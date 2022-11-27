Лікарні Щастянського району перевантажені пораненими окупантами. Під Сватовим уражено об’єкт, де було 70 росіян, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо уточнених втрат росіян на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Окупанти продовжують зазнавати втрат. Місцеві лікарні Щастинського району Луганської області перевантажені через велику кількість поранених загарбників. Противник змушений проводити медичну евакуацію поранених військовослужбовців до Луганська.

Підтверджено ураження ворожого об’єкту в районі населеного пункту Сватове 25 листопада цього року. Там перебувало близько 70 військовослужбовців противника. Кількість поранених та загиблих окупантів уточнюється", - зазначається у повідомленні.

