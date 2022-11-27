Найкращий спосіб підтримати мир - це підтримати Україну: чим більше військової допомоги, тим сильніша буде позиція Києва на переговорах, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що чим більше військових успіхів матиме Україна, тим сильнішою буде її позиція на майбутніх переговорах.

Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Welt, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ми можемо посилити позицію України за столом переговорів, якщо надамо їй військову підтримку. Найкращий спосіб підтримати мир - це підтримати Україну", - сказав Столтенберг.

Він визнав, що допомога Україні має свою ціну в західних суспільствах. "Зростання цін на продукти харчування та енергоносії означає важкі часи для багатьох домогосподарств в Європі. Але ми повинні пам'ятати, що народ України щодня платить за це своєю кров'ю", - сказав генсек.

Столтенберг заявив, що, якщо Путін виграє війну, він та інші диктатори продовжать використовувати насильство для досягнення своїх цілей.

"Це може означати більше війни і більше страждань. Це зробить наш світ ще більш небезпечним. В наших власних інтересах, щоб Україна перемогла", - сказав він.