Найкращий спосіб підтримати мир - це підтримати Україну: чим більше військової допомоги, тим сильніша буде позиція Києва на переговорах, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що чим більше військових успіхів матиме Україна, тим сильнішою буде її позиція на майбутніх переговорах.
Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Welt, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Ми можемо посилити позицію України за столом переговорів, якщо надамо їй військову підтримку. Найкращий спосіб підтримати мир - це підтримати Україну", - сказав Столтенберг.
Він визнав, що допомога Україні має свою ціну в західних суспільствах. "Зростання цін на продукти харчування та енергоносії означає важкі часи для багатьох домогосподарств в Європі. Але ми повинні пам'ятати, що народ України щодня платить за це своєю кров'ю", - сказав генсек.
Столтенберг заявив, що, якщо Путін виграє війну, він та інші диктатори продовжать використовувати насильство для досягнення своїх цілей.
"Це може означати більше війни і більше страждань. Це зробить наш світ ще більш небезпечним. В наших власних інтересах, щоб Україна перемогла", - сказав він.
Про що? З ким?
Почему никто не говорил про переговоры с немецким гитлером?
Но про переговоры с российским гитлером говорят непрерывно.
никто не знает где та грань, после которой он потянется к давно заветной и манящей красной кнопочке.
басни о том что там в кремле, для этого еще человек десять должно одномоментно с ним сойти с ума, смело можно выкинуть в корзину.
они там давно и напрочь все с отбитыми мозгами.
«Украинский олигарх Фирташ бросил глаз на одесский аммиак, чтобы выплатить свои долги российскому Газпрому»22 Серпня 2022 року новина UNIAN
9-11 листопада велиий перемовник Арахамія тусить з Фірташем у Відні. На УП МАТЕРІАЛ І ВІН ЦЕ ПІДТВЕРДИВ .
В цей час тхне аміачними перемовинами з рашистами , зерновою угодою від Аразамії.
Саме в ці дні бувший військовополоненний у 2015 році Роман Світан, а нині знаний військовий експерт, говорить про вонючі договорняки Арахамії штибу з Медведчуком часів Порошенка за вимогою Меркель- Путіна.
дивіться у Курбанової бесіду зі Світаном
Для зрадофілів які спішать висрати прочитавши заголовок .
Україну підтримує весь світ !
у вас полномасштабная война в Европе, геноцид с этноцидом в одном флаконе, Югославия нервно в стороне курит.
а вы сидите, мямлите как целки.
жим-жим?
Если серьёзно, мне нравится это цитата Столтенберга. Вначале оружие, чтобы усилить переговорную позицию. А потом, когда Украина сочтёт нужным, будут переговоры.
Привет из Канады.
1. всё ради бабла
2. всё ради власти
Первые называют себя "цивилизованными", вторые по сути узурпаторы власти.
Государств, у которых в действительности доминируют моральныем принципы нет.
Почему "цивилизованные" люди дают мало оружия Украине?
Почему "цивилизованные" люди говорят о переговорах с военными преступниками?
Почему "цивилизованные" люди преступно бездействуют когда убивают открыто украинцев?
Да потому что главное для них БАБЛО.
И эти "цивилизованные" люди питают надежду, что при каких то условиях в будущем они смогут восстановить в том или ином виде с мордором.
Может быть ещё на лучших условиях, чем до войны.
Поэтому "цивилизованные" люди имитируют поддержку Украины, выглядывая из-за заборчика за проливаемой кровью.
Ведь "цивилизованные" люди не проливали лично свою голубую кровь и значит это не будет препятствием для будущего бизнеса.
"Цивилизованные" люди видели и Чечню, и Сирию, и Крым, но сделав отмороженный вид продолжали делать триллионы на прогрессирующем агрессоре. Ведь угроза росла не лично им в первую очередь, а третьесортным украинцам, молдаванам, грузинам, казахам. Потом могла прийти очередь второсортных поляков, прибалтов.
А до "цивилизованных" людей очередь так может и не дойти. А потом снова можно будет делать бабло с узурпаторами власти.
Запредельно аморальная алчность "цивилизованных" людей и является основопалагающей причиной проливаемой крови.
И если эту алчность не обуздать, то у человечество обречено - у него нет будущего.