Говоритимемо моїми персональними прогнозами. Я розраховую, що завтра чи у вівторок ми повернемося до звичних графіків. Але це залежить від запуску генерації та ще деяких моментів", - зазначив Коваленко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Станом на 11:00 27 листопада виробники електроенергії покривають майже 80% потреб споживання, - "Укренерго"