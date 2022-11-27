УКР
Лікарні Щастянського району перевантажені пораненими окупантами. Під Сватовим уражено об’єкт, де було 70 росіян, - Генштаб

сватове

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо уточнених втрат росіян на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Окупанти продовжують зазнавати втрат. Місцеві лікарні Щастинського району Луганської області перевантажені через велику кількість поранених загарбників. Противник змушений проводити медичну евакуацію поранених військовослужбовців до Луганська.

Підтверджено ураження ворожого об’єкту в районі населеного пункту Сватове 25 листопада цього року. Там перебувало близько 70 військовослужбовців противника. Кількість поранених та загиблих окупантів уточнюється", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрозділи білоруських сил спеціальних операцій залучені до посилення ділянки державного кордону з Україною, - Генштаб

https://www.wsj.com/articles/ukrainian-hospital-stymied-russians-defiant-doctors-fake-covid-11669243198 Херсонські медики розповіли репортерам The Wall Street Journal про свої будні в умовах окупації *
Лікарі з http://tropinka.kherson.ua/index.php/2014-12-29-01-21-07 херсонської міської лікарні ім. Тропіних в т.ч. розповіли, як окупанти сподівались з їх допомогою коміснутися з фронту додому.
За словами головного травматолога закладу Андрія Кокшарова, у серпні російські солдати почали масово приходити до лікарні зі скаргами на біль. Один військовий сказав, що має проблеми з колінами, проте сканування показало, що з ним все гаразд. Тоді солдат попросив лікаря "перебільшити" діагноз. Кокшаров написав у довідці, що військовослужбовець хворий на артрит, і його потрібно відправити додому. "Чим їх [російських військових] менше, тим краще. Я був готовий написати діагнози хоч усій армії", - сказав Кокшаров.
Медики розповіли, що вони з самого початку окупації були налаштовані проти російських військових. Одним із тих, хто чинив опір найактивніше, був 68-річний головлікар Андрій Реміга. Ще у березні, коли касапи захопили лікарню та попросили його зняти український прапор біля головного входу, він відповів: «Ви можете застрелити мене, якщо хочете, але я не збираюся цього робити».
Через кілька днів після цього випадку лікарі обдурили окупантів, які збиралися перетворити клініку на військовий госпіталь. Медики сказали їм, що у лікарні виник спалах коронавірусу, обклеїли стіни попередженнями про інфекцію та зустріли солдатів у захисних комбінезонах. Військові повірили та вирішили поїхати.
Крім цього, лікарі таємно повідомляли українську розвідку про пересування російських військ та надавали медичну допомогу пораненим мирним жителям, яких розганяли російські силовики на мітингах проти окупації Херсона.
Все це призвело до того, що Ремігу викликали на зустріч із Вадимом Ільмієвим, якого російська влада призначила «головою» обласного мінохоронздоров'я. Ільмієв кричав на нього та заявляв, що Реміга поширює в лікарні антиросійські настрої. Один із військових при цьому вдарив головного лікаря прикладом пістолета.
Після цього Ремігу звільнили, а згодом у нього стався інсульт. Керувати лікарнею стала медсестра Лариса Малета, Реміга їй допомагав. Наприкінці вересня, коли Реміга одужав і знову взяв керування лікарнею на себе, його затримали. Але за тиждень звільнили за умови, що він триматиметься подалі від лікарні. Медик розповів, що російські силовики змушували затриманих говорити «слава Росії» та «слава Путіну», а тих, хто відмовлявся, били.
Перед відступом Росії з Херсона до лікарні заходили чиновники та шукали обладнання, яке можна забрати із собою, розповів Реміга. Проте персонал лікарні поховали комп'ютери у себе вдома. У результаті окупанти забрали лише мікроскоп та центрифугу.
27.11.2022 20:05 Відповісти
Дуже позитивна новина на ніч...
Орки повинні бути знищені раз і назавжди.
27.11.2022 20:03 Відповісти
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:
руSSкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
27.11.2022 19:56 Відповісти
На те вже немає надії. Росіяни хорошими є тільки кімнатної температури.
27.11.2022 21:11 Відповісти
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!
27.11.2022 23:08 Відповісти
Я зараз заплачу.
27.11.2022 19:56 Відповісти
Кому?
27.11.2022 20:32 Відповісти
"повезло им, привалило счастьем вдруг.." ))
27.11.2022 19:56 Відповісти
Далеко на всі Щастя принесло щастя))
показати весь коментар
27.11.2022 20:05 Відповісти
Центрифуга-доречно...
27.11.2022 20:14 Відповісти
Украинские войска наносят огромные потери российским подразделениям в районе Бахмута.

Бои вокруг печально известной бензоколонки продолжаются.

https://twitter.com/i/status/1596794277954129921
27.11.2022 20:07 Відповісти
Охота на л0хов продолжается..
показати весь коментар
Ужас!!!😱
показати весь коментар
Эту проблему в свое решал О. Бендер в Злотом теленке - помните старика, которого одолевали мны про советскую действительность? Остап Ибрагимович ответил: бытие определяет сознание. Пока существует советская власть, сны будут советские (советскую власть Остап обещал устранить на обратном пути).
27.11.2022 20:26 Відповісти
27.11.2022 20:27 Відповісти
Заблудились, непьільно читали картьі...
27.11.2022 20:34 Відповісти
Мабуть вся Сватівська дурка теж переповнена ...
27.11.2022 21:35 Відповісти
27.11.2022 22:26 Відповісти
 
 