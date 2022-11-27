УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7951 відвідувач онлайн
Новини Війна
8 933 31

Енергосистема України у понеділок чи вівторок перейде до звичних графіків відключення світла, - YASNO

світло

За прогнозами, енергосистема України може вже у понеділок або вівторок перейти до звичних графіків відключення. Але це залежить від низки чинників.

Про це заявив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Говоритимемо моїми персональними прогнозами. Я розраховую, що завтра чи у вівторок ми повернемося до звичних графіків. Але це залежить від запуску генерації та ще деяких моментів", - зазначив Коваленко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Станом на 11:00 27 листопада виробники електроенергії покривають майже 80% потреб споживання, - "Укренерго"

Автор: 

електроенергія (6371)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
показати весь коментар
27.11.2022 19:55 Відповісти
+12
рашка прекратит свое существование когда по всей Украине загорится свет.

рашка прекратит свое существование когда взойдет украинское солнце. Д. Дудаев
показати весь коментар
27.11.2022 19:52 Відповісти
+10
"Деякі моменти" - це нові ракетні атаки
показати весь коментар
27.11.2022 19:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
рашка прекратит свое существование когда по всей Украине загорится свет.

рашка прекратит свое существование когда взойдет украинское солнце. Д. Дудаев
показати весь коментар
27.11.2022 19:52 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2022 19:55 Відповісти
Прочитав - залежить від низки чиновників-. І повірив. Бо воно таки залежить.
показати весь коментар
27.11.2022 19:55 Відповісти
Такі да. Чомусь окуповану ЗАЕС, якщо не помиляюсь, тричі запускали по команді Енергоатому, що дозволяло кацапам приводити станцію до межі Чорнобильської катастрофи, а потім з великими труднощами охолоджували блоки. Тут же вивели з енергосистеми відразу три атомки, хоча вони не були атаковані, а всю енергосистему підвісили на ті тепло і гідро - елекростанції, інфраструктура яких була пошкоджена. Вся енергосистема складається з закільцьованих ланок на різних рівнях потужності - від 750 кВ, біля електростанцій, до 400 В у вашому кварталі, і при аварії на якійсь ділянці, струм можна подати в обхід. По нормах навіть всі багатоквартирні будинки повинні мати дві лінії електропостачання від різних трансформаторів. Напрошується питання - такий розвал енергозабезпечення це непрофесіоналізм чи щось інше? ******* саботажем. З 90-х ми маємо досвід виживання без тепла, електрики і води, тому залякати нас не вдасться і це поборемо.
показати весь коментар
27.11.2022 22:36 Відповісти
"Деякі моменти" - це нові ракетні атаки
показати весь коментар
27.11.2022 19:56 Відповісти
"Некоторые верят..." (С)
показати весь коментар
27.11.2022 20:09 Відповісти
Не поверите и сам не верю.. почти двое суток на минском массиве свет ни разу не отключали.. а вот малая приехала с Харьковской, за 8 часов, света было всего 3..
показати весь коментар
27.11.2022 20:17 Відповісти
як таке може бути якщо в деяких районах областей нема світла по півтори доби ?
З.І. нам розповідають про перевантаження системи, то навіщо вимикати світло вночі ??
показати весь коментар
27.11.2022 20:20 Відповісти
або : -чому не включити світло людям вночі ?
показати весь коментар
27.11.2022 20:22 Відповісти
Ну, то завтра, або у вівторок щось прилетить
показати весь коментар
27.11.2022 20:30 Відповісти
коваленко, твої персональні прогнози і твої розрахунки скрути в трубочку і засунь до сріки твому босу бандіту ахмєтову..
показати весь коментар
27.11.2022 20:30 Відповісти
Звичні графіки - тобто ремонтувати нічого не будуть, чи як це розуміти?
показати весь коментар
27.11.2022 21:07 Відповісти
Ви коли останній раз ремонтували знищеного трансформатора 750/330/150/35 кВ? А КРПЕ 330 кВ? Скільки часу у вас це зайняло? Ну просто щоб розуміти чому ви такі ідіотсьскі питання ставите...
показати весь коментар
27.11.2022 21:14 Відповісти
Якщо проблема в трансформаторах, то яким чином ми збираємось імпортувати електрику з європи. Щось не сходиться.
показати весь коментар
27.11.2022 21:36 Відповісти
Електроенергія навпаки масово експортується у Європу, зі слів працівників електростанцій
показати весь коментар
27.11.2022 21:45 Відповісти
Я виходжу з цієї новини від 25.11.2022:
Україна збирається закуповувати електроенергію у Європи, - Укренерго Джерело:
показати весь коментар
27.11.2022 21:51 Відповісти
Як промислово розвинена країна у минулому, Україна має генерації аж занадто достатньо. Мабуть розповсюджують фейки, як зазвичай, а по факту займаються своїми корупційними справами.
показати весь коментар
27.11.2022 22:57 Відповісти
Якщо добьють трансформатори на вузлових розподільчих ПС, то ніяк.
показати весь коментар
28.11.2022 06:34 Відповісти
Це зрозуміло, але питання в іншому - проблема в "транспортуванні" чи в недостатній кількості електрики?
показати весь коментар
28.11.2022 07:21 Відповісти
Проблема у недостатній генерації ЕЕ у місцях її локального споживання та відсутні можливості покривати локальний дефіцит потужностями з інших регіонів, бо розподільча мережа зазнала значних пошкоджень. Простими словами: біля генеруючих потужностей її достатньо, але передати її всю нема можливості.
показати весь коментар
28.11.2022 11:52 Відповісти
По ************ показували один горівший трансформатор та розподільчий щиток, але жодних ушкоджень від вибухової хвилі, наче це хтось зумисно підпалив.
показати весь коментар
27.11.2022 21:39 Відповісти
А скільки трансформаторів 750/330/150/35 кВ знищено? Біля кожного енергоблока 750х кілька штук, всі об'єднані і закільцьовані. АЕС не атаковані. Чому їх вимкнули, а в системі залишили ТЕС і ГЕС з пошкодженою інфраструктурою? Є розумне пояснення? Чи всі 330/150 і 150/35 знищені? Така кількість ракет, як цих трансформаторів, точно не долетіла.
показати весь коментар
27.11.2022 22:51 Відповісти
В деяких місцях не разу не відключали світло, зато в інших місця по 9 -12 годин кожний день і немає значення аварійні чи по графіку відключення.
показати весь коментар
27.11.2022 21:15 Відповісти
То не деяки моменти, то основные. Чел предполагает, а Бог располагает. Только про Него вспоминают не до, а после прилёта или обесточен я.
К великому сожалению
показати весь коментар
27.11.2022 21:16 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2022 21:40 Відповісти
Врут. Правая рука не знает, что делает левая.
По плановому графику свет должны отключать на 4 часа.
Сегодня во вторник света не было 6,5 часов.
показати весь коментар
27.11.2022 21:44 Відповісти
Дивний у вас календар...
У всіх неділя - а у вас вівторок...
показати весь коментар
28.11.2022 08:26 Відповісти
''а может ето дворнік бил''
показати весь коментар
28.11.2022 02:11 Відповісти
Вот видите как всё просто можно разрулить, графики отключение уже стали привычными.
показати весь коментар
28.11.2022 08:48 Відповісти
Країні потрібна нова енергетика - це сенс незалежності та розвитку країни, - досі "розвивались" лише гаманці монополістів, які й призвели до поточної ситуації - хтось має калькулятор в голові щоб це порахувати? https://drive.google.com/file/d/1jcKQQPtuA3iU8blqjwl6XnUJrzTbWDuu/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/1jcKQQPtuA3iU8blqjwl6XnUJrzTbWDuu/view?usp=sharing
показати весь коментар
28.11.2022 08:49 Відповісти
 
 